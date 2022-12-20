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Ватикан в 1941 году распространял фейки об СССР, заявили в СВР - РИА Новости, 20.12.2022
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Ватикан в 1941 году распространял фейки об СССР, заявили в СВР
Ватикан в 1941 году распространял фейки об СССР, заявили в СВР - РИА Новости, 20.12.2022
Ватикан в 1941 году распространял фейки об СССР, заявили в СВР
Ватикан весной 1941 года, в преддверии нападения гитлеровской Германии на Советский Союз, не брезговал откровенными фейками об СССР, собирая средства со своей... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T08:21
2022-12-20T08:21
россия
ватикан
ссср
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
павел фитин
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Ватикан весной 1941 года, в преддверии нападения гитлеровской Германии на Советский Союз, не брезговал откровенными фейками об СССР, собирая средства со своей паствы под предлогом помощи якобы сильно голодающим детям Западной Белоруссии, свидетельствуют обнародованные рассекреченные архивные документы Службы внешней разведки России. Во вторник отмечается 102-я годовщина со дня создания отечественной внешней разведки. На сайте Президентской библиотеки имени Ельцина Управления делами президента РФ в разделе "Вторая мировая война в архивных документах" опубликованы материалы из архива СВР. Среди них - "Агентурное сообщение из Рима о выступлении Римского папы перед иезуитами и о готовящемся наступлении Германии против СССР". Шифртелеграмма, поступившая в Москву 3 мая 1941 года, адресовалась "Виктору" - это был оперативный псевдоним легендарного начальника советской внешней разведки Павла Фитина. Как следует из документа, папский престол не брезговал откровенными фейками в отношении СССР. "В Ватикане развернута кампания по сбору средств "в помощь голодающим детям Западной Белоруссии", так как там якобы сильный голод", - говорилось в сообщении. На самом деле, экономический потенциал Западной Белоруссии вырос после воссоединения с Советской Белоруссией в 1939 году. Благосостояние большей части народа увеличилось, ни о каком детском голоде речи не шло. Зато до этого население западно-белорусских земель, в 1921-1939 годах входивших в состав Польши, подвергалось принудительному ополячиванию и окатоличиванию. Существование жителей "восточных окраин" Польши характеризовалось политическим и социальным бесправием, массовой нищетой и безработицей, высокой детской смертностью и смертностью от голода. Служба внешней разведки России ведет отсчет своей истории с 20 декабря 1920 года, когда был создан Иностранный отдел ВЧК. СВР является составной частью сил обеспечения безопасности РФ и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз. За 100 лет своего существования отечественная внешняя разведка добыла огромный объем ценнейшей информации, необходимой для обеспечения безопасности и национальных интересов СССР, а затем России.
https://ria.ru/20221216/izvineniya-1839033981.html
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россия, ватикан, ссср, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), павел фитин, великая отечественная война (1941-1945)
Россия, Ватикан, СССР, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Павел Фитин, Великая Отечественная война (1941-1945)
08:21 20.12.2022
 
Ватикан в 1941 году распространял фейки об СССР, заявили в СВР

Документ СВР: Ватикан весной 1941 года распространял фейки о Советском Союзе

CC BY 2.0 / Stefano Maffei / Basilica di San Giovanni in LateranoСобор Святого Иоанна Крестителя на Латеранском холме
Собор Святого Иоанна Крестителя на Латеранском холме - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
CC BY 2.0 / Stefano Maffei / Basilica di San Giovanni in Laterano
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Ватикан весной 1941 года, в преддверии нападения гитлеровской Германии на Советский Союз, не брезговал откровенными фейками об СССР, собирая средства со своей паствы под предлогом помощи якобы сильно голодающим детям Западной Белоруссии, свидетельствуют обнародованные рассекреченные архивные документы Службы внешней разведки России.
Во вторник отмечается 102-я годовщина со дня создания отечественной внешней разведки. На сайте Президентской библиотеки имени Ельцина Управления делами президента РФ в разделе "Вторая мировая война в архивных документах" опубликованы материалы из архива СВР.
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Среди них - "Агентурное сообщение из Рима о выступлении Римского папы перед иезуитами и о готовящемся наступлении Германии против СССР". Шифртелеграмма, поступившая в Москву 3 мая 1941 года, адресовалась "Виктору" - это был оперативный псевдоним легендарного начальника советской внешней разведки Павла Фитина.
Как следует из документа, папский престол не брезговал откровенными фейками в отношении СССР.
"В Ватикане развернута кампания по сбору средств "в помощь голодающим детям Западной Белоруссии", так как там якобы сильный голод", - говорилось в сообщении.
На самом деле, экономический потенциал Западной Белоруссии вырос после воссоединения с Советской Белоруссией в 1939 году. Благосостояние большей части народа увеличилось, ни о каком детском голоде речи не шло. Зато до этого население западно-белорусских земель, в 1921-1939 годах входивших в состав Польши, подвергалось принудительному ополячиванию и окатоличиванию. Существование жителей "восточных окраин" Польши характеризовалось политическим и социальным бесправием, массовой нищетой и безработицей, высокой детской смертностью и смертностью от голода.
Служба внешней разведки России ведет отсчет своей истории с 20 декабря 1920 года, когда был создан Иностранный отдел ВЧК. СВР является составной частью сил обеспечения безопасности РФ и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз. За 100 лет своего существования отечественная внешняя разведка добыла огромный объем ценнейшей информации, необходимой для обеспечения безопасности и национальных интересов СССР, а затем России.
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РоссияВатиканСССРСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Павел ФитинВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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