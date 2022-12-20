Киркоров поругался с журналисткой из-за голубя
Киркоров поругался с журналисткой из-за аксессуара в виде голубя
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкКонцерт Филиппа Киркорова "55. Голд. Золотые хиты"
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Филипп Киркоров поругался с журналисткой Марией Федоровой из-за клатча в виде голубя. Накануне девушка выложила видео с поп-королем в свой Telegram-канал.
На кадрах журналистка и певец сидели по разные стороны стола на мероприятии. Они пытались отнять друг у друга аксессуар. Федорова попросила подержать сумочку в руках "хотя бы для фотографии". Однако певец не дал ей такой возможности. Он забрал голубя себе.
В ответ на ее просьбу артист произнес свою знаменитую фразу про скандал – "Ю вонт э скэндал ноу" (фраза "You want a scandal now" в переводе с английского "Ты хочешь сейчас скандала"). Также он ответил на аргумент, что голубь – птица мира. Певец пошутил, что он не мир, при этом слово мир он произнес по-русски: I'm not a мира.
Впервые музыкант пообещал "устроить скандал" возле ювелирного бутика в Дубае. Причиной послужил отказ охранника магазина пускать звезду. Тогда артист начал угрожать работнику и произнес несколько фраз на английском языке с ошибками. После этого выражения исполнителя стали популярными в Сети.
Ранее Киркоров похвастался люксовым подарком для дочери. Он преподнес ей на день рождения серьги из последней коллекции Louis Vuitton.