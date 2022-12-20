17:17 20.12.2022 (обновлено: 22:39 20.12.2022)
Си Цзиньпин отметил бессмысленность затягивания украинского кризиса
Си Цзиньпин: затягивание украинского кризиса не соответствует интересам каждой из сторон
© AP Photo / Pavel Golovkin/ PoolПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
© AP Photo / Pavel Golovkin/ Pool
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 20 дек — РИА Новости. Затягивание и усложнение украинского кризиса не отвечает интересам ни одной из сторон, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Его слова приводит Центральное телевидение Китая.
"Китай твердо привержен позиции содействия примирению и проведению переговоров, а также считает, что затягивание и усложнение кризиса не соответствует интересам каждой из сторон", — отметил китайский лидер.
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Он также подчеркнул, что Пекин поддерживает Европу в проявлении стратегической независимости и надеется на создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности в Старом Свете.
В начале декабря Си Цзиньпин назвал необходимым избегать эскалации украинского кризиса и продвигать мирные переговоры. Он отметил, что урегулирование нынешнего конфликта политическим путем в наибольшей степени отвечает интересам Европы и общим интересам всех стран Евразии.
С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.