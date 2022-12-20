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Украинские войска перебрасывают дополнительные силы в район Соледара - РИА Новости, 20.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221220/donbass-1839896754.html
Украинские войска перебрасывают дополнительные силы в район Соледара
Украинские войска перебрасывают дополнительные силы в район Соледара - РИА Новости, 20.12.2022
Украинские войска перебрасывают дополнительные силы в район Соледара
Украинские войска перебрасывают к Соледару в ДНР дополнительные силы с других направлений, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T08:38
2022-12-20T10:17
специальная военная операция на украине
безопасность
андрей марочко
соледар
донецкая народная республика
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ЛУГАНСК, 20 дек — РИА Новости. Украинские войска перебрасывают к Соледару в ДНР дополнительные силы с других направлений, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки. Он уточнил, что освобождение Яковлевки, расположенной северо-восточнее Соледара, обеспокоило украинское командование.Российские войска в минувшие выходные взяли под контроль Яковлевку и сейчас заканчивают зачистку населенного пункта.В ЛНР заявляли, что в районах Соледара и Артемовска украинские войска отказались от наступательных действий и перешли в глухую оборону из-за потерь в живой силе и технике.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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безопасность, андрей марочко, соледар, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Андрей Марочко, Соледар, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
08:38 20.12.2022 (обновлено: 10:17 20.12.2022)
 
Украинские войска перебрасывают дополнительные силы в район Соледара

Офицер НМ ЛНР Марочко заявил о переброске дополнительных сил ВСУ в район Соледара

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военные на БМП. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 дек — РИА Новости. Украинские войска перебрасывают к Соледару в ДНР дополнительные силы с других направлений, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
Он уточнил, что освобождение Яковлевки, расположенной северо-восточнее Соледара, обеспокоило украинское командование.

"Для остановки продвижения наших подразделений и предотвращения взятия в полукольцо украинской группировки войск, с населенного пункта Миньковка в район Соледара отправлен резервный батальон. Также часть украинских штурмующих подразделений, задействованных в Северске, перенаправлены для удара во фланг нашим продвигающимся подразделениям", — пояснил собеседник агентства.

Российские войска в минувшие выходные взяли под контроль Яковлевку и сейчас заканчивают зачистку населенного пункта.
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Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАндрей МарочкоСоледарДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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