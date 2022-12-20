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Си Цзиньпин отметил бессмысленность затягивания украинского кризиса - РИА Новости, 20.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221220/krizis-1840061889.html
Си Цзиньпин отметил бессмысленность затягивания украинского кризиса
Си Цзиньпин отметил бессмысленность затягивания украинского кризиса - РИА Новости, 20.12.2022
Си Цзиньпин отметил бессмысленность затягивания украинского кризиса
Затягивание и усложнение украинского кризиса не отвечает интересам ни одной из сторон, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T17:17
2022-12-20T22:39
в мире
си цзиньпин
франк-вальтер штайнмайер
китай
германия
европа
специальная военная операция на украине
владимир путин
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ПЕКИН, 20 дек — РИА Новости. Затягивание и усложнение украинского кризиса не отвечает интересам ни одной из сторон, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Его слова приводит Центральное телевидение Китая."Китай твердо привержен позиции содействия примирению и проведению переговоров, а также считает, что затягивание и усложнение кризиса не соответствует интересам каждой из сторон", — отметил китайский лидер.Он также подчеркнул, что Пекин поддерживает Европу в проявлении стратегической независимости и надеется на создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности в Старом Свете. В начале декабря Си Цзиньпин назвал необходимым избегать эскалации украинского кризиса и продвигать мирные переговоры. Он отметил, что урегулирование нынешнего конфликта политическим путем в наибольшей степени отвечает интересам Европы и общим интересам всех стран Евразии.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221219/ukraina-1839565958.html
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в мире, си цзиньпин, франк-вальтер штайнмайер, китай, германия, европа, владимир путин
В мире, Си Цзиньпин, Франк-Вальтер Штайнмайер, Китай, Германия, Европа, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин
17:17 20.12.2022 (обновлено: 22:39 20.12.2022)
 
Си Цзиньпин отметил бессмысленность затягивания украинского кризиса

Си Цзиньпин: затягивание украинского кризиса не соответствует интересам каждой из сторон

© AP Photo / Pavel Golovkin/ PoolПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© AP Photo / Pavel Golovkin/ Pool
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 20 дек — РИА Новости. Затягивание и усложнение украинского кризиса не отвечает интересам ни одной из сторон, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Его слова приводит Центральное телевидение Китая.
"Китай твердо привержен позиции содействия примирению и проведению переговоров, а также считает, что затягивание и усложнение кризиса не соответствует интересам каждой из сторон", — отметил китайский лидер.
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Он также подчеркнул, что Пекин поддерживает Европу в проявлении стратегической независимости и надеется на создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности в Старом Свете.
В начале декабря Си Цзиньпин назвал необходимым избегать эскалации украинского кризиса и продвигать мирные переговоры. Он отметил, что урегулирование нынешнего конфликта политическим путем в наибольшей степени отвечает интересам Европы и общим интересам всех стран Евразии.
С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСи ЦзиньпинФранк-Вальтер ШтайнмайерКитайГерманияЕвропаВладимир Путин
 
 
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