https://ria.ru/20221220/kirkorov-1839957866.html

Киркоров поругался с журналисткой из-за голубя

Киркоров поругался с журналисткой из-за голубя - РИА Новости, 20.12.2022

Киркоров поругался с журналисткой из-за голубя

Филипп Киркоров поругался с журналисткой Марией Федоровой из-за клатча в виде голубя. Накануне девушка выложила видео с поп-королем в свой Telegram-канал. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T13:02

2022-12-20T13:02

2022-12-20T13:02

шоубиз

филипп киркоров

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831999026_0:58:2771:1616_1920x0_80_0_0_b2d28c9384f6229302f4483cc634cdf8.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Филипп Киркоров поругался с журналисткой Марией Федоровой из-за клатча в виде голубя. Накануне девушка выложила видео с поп-королем в свой Telegram-канал. На кадрах журналистка и певец сидели по разные стороны стола на мероприятии. Они пытались отнять друг у друга аксессуар. Федорова попросила подержать сумочку в руках "хотя бы для фотографии". Однако певец не дал ей такой возможности. Он забрал голубя себе. В ответ на ее просьбу артист произнес свою знаменитую фразу про скандал – "Ю вонт э скэндал ноу" (фраза "You want a scandal now" в переводе с английского "Ты хочешь сейчас скандала"). Также он ответил на аргумент, что голубь – птица мира. Певец пошутил, что он не мир, при этом слово мир он произнес по-русски: I'm not a мира. Впервые музыкант пообещал "устроить скандал" возле ювелирного бутика в Дубае. Причиной послужил отказ охранника магазина пускать звезду. Тогда артист начал угрожать работнику и произнес несколько фраз на английском языке с ошибками. После этого выражения исполнителя стали популярными в Сети. Ранее Киркоров похвастался люксовым подарком для дочери. Он преподнес ей на день рождения серьги из последней коллекции Louis Vuitton.

https://ria.ru/20221202/kirkorov-1835956898.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

филипп киркоров, знаменитости