https://ria.ru/20221220/krizis-1840061889.html

Си Цзиньпин отметил бессмысленность затягивания украинского кризиса

Си Цзиньпин отметил бессмысленность затягивания украинского кризиса - РИА Новости, 20.12.2022

Си Цзиньпин отметил бессмысленность затягивания украинского кризиса

Затягивание и усложнение украинского кризиса не отвечает интересам ни одной из сторон, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T17:17

2022-12-20T17:17

2022-12-20T22:39

в мире

си цзиньпин

франк-вальтер штайнмайер

китай

германия

европа

специальная военная операция на украине

владимир путин

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ПЕКИН, 20 дек — РИА Новости. Затягивание и усложнение украинского кризиса не отвечает интересам ни одной из сторон, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Его слова приводит Центральное телевидение Китая."Китай твердо привержен позиции содействия примирению и проведению переговоров, а также считает, что затягивание и усложнение кризиса не соответствует интересам каждой из сторон", — отметил китайский лидер.Он также подчеркнул, что Пекин поддерживает Европу в проявлении стратегической независимости и надеется на создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности в Старом Свете. В начале декабря Си Цзиньпин назвал необходимым избегать эскалации украинского кризиса и продвигать мирные переговоры. Он отметил, что урегулирование нынешнего конфликта политическим путем в наибольшей степени отвечает интересам Европы и общим интересам всех стран Евразии.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221219/ukraina-1839565958.html

https://ria.ru/20221214/zapad-1838707198.html

китай

германия

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в мире, си цзиньпин, франк-вальтер штайнмайер, китай, германия, европа, владимир путин