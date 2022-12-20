Рейтинг@Mail.ru
Китай готов решать энергетический кризис с Германией, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 20.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221220/krizis-1840052183.html
Китай готов решать энергетический кризис с Германией, заявил Си Цзиньпин
Китай готов решать энергетический кризис с Германией, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 20.12.2022
Китай готов решать энергетический кризис с Германией, заявил Си Цзиньпин
Китай готов углублять сотрудничество с Германией в вопросах решения энергетического и продовольственного кризисов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T16:51
2022-12-20T16:51
си цзиньпин
франк-вальтер штайнмайер
китай
германия
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839662981_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_9e869a10f07451b990e5314090eae392.jpg
ПЕКИН, 20 дек – РИА Новости. Китай готов углублять сотрудничество с Германией в вопросах решения энергетического и продовольственного кризисов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером во вторник. "Китай готов к более широкому и углубленному сотрудничеству с Германией в решении глобальных проблем, таких как вялое восстановление экономики после пандемии, изменение климата, продовольственный и энергетический кризисы", - заявил глава КНР, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин выразил надежду, что Германия продолжит играть активную роль в обеспечении стабильного и долгосрочного развития отношений между Китаем и ЕС. Он также заявил, что китайская сторона надеется, что Германия обеспечит справедливую, прозрачную и недискриминационную деловую среду для китайских компаний в Германии.
https://ria.ru/20221220/gaz-1840050916.html
китай
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839662981_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1d2649cbabba3108273b5aa27fbdcef3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
си цзиньпин, франк-вальтер штайнмайер, китай, германия, евросоюз, в мире
Си Цзиньпин, Франк-Вальтер Штайнмайер, Китай, Германия, Евросоюз, В мире
16:51 20.12.2022
 
Китай готов решать энергетический кризис с Германией, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: Китай готов сотрудничать с Германией для решения энергетического кризиса

© AP Photo / Andy WongПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© AP Photo / Andy Wong
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 20 дек – РИА Новости. Китай готов углублять сотрудничество с Германией в вопросах решения энергетического и продовольственного кризисов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером во вторник.
"Китай готов к более широкому и углубленному сотрудничеству с Германией в решении глобальных проблем, таких как вялое восстановление экономики после пандемии, изменение климата, продовольственный и энергетический кризисы", - заявил глава КНР, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин выразил надежду, что Германия продолжит играть активную роль в обеспечении стабильного и долгосрочного развития отношений между Китаем и ЕС. Он также заявил, что китайская сторона надеется, что Германия обеспечит справедливую, прозрачную и недискриминационную деловую среду для китайских компаний в Германии.
Газовое месторождение - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
Вчера, 16:48
Der Spiegel сравнил решение ЕС о потолке цен на газ с ситом
 
Си ЦзиньпинФранк-Вальтер ШтайнмайерКитайГерманияЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала