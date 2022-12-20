https://ria.ru/20221220/installyatsiya-1840007596.html

В Петербурге восстановили инсталляцию в честь побратимства с Мариуполем

В Петербурге восстановили инсталляцию в честь побратимства с Мариуполем - РИА Новости, 20.12.2022

В Петербурге восстановили инсталляцию в честь побратимства с Мариуполем

Инсталляцию в виде двух сердец в честь побратимства Санкт-Петербурга и Мариуполя, которую ранее демонтировали из-за того, что ее испортили вандалы, обновили и... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T15:03

2022-12-20T15:03

2022-12-20T15:03

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Инсталляцию в виде двух сердец в честь побратимства Санкт-Петербурга и Мариуполя, которую ранее демонтировали из-за того, что ее испортили вандалы, обновили и вернули на Дворцовую площадь, передает корреспондент РИА Новости. Ранее сообщалось, что инсталляция в виде двух сердец в честь побратимства Санкт-Петербурга и Мариуполя была испорчена. В минувшее воскресенье ее демонтировали. Источник в правоохранительных органах сообщал, что 18 декабря на Дворцовой площади нарядом полиции за совершение противоправных действий была задержана 17-летняя девушка. Решается вопрос о привлечении ее к административной ответственности. По данным ряда СМИ, инсталляцию установили на Дворцовой площади примерно неделю назад. В воскресенье на арт-объекте появились оскорбительные надписи. Во вторник инсталляция в виде двух сердец в честь побратимства Петербурга и Мариуполя находится на Дворцовой площади. Многие жители подходят и фотографируются возле арт-объекта. Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами в июне этого года. Была сформирована программа помощи и восстановления Мариуполя на 2022 год. В соответствии с ней, петербургские специалисты ведут работы по восстановлению 37 социально значимых объектов. В программу вошли не только жилые дома, но и объекты образования, спорта, здравоохранения, благоустройства. На сегодняшний день введено 8 домов, которые заселены уже на 70%. В них запущены 24 лифта, подаются электричество, тепло и вода. Также Петербург передал Мариуполю 100 автобусов. На сегодняшний день разработан и передан для утверждения мастер-план Мариуполя. Обследовано техническое состояние более 300 объектов жилой застройки.

https://ria.ru/20221220/lenta-1839915893.html

https://ria.ru/20221210/elka-1837737068.html

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мариуполь, санкт-петербург, россия