https://ria.ru/20221220/koronavirus-1839927291.html
В России за сутки госпитализировали 1564 пациента с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1564 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 20.12.2022
В России за сутки госпитализировали 1564 пациента с COVID-19
Почти шесть тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 57 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T11:07
2022-12-20T11:07
2022-12-20T11:07
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Почти шесть тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 57 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1564 человека, на 172,9% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 65 субъектах, снижение - в восьми, ситуация не изменилась в 12 субъектах. "Выздоровели за сутки 8109 человек, или на 45,7% больше в сравнении с 19 декабря 2022 годом. Выявлено 5994 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 57 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221216/vaktsina-1839171938.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Россия, Общество, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В России за сутки госпитализировали 1564 пациента с COVID-19
В России за сутки выявили 5994 новых случая COVID-19, умерли 57 человек