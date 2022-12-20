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Итоги 2022 года в мире

Итоги 2022 года в мире - РИА Новости, 20.12.2022

Итоги 2022 года в мире

Уходящий год стал по-настоящему переломным в международных отношениях. После начала спецоперации на Украине в конце февраля Россия столкнулась с беспрецедентным РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T10:20

2022-12-20T10:20

2022-12-20T10:30

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сша

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совет европы

северный поток

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Уходящий год стал по-настоящему переломным в международных отношениях. После начала спецоперации на Украине в конце февраля Россия столкнулась с беспрецедентным давлением Запада, что повлекло самое серьезное ухудшение отношений со времен холодной войны. В Москве подчеркнули, что как прежде уже не будет, и взяли курс на восток. Турбулентность в мире, начавшаяся зимой, сохранилась на протяжении остальных месяцев. Одними из самых заметных мировых проблем стали вопросы с поставками продовольствия из-за украинского кризиса, вызванный антироссийскими санкциями энергетический кризис в Европе, расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии и теракт на двух нитках газопровода, надолго остановивший "Северный поток". РИА Новости вспоминает самые важные международные события 2022 года. Шквал санкций и разворот России на ВостокПосле начала специальной военной операции на Украине запад ввел против России сотни санкций в различных сферах – от торговли и энергетики до развлечений и туризма. Евросоюз приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Давление продолжилось и в дипломатической сфере: к августу из 28 западных стран было выслано 550 российских дипломатов. В этой связи МИД РФ объявил, что Россия будет усиливать дипломатическое присутствие в странах Востока, Африки и в дружественных государствах: вскоре будут открыты генконсульства на Мальдивах и Бали, а также в Актау и Самарканде. Перемены затронули и российское участие в общеевропейских организациях. В марте Москва объявила о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции РФ. На следующий день Комитет министров принял решение, что Россия перестает быть членом организации с 16 марта. Также с сентября РФ перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека. В мае Россия вышла из Совета государств Балтийского моря. А после отказа председательствующей в этом году в ОБСЕ Польши пустить на заседание российскую делегацию во главе с министром Сергеем Лавровым в Москве серьезно задумались о том, какими в дальнейшем будут отношения с этой теряющей эффективность организацией. По словам Лаврова, отношения с Западом прежними уже не будут. Летом под угрозой изоляции оказался Калининград – западный анклав РФ. Тогда Литва ограничила железнодорожный транзит, объявив, что он нарушает санкции Евросоюза. В ситуацию пришлось вмешиваться Еврокомиссии, которая выпустила разъяснения, что транзит в Калининград все-таки не является нарушением санкций. В то же время Еврокомиссия установила лимиты на транзит подсанкционных товаров. Расширение НАТО На фоне российской спецоперации Финляндия и Швеция передали в мае генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент их заявки не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция. При этом Будапешт заявил о намерении ратифицировать протоколы в феврале 2023 года. В свою очередь Анкара сначала заблокировала старт процесса рассмотрения заявок, опасаясь поддержки Стокгольма и Хельсинки "Рабочей партии Курдистана", признанной в Турции террористической организацией. Однако стороны позже подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО, однако подчеркнула, что не согласится на их членство в альянсе, если страны не выполнят данные ими обещания. С момента подписания документа было проведено несколько трехсторонних встреч по процессу членства северных стран в НАТО. Следующие переговоры пройдут в середине января - спикеры парламентов Швеции и Финляндии приедут для обсуждения этого вопроса в Турцию. Мир на грани продовольственного кризиса Другой важной темой 2022 года стала угроза продовольственного кризиса, возникшая из-за антироссийских санкций и блокировки портов на Украине. Западные политики обвиняли в кризисе Россию, в Москве в свою очередь объясняли, что корабли с пшеницей из украинских портов не выпускают власти в Киеве, российская сторона готова организовать гуманитарные коридоры для вывоза продовольствия, а страны Запада своими действиями сами привели к тому, что ограничения на страхование и заход кораблей в российские порты мешает нормальной торговле продовольствием. Попыткой решить проблему стала "продуктовая" или "зерновая" сделка, которую заключили в июле представители России, Турции, Украины и ООН. Помимо вывоза украинского зерна и удобрений по Черному морю, она подразумевает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. С ее выполнением возникли проблемы – РФ уличила Запад в том, что украинское зерно в основном направляется в Европу, а не в нуждающиеся страны, а экспорт российской пшеницы по-прежнему блокируется западными санкциями, при том что несколько стран Европы арестовали грузы с российскими удобрениями и отказываются их отдать даже для безвозмездной передачи африканским странам. С учетом этого продление сделки было под вопросом, а в октябре РФ и вовсе на время приостановила участие в ней после атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. В результате данных