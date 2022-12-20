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Киркоров поругался с журналисткой из-за голубя - РИА Новости, 20.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221220/kirkorov-1839957866.html
Киркоров поругался с журналисткой из-за голубя
Киркоров поругался с журналисткой из-за голубя - РИА Новости, 20.12.2022
Киркоров поругался с журналисткой из-за голубя
Филипп Киркоров поругался с журналисткой Марией Федоровой из-за клатча в виде голубя. Накануне девушка выложила видео с поп-королем в свой Telegram-канал. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T13:02
2022-12-20T13:02
шоубиз
филипп киркоров
знаменитости
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Филипп Киркоров поругался с журналисткой Марией Федоровой из-за клатча в виде голубя. Накануне девушка выложила видео с поп-королем в свой Telegram-канал. На кадрах журналистка и певец сидели по разные стороны стола на мероприятии. Они пытались отнять друг у друга аксессуар. Федорова попросила подержать сумочку в руках "хотя бы для фотографии". Однако певец не дал ей такой возможности. Он забрал голубя себе. В ответ на ее просьбу артист произнес свою знаменитую фразу про скандал – "Ю вонт э скэндал ноу" (фраза "You want a scandal now" в переводе с английского "Ты хочешь сейчас скандала"). Также он ответил на аргумент, что голубь – птица мира. Певец пошутил, что он не мир, при этом слово мир он произнес по-русски: I'm not a мира. Впервые музыкант пообещал "устроить скандал" возле ювелирного бутика в Дубае. Причиной послужил отказ охранника магазина пускать звезду. Тогда артист начал угрожать работнику и произнес несколько фраз на английском языке с ошибками. После этого выражения исполнителя стали популярными в Сети. Ранее Киркоров похвастался люксовым подарком для дочери. Он преподнес ей на день рождения серьги из последней коллекции Louis Vuitton.
https://ria.ru/20221202/kirkorov-1835956898.html
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филипп киркоров, знаменитости
Шоубиз, Филипп Киркоров, Знаменитости
13:02 20.12.2022
 
Киркоров поругался с журналисткой из-за голубя

Киркоров поругался с журналисткой из-за аксессуара в виде голубя

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкКонцерт Филиппа Киркорова "55. Голд. Золотые хиты"
Концерт Филиппа Киркорова 55. Голд. Золотые хиты - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Филипп Киркоров поругался с журналисткой Марией Федоровой из-за клатча в виде голубя. Накануне девушка выложила видео с поп-королем в свой Telegram-канал.
На кадрах журналистка и певец сидели по разные стороны стола на мероприятии. Они пытались отнять друг у друга аксессуар. Федорова попросила подержать сумочку в руках "хотя бы для фотографии". Однако певец не дал ей такой возможности. Он забрал голубя себе.
В ответ на ее просьбу артист произнес свою знаменитую фразу про скандал – "Ю вонт э скэндал ноу" (фраза "You want a scandal now" в переводе с английского "Ты хочешь сейчас скандала"). Также он ответил на аргумент, что голубь – птица мира. Певец пошутил, что он не мир, при этом слово мир он произнес по-русски: I'm not a мира.
Впервые музыкант пообещал "устроить скандал" возле ювелирного бутика в Дубае. Причиной послужил отказ охранника магазина пускать звезду. Тогда артист начал угрожать работнику и произнес несколько фраз на английском языке с ошибками. После этого выражения исполнителя стали популярными в Сети.
Ранее Киркоров похвастался люксовым подарком для дочери. Он преподнес ей на день рождения серьги из последней коллекции Louis Vuitton.
Концерт к 85-летию Иосифа Кобзона - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
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