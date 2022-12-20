https://ria.ru/20221220/gelman-1839945216.html

Галериста Гельмана* объявили в розыск

Галериста Гельмана* объявили в розыск - РИА Новости, 20.12.2022

Галериста Гельмана* объявили в розыск

МВД России объявило в розыск галериста Марата Гельмана*, следует из ведомственной базы розыска. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T11:58

2022-12-20T11:58

2022-12-20T13:23

происшествия

россия

марат гельман

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

культура

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. МВД России объявило в розыск галериста Марата Гельмана*, следует из ведомственной базы розыска. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сообщается в базе розыска МВД. О какой статье идет речь, не уточняется. В графе "особые приметы" в карточке розыска прописано "имеет гражданство Израиля".*СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20220822/final-1811183674.html

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, марат гельман, министерство внутренних дел рф (мвд россии)