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Галериста Гельмана* объявили в розыск - РИА Новости, 20.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221220/gelman-1839945216.html
Галериста Гельмана* объявили в розыск
Галериста Гельмана* объявили в розыск - РИА Новости, 20.12.2022
Галериста Гельмана* объявили в розыск
МВД России объявило в розыск галериста Марата Гельмана*, следует из ведомственной базы розыска. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T11:58
2022-12-20T13:23
происшествия
россия
марат гельман
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
культура
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. МВД России объявило в розыск галериста Марата Гельмана*, следует из ведомственной базы розыска. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сообщается в базе розыска МВД. О какой статье идет речь, не уточняется. В графе "особые приметы" в карточке розыска прописано "имеет гражданство Израиля".*СМИ, выполняющее функции иноагента.
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происшествия, россия, марат гельман, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Марат Гельман, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Культура
11:58 20.12.2022 (обновлено: 13:23 20.12.2022)
 
Галериста Гельмана* объявили в розыск

МВД России объявило в розыск галериста Марата Гельмана по уголовной статье

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкМарат Гельман*
Марат Гельман* - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Марат Гельман*. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. МВД России объявило в розыск галериста Марата Гельмана*, следует из ведомственной базы розыска.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сообщается в базе розыска МВД. О какой статье идет речь, не уточняется.
В графе "особые приметы" в карточке розыска прописано "имеет гражданство Израиля".
*СМИ, выполняющее функции иноагента.
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КультураПроисшествияРоссияМарат ГельманМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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