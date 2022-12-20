https://ria.ru/20221220/gelman-1839945216.html
Галериста Гельмана* объявили в розыск
Галериста Гельмана* объявили в розыск - РИА Новости, 20.12.2022
Галериста Гельмана* объявили в розыск
МВД России объявило в розыск галериста Марата Гельмана*, следует из ведомственной базы розыска. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T11:58
2022-12-20T11:58
2022-12-20T13:23
происшествия
россия
марат гельман
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
культура
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. МВД России объявило в розыск галериста Марата Гельмана*, следует из ведомственной базы розыска. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сообщается в базе розыска МВД. О какой статье идет речь, не уточняется. В графе "особые приметы" в карточке розыска прописано "имеет гражданство Израиля".*СМИ, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20220822/final-1811183674.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, марат гельман, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Марат Гельман, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Культура
11:58 20.12.2022 (обновлено: 13:23 20.12.2022)
Галериста Гельмана* объявили в розыск
МВД России объявило в розыск галериста Марата Гельмана по уголовной статье