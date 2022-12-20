https://ria.ru/20221220/lechenie-1840056986.html

Онколог Минздрава рассказал о микросферах для лечения опухолей печени

Онколог Минздрава рассказал о микросферах для лечения опухолей печени - РИА Новости, 20.12.2022

Онколог Минздрава рассказал о микросферах для лечения опухолей печени

Микросферы для лечения опухолей печени спасут тысячи жизней, заявил внештатный онколог министерства здравоохранения РФ, генеральный директор Национального... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T17:03

2022-12-20T17:03

2022-12-20T17:03

общество

андрей каприн

россия

российская академия наук

михаил мишустин

здоровье - общество

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Микросферы для лечения опухолей печени спасут тысячи жизней, заявил внештатный онколог министерства здравоохранения РФ, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн. "Большая гордость за весь коллектив и тех, кто нам помогал. Это действительно большая работа, надо было создать эти микросферы отечественные. Мы с вами понимаем, что такое помощь онкологическим пациентам. Это очень интересная разработка, которая спасет тысячи и тысячи жизней. Мне радостно, что так высоко руководство нашей страны, министерство здравоохранения, министерство образования и науки поддерживает нас, и я уверен, что это будет стимуляция для новых разработок", - отметил Каприн на церемонии награждения. Каприн назвал Россию ядерной державой, отметив, что в стране могут делать очень интересные препараты, комбинировать их, их можно будет использовать для опухолей различных локализаций. В преддверии Нового года Каприн также пожелал всем здоровья и мирного неба. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник проводит церемонию награждения лауреатов премий правительства Российской Федерации за 2022 год в области науки и техники. Среди лауреатов: гендиректор "Национального медицинского исследовательского центра радиологии" Андрей Каприн, директор Медицинского радиологического научного центра имени А.Ф. Цыба Сергей Иванов, заведующий отделением – врач по рентгенэдоваскулярным диагностике и лечению Валерий Кучеров, врач по рентгенэдоваскулярным диагностике и лечению Артур Петросян, гендиректор "БЕБИГ" Кирилл Майоров, руководитель проекта проектного офиса №4 НИИ технической физики и автоматизации Николай Марков. Они провели разработку и внедрение в клиническую практику отечественных микросфер с радионуклидом иттрий-90 для лечения опухолей печени. Такие микросферы действуют по принципу "ядерных пуль" - "застревают" в пределах сосудистой сети опухолей и поэтому обеспечивают уничтожение раковых клеток путем облучения. В России ежегодно диагностируется около 7 тысяч случаев первичного рака печени и порядка 130 тысяч случаев метастатического рака печени. При этом первичный рак печени плохо поддается химиотерапии, а метастатический рак ей практически не поддается. Сдерживающим фактором широкого применения зарубежных радиофармпрепаратов для лечения рака печени в России являются их высокая стоимость и небольшой срок годности из-за короткого (64,1 часа) периода полураспада изотопа Y-90. Поэтому было предложено создать в России препарат на основе микросфер сывороточного альбумина (белка крови) с иттрием-90.

https://ria.ru/20221207/sgu-1836742611.html

https://ria.ru/20221220/trezvost-1839959668.html

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общество, андрей каприн, россия, российская академия наук, михаил мишустин, здоровье - общество