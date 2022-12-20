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Двадцать режиссеров назвали лучшие фильмы 2022 года - РИА Новости, 20.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221220/filmy-1839988458.html
Двадцать режиссеров назвали лучшие фильмы 2022 года
Двадцать режиссеров назвали лучшие фильмы 2022 года - РИА Новости, 20.12.2022
Двадцать режиссеров назвали лучшие фильмы 2022 года
Двадцать режиссеров назвали фильмы 2022 года, которые им больше всего понравились. О любимых лентах они рассказали Variety. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T16:13
2022-12-20T16:13
культура
новости культуры
кино и сериалы
что посмотреть
гильермо дель торо гомес
баз лурман (марк лурман)
стивен спилберг
уэс андерсон
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Двадцать режиссеров назвали фильмы 2022 года, которые им больше всего понравились. О любимых лентах они рассказали Variety.Например, Гильермо дель Торо выделил среди остальных "Элвиса" База Лурмана. По его мнению, коллега создал свою самую личную картину, при этом понятную зрителям по всему миру."Остин Батлер (актер, сыгравший короля рок-н-ролла) и Баз показали потрясший мир, преобразующий талант Элвиса, его радость, душу и печаль", – говорит дель Торо. Уэс Андерсон высоко оценил "Белый шум" Ноя Баумбаха. "Блистательный, загадочный, поэтичный и очень увлекательный фильм", – охарактеризовал он картину."Картина "Фабельманы" словно специально для меня снята. Она основана на жизни Стивена Спилберга и рассказывает о том, как он стал величайшим режиссером современности" – делится переживаниями Джадд Апатоу ("Хулиганы и ботаны", "Сорокалетний девственник"). Его родители тоже развелись, и он почувствовал "связь с историей о том, как травмы распадающегося брака влияют на молодого человека и как это приводит к тому, что он развивает творческие способности, чтобы справиться с болью".Эдгар Райт ("Зомби по имени Шон", "Малыш на драйве") выбрал лауреата Каннского кинофестиваля "Треугольник печали" Рубен Эстлунд.По его мнению, это "остроумное развлекательное кино, блестяще структурированное, с хорошими актерскими работами и мастерски поставленное", чтобы его смотреть на большом экране. "Заметьте, великое кино может быть веселым", – заявил Райт.
https://ria.ru/20220912/fabelmans-1816221604.html
https://ria.ru/20221201/kino-1835320419.html
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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , гильермо дель торо гомес, баз лурман (марк лурман), стивен спилберг, уэс андерсон
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, что посмотреть , Гильермо дель Торо Гомес, Баз Лурман (Марк Лурман), Стивен Спилберг, Уэс Андерсон
16:13 20.12.2022
 
Двадцать режиссеров назвали лучшие фильмы 2022 года

Двадцать зарубежных режиссеров назвали лучшие фильмы 2022 года

© Warner Bros. PicturesКадр из трейлера фильма "Элвис"
Кадр из трейлера фильма Элвис
© Warner Bros. Pictures
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Двадцать режиссеров назвали фильмы 2022 года, которые им больше всего понравились. О любимых лентах они рассказали Variety.
Например, Гильермо дель Торо выделил среди остальных "Элвиса" База Лурмана. По его мнению, коллега создал свою самую личную картину, при этом понятную зрителям по всему миру.
"Остин Батлер (актер, сыгравший короля рок-н-ролла) и Баз показали потрясший мир, преобразующий талант Элвиса, его радость, душу и печаль", – говорит дель Торо.
Уэс Андерсон высоко оценил "Белый шум" Ноя Баумбаха. "Блистательный, загадочный, поэтичный и очень увлекательный фильм", – охарактеризовал он картину.
"Картина "Фабельманы" словно специально для меня снята. Она основана на жизни Стивена Спилберга и рассказывает о том, как он стал величайшим режиссером современности" – делится переживаниями Джадд Апатоу ("Хулиганы и ботаны", "Сорокалетний девственник").
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Эдгар Райт ("Зомби по имени Шон", "Малыш на драйве") выбрал лауреата Каннского кинофестиваля "Треугольник печали" Рубен Эстлунд.
По его мнению, это "остроумное развлекательное кино, блестяще структурированное, с хорошими актерскими работами и мастерски поставленное", чтобы его смотреть на большом экране. "Заметьте, великое кино может быть веселым", – заявил Райт.
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КультураНовости культурыКино и сериалычто посмотретьГильермо дель Торо ГомесБаз Лурман (Марк Лурман)Стивен СпилбергУэс Андерсон
 
 
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