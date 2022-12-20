https://ria.ru/20221220/kndr-1839896572.html

Эксперт спрогнозировал совершенствование ракет в КНДР

Эксперт спрогнозировал совершенствование ракет в КНДР - РИА Новости, 20.12.2022

Эксперт спрогнозировал совершенствование ракет в КНДР

КНДР с завершением создания твердотопливного ракетного двигателя получит возможность создавать более мощные и более компактные баллистические ракеты как... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T08:35

2022-12-20T08:35

2022-12-20T08:39

в мире

ким чен ын

пхеньян

гражданская сила

южная корея

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СЕУЛ, 20 дек - РИА Новости. КНДР с завершением создания твердотопливного ракетного двигателя получит возможность создавать более мощные и более компактные баллистические ракеты как военного, так и космического назначения, в том числе подводные, рассказал РИА Новости эксперт по ракетно-ядерной программе КНДР Владимир Хрусталев. Ранее сообщалось, что КНДР 15 декабря успешно провела наземное испытание твердотопливного двигателя большой мощности с тягой 140 тонн-сил для "системы стратегического оружия нового типа". Испытанием лично руководил лидер страны Ким Чен Ын, выразивший надежду, что разработка оружия с таким двигателем будет завершена в кратчайшие сроки. Также в воскресенье КНДР провела испытание систем разведывательного спутника, разработку которого планирует завершить к апрелю 2023 года. "Эта разработка означает, что КНДР получает возможность делать мощные твердотопливные баллистические ракеты не только далеко летающие, но и относительно более компактные, чем при технологиях начального уровня", - заявил эксперт. Он добавил, что, судя по всему, КНДР уже близка к созданию совершенных твердотопливных баллистических ракет от средней до большой дальности, включая межконтинентальную, снарядов наземного базирования и подводного. И ракеты могут быть как военного, так и космического назначения. Хрусталев отметил, что твердотопливный двигатель с соплом с управляемым вектором тяги реализован в американских баллистических ракетах подводных лодок (БРПЛ) четвертого поколения Trident II или французских БРПЛ М-45. В этом году КНДР уже пустила баллистические ракеты 36 раз, включая восемь пусков МБР, всего в этих испытаниях было выпущено 64 ракеты. Помимо этого, Пхеньян три раза испытывал крылатые ракеты, производил артиллерийские стрельбы, учения ВВС, тестирования систем для космического спутника, двигателей для ракет. По данным главы комиссии по чрезвычайным мерам правящей в Южной Корее партии "Гражданская сила" Чон Чжин Сока, Пхеньян уже потратил в этом году около 700 миллиардов вон (539 миллионов долларов) на запуски баллистических ракет.

https://ria.ru/20221220/kndr-1839896285.html

https://ria.ru/20221218/zapusk-1839484607.html

пхеньян

южная корея

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в мире, ким чен ын, пхеньян, гражданская сила, южная корея