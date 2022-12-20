https://ria.ru/20221220/itogi-1839946649.html

Итоги года в борьбе с телефонными мошенниками

Итоги года в борьбе с телефонными мошенниками - РИА Новости, 20.12.2022

Итоги года в борьбе с телефонными мошенниками

Специальная военная операция на Украине помогла сорвать "маски" с телефонных мошенников и обнажила масштабы их деятельности. Однако это не помешало им побить... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T12:01

2022-12-20T12:01

2022-12-20T12:16

технологии

евгения лазарева

сергей голованов

станислав кузнецов

турция

украина

россия

сбер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832458549_0:195:3174:1980_1920x0_80_0_0_df56c96a94403779dface65e5b022bdd.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Специальная военная операция на Украине помогла сорвать "маски" с телефонных мошенников и обнажила масштабы их деятельности. Однако это не помешало им побить рекорд по количеству обзвонов россиян и увеличить свою "прибыль" за девять месяцев до рекордных 10 миллиардов рублей. Но побороть мошенников в будущем году тоже не удастся - они продолжат наступать, при этом все чаще станут использовать целевые атаки, ожидают опрошенные РИА Новости эксперты. "Мошенники сдаваться не намерены, в их полку постоянно прибывает, и до плато по количеству атак еще очень далеко", - считает координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева. Антимошенническая операция Долгие годы главной мошеннической проблемой в России были тюремные колл-центры – считалось, что основная часть аферистов работает оттуда. Однако в этом году, наконец, удалось выяснить настоящую "прописку" работников мошеннической индустрии. С началом специальной военной операции на Украине уровень телефонного мошенничества в России упал практически до нуля: тогда на несколько недель зловредные звонки вообще прекратились. Разгадку этого феномена военные нашли в Бердянске, где располагался один из крупнейших работающих против россиян колл-центров. Тогда "Сбер" оценивал, что до 90% всех "точек" аферистов, работающих против граждан РФ, находится на Украине. Такой расцвет телефонного мошенничества, указывали эксперты, в этой стране стал возможным после разрыва взаимоотношений между правоохранительными органами Украины и России в 2014 году. Однако молчание злоумышленников было недолгим: уже с середины марта мошеннические линии ожили. Количество их звонков стало бурно расти, достигнув пика в середине лета, и затем стабилизировавшись на повышенных уровнях. Очередные коррективы в мошеннические атаки на россиян внесли удары ВС России по украинской энергетической инфраструктуре, начавшиеся 10 октября. Частота обзвонов вновь резко упала, но уже не до нулевых значений. Украинские мошеннические колл-центры за это время успели передислоцироваться. Как ранее заявлял зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, аферисты переехали из своей "столицы" Днепра во Львов, Запорожье, Одессу и Баку. Обман дорого стоит Главной уловкой телефонных мошенников из-за границы долгое время была подделка российских номеров. Введение административной ответственности операторам за пропуск "подменных" звонков принесло свои плоды – теперь заграничным мошенникам приходится использовать обходные, более затратные методы для обмана россиян. Они стали подделывать номера стран, чьи коды схожи с российскими. Так, коды Турции +90, Ирана +98, Индии +91, Пакистана +92 похожи на номера российских мобильных операторов, а коды Германии +49 и Вьетнама +84 напоминают номера фиксированной телефонии России. По данным "Лаборатории Касперского", этой осенью чаще всего злоумышленники "гостили" в Турции, Казахстане и Иране. Эту проблему теоретически должна решить система верификации вызовов, которая станет обязательной для операторов с нового года, указывали в "Сбере". Однако, по мнению экспертов, мошенники наверняка найдут обход и этой системы, например, полностью перейдут в звонки через мессенджеры, в которых можно зарегистрироваться под любым именем. Иностранные аферисты уже сейчас нередко маскируются под Центральный банк, службы безопасности кредитных организаций или даже Следственный комитет. Кроме того, под конец года злоумышленники стали пытаться воровать аккаунты у пользователей мессенджеров Telegram и WhatsApp. Мошенники массово под разными поводами распространяли ссылки на фишинговые страницы или телеграм-боты, которые выманивают у пользователей данные для входа в мессенджеры, чтобы потом использовать их для фейковых сборов средств, например, для больных детей. Пока эксперты не придумали панацею от этой "болезни": в отличие от обычных звонков входящие вызовы из мессенджеров сейчас нельзя заблокировать или отследить, указал главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. Новые старые схемы Несмотря на возможное изменение метода коммуникации с жертвой, в новом году схемы сильно не трансформируются и продолжат бить по традиционным целям – мошенники будут выведывать у граждан данные платежных карт или убеждать их самостоятельно переводить им свои деньги. Меняться будет лишь информационный "налет" в зависимости от горячих тем, прогнозируют эксперты. "Опыт подсказывает, что схемы мошенничества не меняются со временем. А легенды и сценарии лишь корректируются в соответствии с информационной повесткой дня. Это будет прослеживаться и в будущем году", - говорит Лазарева. Главными поставщиками тем для мошенников в следующем году будут геополитические и экономические новости, а также новые меры господдержки россиян, добавила эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина. Так, например, злоумышленники в этом году на фоне обвала на российском фондовом рынке сулили в социальных сетях "выгодные инвестиции", на фоне санкций пугали отключением SWIFT, а после объявления частичной мобилизации предлагали "посодействовать" в выплате мобилизованным или "решить" проблемы с военкоматом и платежами по кредитам. В 2023 году взрывной рост может прийтись именно на целевые фишинг и социальную инженерию, то есть направленные на обман конкретного человека или сотрудников определенной компании. Например, злоумышленники будут делать рассылки на "больную" тему по электронной почте, в мессенджерах с вредоносными ссылками или обзванивать тех людей, о материальном состоянии которых они хорошо осведомлены благодаря утечками и сливам. При этом кибермошенники уже начали затачивать атаки под конкретных клиентов банков, что видно из статистики ЦБ РФ за третий квартал: число хищений снизилось на 10,3%, но общий объем ущерба вырос почти на 24% - до 4 миллиардов рублей. Всего кибермошенники, сообщал регулятор, за девять месяцев этого года похитили у клиентов банков более 10 миллиардов рублей, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Другой отличительной чертой следующего года, вероятно, будет то, что интернет-мошенничество все-таки догонит телефонное. Этому может "помочь" увлеченность россиян онлайн-играми, а мошенников – виртуальными игровыми валютами. Так, по мнению Колбасиной, случаи мошенничества с подписками на игры в будущем году участятся. Наберут обороты, по ее мнению, и аферы на образовательных онлайн-платформах. Все больше атак будет сопряжено с кражей учетных данных, распространением фишинговых страниц под видом обучающих платформ и служб видеоконференций, предупреждает эксперт.

https://ria.ru/20221220/moshenniki-1839880425.html

https://ria.ru/20221116/moshenniki-1831796764.html

https://ria.ru/20221015/moshenniki-1824220846.html

https://ria.ru/20221030/kontakty-1827836830.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221110/moshenniki-1830436549.html

турция

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, евгения лазарева, сергей голованов , станислав кузнецов, турция, украина, россия, сбер, лаборатория касперского, сбербанк россии