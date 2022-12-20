08:38 20.12.2022 (обновлено: 10:17 20.12.2022)
Украинские войска перебрасывают дополнительные силы в район Соледара
Офицер НМ ЛНР Марочко заявил о переброске дополнительных сил ВСУ в район Соледара
© AP Photo / Roman ChopУкраинские военные на БМП
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военные на БМП. Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 дек — РИА Новости. Украинские войска перебрасывают к Соледару в ДНР дополнительные силы с других направлений, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
Он уточнил, что освобождение Яковлевки, расположенной северо-восточнее Соледара, обеспокоило украинское командование.
"Для остановки продвижения наших подразделений и предотвращения взятия в полукольцо украинской группировки войск, с населенного пункта Миньковка в район Соледара отправлен резервный батальон. Также часть украинских штурмующих подразделений, задействованных в Северске, перенаправлены для удара во фланг нашим продвигающимся подразделениям", — пояснил собеседник агентства.
Российские войска в минувшие выходные взяли под контроль Яковлевку и сейчас заканчивают зачистку населенного пункта.
В ЛНР заявляли, что в районах Соледара и Артемовска украинские войска отказались от наступательных действий и перешли в глухую оборону из-за потерь в живой силе и технике.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.