https://ria.ru/20221220/donbass-1839896754.html

Украинские войска перебрасывают дополнительные силы в район Соледара

Украинские войска перебрасывают дополнительные силы в район Соледара - РИА Новости, 20.12.2022

Украинские войска перебрасывают дополнительные силы в район Соледара

Украинские войска перебрасывают к Соледару в ДНР дополнительные силы с других направлений, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T08:38

2022-12-20T08:38

2022-12-20T10:17

специальная военная операция на украине

безопасность

андрей марочко

соледар

донецкая народная республика

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 20 дек — РИА Новости. Украинские войска перебрасывают к Соледару в ДНР дополнительные силы с других направлений, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки. Он уточнил, что освобождение Яковлевки, расположенной северо-восточнее Соледара, обеспокоило украинское командование.Российские войска в минувшие выходные взяли под контроль Яковлевку и сейчас заканчивают зачистку населенного пункта.В ЛНР заявляли, что в районах Соледара и Артемовска украинские войска отказались от наступательных действий и перешли в глухую оборону из-за потерь в живой силе и технике.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221220/snaryady-1839746894.html

соледар

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

безопасность, андрей марочко, соледар, донецкая народная республика, луганская народная республика