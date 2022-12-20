https://ria.ru/20221220/krizis-1840052183.html
Китай готов решать энергетический кризис с Германией, заявил Си Цзиньпин
Китай готов решать энергетический кризис с Германией, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 20.12.2022
Китай готов решать энергетический кризис с Германией, заявил Си Цзиньпин
Китай готов углублять сотрудничество с Германией в вопросах решения энергетического и продовольственного кризисов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T16:51
2022-12-20T16:51
2022-12-20T16:51
си цзиньпин
франк-вальтер штайнмайер
китай
германия
евросоюз
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ПЕКИН, 20 дек – РИА Новости. Китай готов углублять сотрудничество с Германией в вопросах решения энергетического и продовольственного кризисов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером во вторник. "Китай готов к более широкому и углубленному сотрудничеству с Германией в решении глобальных проблем, таких как вялое восстановление экономики после пандемии, изменение климата, продовольственный и энергетический кризисы", - заявил глава КНР, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин выразил надежду, что Германия продолжит играть активную роль в обеспечении стабильного и долгосрочного развития отношений между Китаем и ЕС. Он также заявил, что китайская сторона надеется, что Германия обеспечит справедливую, прозрачную и недискриминационную деловую среду для китайских компаний в Германии.
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си цзиньпин, франк-вальтер штайнмайер, китай, германия, евросоюз, в мире
Си Цзиньпин, Франк-Вальтер Штайнмайер, Китай, Германия, Евросоюз, В мире
Китай готов решать энергетический кризис с Германией, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: Китай готов сотрудничать с Германией для решения энергетического кризиса