Украиной гарантий, что гуманитарные коридоры в Черном море не будут использоваться в военных целях, Москва возобновила свое участие, и в ноябре сделка была продлена еще на 120 дней. "Северный поток" повис на нитке В конце сентября на двух экспортных российских газопроводах в Европу "Северный поток" произошли взрывы, в результате три из четырех ниток трубопроводов были полностью выведены из строя, получив повреждения неизвестной природы. Оператор труб назвал их беспрецедентными и сообщил, что сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма, а западные СМИ после инцидента стали искать в нем "русский след", сообщив о "российских кораблях" в зоне аварии. В Москве в свою очередь заявили, что в районе ЧП в большем количестве присутствовали морские и воздушные аппараты НАТО, а также указывали, что за терактами стоят те, кто уже прибегал к таким диверсиям, и кто желает разорвать связи России и Европы. Страны Европы - Швеция, Дания и ФРГ - начали проводить свои собственные отдельные расследования инцидента, не привлекая к нему Россию. Россия из-за этого объявила, что не будет признавать его результаты. К концу декабря ни одна из европейских стран пока не завершила своего расследования. При этом Европа уже с конца августа не получала по "Северному потоку" топлива, поставки сначала резко снизились, а потом и вовсе прекратились после кризиса вокруг Украины. Обменный курс Несмотря на более чем прохладные отношения и глубоко замороженные форматы диалога, России и США в уходящем году удалось впервые за 12 лет дважды обменяться заключенными. О том, что такие переговоры должны быть начаты, президенты Владимир Путин и Джо Байден договорились еще в июне прошлого года в Женеве, тогда и определили специальный канал - по линии спецслужб. В конце апреля в результате закрытых переговоров в Россию вернулся задержанный в 2010 году в Либерии и позже экстрадированный в США летчик Константин Ярошенко. В аэропорту Анкары Ярошенко обменяли на осужденного в России американского студента Тревора Рида, который отбывал девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году. В США Ярошенко был приговорен к 20 лет тюрьмы по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию, вину он отрицал. Еще один обмен сторонам удалось провести в декабре. На этот раз посредниками стали ОАЭ и Саудовская Аравия. В аэропорту Абу-Даби состоялся обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которую задержали в феврале 2022 года за вейп с гашишиным маслом, на россиянина Виктора Бута, приговоренного в США к 25 годам заключения за обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В заключении Бут находился почти 15 лет. Его арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб, вывезли в США. Бут все обвинения отверг. После двух успешных операций стороны заявили, что переговоры по обмену заключенными продолжатся. Вашингтон в настоящий момент более всего беспокоит судьба задержанного в декабре 2018 года за шпионаж Пола Уилана. Его приговорили к 16 годам колонии. "Красное цунами" не накрыло США В США 8 ноября прошли промежуточные выборы, на которых переизбиралась вся палата представителей конгресса (435 конгрессменов), треть сената (35 сенаторов) и более половины губернаторов. По итогам выборов республиканцы вернули под контроль палату представителей, получив 218 мест. Однако, вопреки прогнозам, так называемая "красная волна" не накрыла США: демократам не просто удалось сохранить за собой сенат, но и отыграть у республиканцев место в одном из ключевых штатов - Пенсильвании. Проигрыш в конгрессе не был столь драматичным, как ожидалось, всего девять мест - это выше потерь, которые обычно несет партия действующего президента, согласно более чем полувековой статистике. Таким образом, президент Джо Байден пока избежал "вотума недоверия", при этом его потенциальный соперник на выборах 2024 года Дональд Трамп потерпел неформальное поражение, так как, по оценкам экспертов, многие кандидаты, которых он поддержал, не были поддержаны простыми американцами. Промежуточные выборы, несмотря на большее внутриполитическое значение, могут оказать влияние на украинский кризис, так как республиканцы уже заявили о вероятности пересмотра параметров помощи Киеву. Однако по одному пункту и у республиканцев, и у демократов консенсус сохранится вне зависимости от исхода выборов: обе партии продолжат придерживаться антироссийского курса и политики ужесточения санкций в отношении Москвы. Смерть Елизаветы II и "премьерный" хаос в Британии В начале сентября в возрасте 96 лет из жизни ушла королева Великобритании Елизавета II – символ британской монархии, правившая страной более 70 лет, побив тем самым рекорд в британской истории. Она скончалась в Шотландии, в замке Балморал, в окружении своей семьи. После смерти Елизаветы на престол вступил ее сын Чарльз, принявший имя Карл III, а его жена Камилла получила статус королевы-консорта. В том же месяце премьером страны стала глава МИД Британии Лиз Трасс, сменившая на этом посту Бориса Джонсона, но она проработала на этом посту лишь 44 дня. Ее план поддержки экономики вызвал шквал критики, и ей пришлось подать в отставку. Ее предшественник Борис Джонсон тоже покинул кресло премьера после череды скандалов, связанных как с его кадровой политикой, так и с вечеринками в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. После массовой отставки членов его кабмина и критики в свой адрес Джонсон подал в отставку. В итоге уже третьим за год премьером Британии стал бывший министр финансов Риши Сунак, которому сейчас 42 года. Он стал самым молодым премьером Британии с 1812 года и первым в истории Великобритании премьер-министром индийского происхождения. "Красные линии" в Тайваньском проливе Неспокойно было в этом году и в Восточной Азии. Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань вызвал резкую реакцию Пекина. Власти КНР осудили ее поездку, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма. Сразу после отъезда Пелоси с острова народно-освободительная армия Китая провела серию военных операций и учений у его берегов. Позже Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее родственников. Председатель КНР Си Цзиньпин в свою очередь заявил президенту США Джо Байдену, что Тайвань - красная линия в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать. Байден же подтвердил приверженность Вашингтона принципу "одного Китая". Напряженности в Азии добавила и КНДР, существенно увеличив количество ракетных испытаний. По заявлениям Северной Кореи, пуски ракет проходят на фоне активизации совместных военных учений США и Южной Кореи. Сеул и Вашингтон же считают, что ответственность за повышение напряженности лежит на Пхеньяне, и обещают еще более жесткий ответ. Всего с начала года КНДР провела более 30 ракетных пусков, включая пуски крылатых ракет, в том числе пуск межконтинентальной баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12" на рекордное расстояние в 4,5 тысячи километров. В начале сентября КНДР законодательно зафиксировала в декрете под названием "Политика в отношении ядерного оружия", что является ядерным государством и правом на любые решения касательно ядерного оружия единолично обладает лидер страны Ким Чен Ын. Убийство Абэ В июле мир был шокирован гибелью бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ: его застрелили во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара. Выстрелы оказались роковыми: рана на груди была настолько глубокой, что достигла сердца. Политика доставили в больницу, но через пять часов он скончался от потери крови. Ему было 67 лет. Кремация Абэ состоялась 12 июля, 27 сентября прошли государственные похороны. Убийца Абэ Тэцуя Ямагами, задержанный на месте нападения, признался в ходе допроса, что начал планировать убийство с осени прошлого года. Во время нападения он использовал самодельное огнестрельное оружие. По его словам, он решился на убийство, так как считал Абэ причастным к религиозной организации, которая разорила его семью. Сила Си Двадцатый съезд Коммунистической партии Китая (КПК) прошел в Пекине в октябре, избрав новый состав ЦК, который по итогам пленума утвердил Си Цзиньпина на третий срок на должность генсека. После отмены в 2018 году ограничения на правление два срока подряд Си Цзиньпин может фактически руководить страной неограниченное количество времени. Тогда же действующий председатель КНР вошел один ряд с "отцами-основателями" нового Китая: в преамбуле главного закона страны фигурируют не только имена и идеи Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина, но также имя Си Цзиньпина и его идеи о социализме. Прошедший XX съезд Компартии Китая еще сильнее закрепил роль Си Цзиньпина, а его идеи были названы "марксизмом XXI века" и "квинтэссенцией китайской культуры и китайского духа". Председатель КНР в дни проведения мероприятий заявлял, что Пекин продолжит реформировать армию, чтобы к ее 100-летию в 2027 году получить вооруженные силы мирового уровня. А на фоне проблем вокруг Тайваня китайский лидер сообщил, что будет стремиться к мирному воссоединению, однако не станет обещать отказаться от применения силы. Роковой хиджаб Масштабные протесты прокатились по всему Ирану этой осенью и были спровоцированы гибелью девушки по имени Махсы Амини после того, как ее 13 сентября задержала "полиция нравов" за неправильное ношение хиджаба. Протесты, начавшись с борьбы женщин за свои права (под лозунг "Женщина, жизнь, свобода"), быстро приобрели острый политический характер с требованиями участников к смене существующей теократической системы власти. Они шли более 2,5 месяцев с разной степенью интенсивности - были столкновения с полицией и силами безопасности: по данным Тегерана, погибли как минимум 200 человек, а различные организации понесли более 200 миллионов долларов ущерба. Ряд СМИ назвали протесты крупнейшим вызовом действующей системе с момента ее формирования после революции 1979 года. Также появились сообщения об упразднении "полиции нравов", однако эти данные чуть позже, хоть и неофициально, дезавуировали. Третье пришествие Экс-премьер и лидер израильской партии "Ликуд" Беньямин Нетаньяху в третий раз возвращается во власть после полуторагодового перерыва. Политик, отметивший в 2022 году 73-летие, возглавлял израильское правительство больше всех в истории - с 1996-го по 1999 годы и с 2009-го по 2021 годы. В ноябре в Израиле прошли очередные внеочередные выборы в кнессет - уже пятые за три с половиной года, по итогам которых блок Нетаньяху получил парламентское большинство в 64 голоса. Президент Израиля вручил Нетаньяху мандат на формирование нового правительства, и есть все основания полагать, что в этот раз правительство будет опираться на идеологически единое и устойчивое большинство. При этом в окружном суде Иерусалима до сих пор продолжаются судебные разбирательства против Нетаньяху по обвинениям в коррупции и обмане общественного доверия. К череде выборов в Израиле привела неспособность победивших партий создать жизнеспособное правительство, опирающееся на парламентское большинство. Эксперты считают, что после победы Нетаньяху затяжной политический кризис в стране будет преодолен.

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Екатерина Зайцева

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