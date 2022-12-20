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Индия развернула рекордное количество сил на границе с Китаем - РИА Новости, 20.12.2022
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Индия развернула рекордное количество сил на границе с Китаем
Индия развернула рекордное количество сил на границе с Китаем - РИА Новости, 20.12.2022
Индия развернула рекордное количество сил на границе с Китаем
Индия "оказывает давление на Китай" с целью деэскалации и размежевания и развернула на границе двух стран рекордное количество сил, заявил глава МИД Индии... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T13:21
2022-12-20T13:21
в мире
китай
индия
раджнатх сингх
индийский национальный конгресс
субраманиам джайшанкар
аруначал-прадеш
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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 дек – РИА Новости. Индия "оказывает давление на Китай" с целью деэскалации и размежевания и развернула на границе двух стран рекордное количество сил, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. "Если мы были безразличны к Китаю, кто послал индийскую армию к границе? Если мы были безразличны к Китаю, то почему мы сегодня оказываем давление на Китай с целью деэскалации и размежевания? Почему мы публично говорим, что наши отношения ненормальны?" - сказал Джайшанкар, отвечая на критику оппозиционной партии "Индийский национальный конгресс". Глава МИД отметил, что никто не должен "критиковать индийских солдат", охраняющих границу. "Сегодня у нас есть развертывание индийской армии на границе с Китаем, которого у нас никогда не было. Это сделано для того, чтобы противостоять развертыванию Китая, которое было значительно увеличено с 2020 года", - сказал он. Ранее глава минобороны Индии Раджнатх Сингх сообщил, что 9 декабря войска КНР попытались нарушить границу в штате Аруначал-Прадеш и "в одностороннем порядке изменить статус-кво". В результате столкновения между военными Индии и Китая есть пострадавшие, никто не погиб. Министр обороны Индии добавил, что "китайской стороне было предложено воздержаться от подобных действий и поддерживать мир и спокойствие вдоль границы". Как в свою очередь сообщил МИД КНР, ситуация на границе Китая и Индии после столкновения военных стабильная, стороны поддерживают контакты по дипломатическим и военным каналам. Это первый инцидент такого рода после столкновения в мае 2020 года, когда 20 индийских солдат были убиты и еще несколько получили ранения в столкновениях с войсками Китая в высокогорной долине Галван в пограничном регионе Ладакх. Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну. Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд конфликтов между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. После отвода большей части дислоцированных войск в феврале 2021 года стороны провели 16 раундов переговоров на уровне командиров дислоцированных в регионе корпусов. В начале сентября этого года Индия и Китай также провели новый этап отвода войск на границе в Ладакхе в районе высот Гогра и Хот-Спрингс. Согласно данным индийских СМИ, с каждой стороны в данных районах было дислоцировано примерно по 60 тысяч человек.
https://ria.ru/20221213/kitay-1838331420.html
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в мире, китай, индия, раджнатх сингх, индийский национальный конгресс, субраманиам джайшанкар, аруначал-прадеш
В мире, Китай, Индия, Раджнатх Сингх, Индийский национальный конгресс, Субраманиам Джайшанкар, Аруначал-Прадеш
13:21 20.12.2022
 
Индия развернула рекордное количество сил на границе с Китаем

В МИД Индии заявили о развертывании рекордного количества сил на границе с Китаем

© AFP 2022 / Saul LoebПарад в честь празднования Дня Республики в Индии
Парад в честь празднования Дня Республики в Индии - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© AFP 2022 / Saul Loeb
Парад в честь празднования Дня Республики в Индии. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 дек – РИА Новости. Индия "оказывает давление на Китай" с целью деэскалации и размежевания и развернула на границе двух стран рекордное количество сил, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.
"Если мы были безразличны к Китаю, кто послал индийскую армию к границе? Если мы были безразличны к Китаю, то почему мы сегодня оказываем давление на Китай с целью деэскалации и размежевания? Почему мы публично говорим, что наши отношения ненормальны?" - сказал Джайшанкар, отвечая на критику оппозиционной партии "Индийский национальный конгресс".
Военнослужащие армии КНР - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 14:17
Китай призвал Индию строго контролировать вооруженные силы на границе
Глава МИД отметил, что никто не должен "критиковать индийских солдат", охраняющих границу.
"Сегодня у нас есть развертывание индийской армии на границе с Китаем, которого у нас никогда не было. Это сделано для того, чтобы противостоять развертыванию Китая, которое было значительно увеличено с 2020 года", - сказал он.
Ранее глава минобороны Индии Раджнатх Сингх сообщил, что 9 декабря войска КНР попытались нарушить границу в штате Аруначал-Прадеш и "в одностороннем порядке изменить статус-кво". В результате столкновения между военными Индии и Китая есть пострадавшие, никто не погиб. Министр обороны Индии добавил, что "китайской стороне было предложено воздержаться от подобных действий и поддерживать мир и спокойствие вдоль границы". Как в свою очередь сообщил МИД КНР, ситуация на границе Китая и Индии после столкновения военных стабильная, стороны поддерживают контакты по дипломатическим и военным каналам.
Это первый инцидент такого рода после столкновения в мае 2020 года, когда 20 индийских солдат были убиты и еще несколько получили ранения в столкновениях с войсками Китая в высокогорной долине Галван в пограничном регионе Ладакх.
Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну. Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд конфликтов между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. После отвода большей части дислоцированных войск в феврале 2021 года стороны провели 16 раундов переговоров на уровне командиров дислоцированных в регионе корпусов. В начале сентября этого года Индия и Китай также провели новый этап отвода войск на границе в Ладакхе в районе высот Гогра и Хот-Спрингс. Согласно данным индийских СМИ, с каждой стороны в данных районах было дислоцировано примерно по 60 тысяч человек.
Индийские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 17:35
Источник сообщил о столкновении индийских солдат с китайскими военными
 
В миреКитайИндияРаджнатх СингхИндийский национальный конгрессСубраманиам ДжайшанкарАруначал-Прадеш
 
 
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