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Страны Евросоюза договорились о лимите цен на газ

Страны Евросоюза договорились о лимите цен на газ - РИА Новости, 20.12.2022

Страны Евросоюза договорились о лимите цен на газ

Министры энергетики стран Евросоюза согласовали лимит цен на природный газ, говорится в сообщении премьера Чехии Петра Фиала в Twitter. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T07:10

2022-12-20T07:10

2022-12-20T08:38

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Министры энергетики стран Евросоюза согласовали лимит цен на природный газ, говорится в сообщении премьера Чехии Петра Фиала в Twitter.Как заявила глава минэнерго Мальты Мириам Далл, в рамках механизма коррекции рынка потолок будет установлен на уровне 180 евро за мегаватт-час.Согласно релизу Совета ЕС, временный механизм коррекции рынка с лимитом цены на газ по TTF начнет действовать с 15 февраля. Он будет запускаться при месячном фьючерсе по TTF выше 180 евро за МВт·ч и его спреде к СПГ выше 35 евро.Временный механизм коррекции рынка будет применяться ко всем виртуальным площадкам торговли газом в ЕС, но потолок цен на голубое топливо не затронет внебиржевые сделки, где участники торгуют напрямую.Еврокомиссия ранее предложила создать в ЕС временный механизм коррекции рынка по крупнейшему европейскому хабу TTF. Согласно задумке ЕК, механизм мог бы запускаться автоматически при соблюдении двух условий. Первое - расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи евро за тысячу кубов газа), второе - спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд. Однако это очень высокий уровень: расчетная цена месячного фьючерса по TTF превышала 275 евро за всю историю существования хаба лишь несколько дней в августе текущего года.Рискованное решениеВведение лимита цен на газ в ЕС стало "сложным решением", Вена воздержалась, так как решение представляется рискованным с точки зрения безопасности поставок, об этом заявила министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер."Вы знаете, что механизм корректировки цен может способствовать падению цен в Европе, и это хорошо. Но надо видеть и вторую сторону, а именно безопасность поставок. В течение дня ситуация изменилась таким образом, что механизм, который изначально касался хаба TTF - самой большой торговой площадки газом в Европе, - был распространен на все торговые площадки в Европе. Это риск прежде всего для Австрии", - заявила Гевесслер. По словам министра, несмотря на значительные изменения, Австрия все еще остается зависимой от поставок "трубопроводного газа", поэтому "это было сложное решение".Как отмечал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, девять членов Евросоюза, в том числе Будапешт и Берлин, проголосовали против этой меры.Реакция РоссииРоссия ответит на попытки Запада установить потолок цен на газ, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Это нарушение рыночного процесса рыночного ценообразования, посягательство на него. Любые ссылки на потолок неприемлемы. Потребуется время, чтобы тщательно взвесить за и против. Чуть-чуть затянулся процесс по нефти", — сказал он. По его словам, реакция России на газовые решения будет аналогична действиям Москвы по нефтяному вопросу.Как заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин, инициатива Евросоюза по ценовому потолку на газ противоречит законам рынков и приведет к их деградации."Могут быть разные безумные идеи на этот счет, однозначно это меры, которые к числу рыночных отнести нельзя. Это контррыночные инструменты. На мой взгляд, все это приводит к такому неприятному последствию, как деградация рынков. Отказ, попрание международного права", — сказал дипломат. Он добавил, что подобные инициативы дестабилизируют рынки, повышают уровень неопределенности.

https://ria.ru/20221220/es-1839876464.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221219/potolok-tsen-1839851592.html

https://ria.ru/20221215/germaniya-1838978963.html

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в мире, россия, еврокомиссия, евросоюз, европа, австрия, юрий сентюрин, петер сийярто