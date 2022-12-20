https://ria.ru/20221220/bayden-1839887391.html

В Белом доме отказались говорить о возможности медобследования Байдена

В Белом доме отказались говорить о возможности медобследования Байдена - РИА Новости, 20.12.2022

В Белом доме отказались говорить о возможности медобследования Байдена

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась прогнозировать, пройдет ли президент США Джо Байден диспансеризацию прежде, чем объявить о... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T05:35

2022-12-20T05:35

2022-12-20T05:50

в мире

джо байден

сша

карин жан-пьер

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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась прогнозировать, пройдет ли президент США Джо Байден диспансеризацию прежде, чем объявить о планах на выборы 2024 года. Так она ответила на вопрос, пройдет ли Байден, которому недавно исполнилось 80 лет, медобследование и обнародуют ли его результаты до того, как он объявит о своих планах на 2024 год, что президент США обещал сделать в начале следующего года. Представитель Белого дома заявила, что не может комментировать предстоящую президентскую кампанию. Жан-Пьер заявила, что диспансеризация Байдена предстоит "в ближайшие месяцы", ее результаты предадут огласке. Ранее Байден заявил, что диспансеризацию пройдет до конца года. Объявление о планах на кампанию 2024 года он обещал сделать в начале 2023 года после консультаций с супругой.

https://ria.ru/20221206/vybory-1836790847.html

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в мире, джо байден, сша, карин жан-пьер