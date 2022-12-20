https://ria.ru/20221220/koronavirus-1839927291.html

В России за сутки госпитализировали 1564 пациента с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1564 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 20.12.2022

В России за сутки госпитализировали 1564 пациента с COVID-19

Почти шесть тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 57 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T11:07

2022-12-20T11:07

2022-12-20T11:07

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Почти шесть тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 57 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1564 человека, на 172,9% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 65 субъектах, снижение - в восьми, ситуация не изменилась в 12 субъектах. "Выздоровели за сутки 8109 человек, или на 45,7% больше в сравнении с 19 декабря 2022 годом. Выявлено 5994 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 57 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221216/vaktsina-1839171938.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии