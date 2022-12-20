https://ria.ru/20221220/alkogol-1839958026.html

Названы три самых непьющих российских региона

Названы три самых непьющих российских региона - РИА Новости, 20.12.2022

Названы три самых непьющих российских региона

Республики Чечня, Дагестан и Ингушетия стали самыми "непьющими" регионами РФ по итогам текущего года, рассказал РИА Новости депутат Госдумы, лидер движения... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T12:38

2022-12-20T12:38

2022-12-20T12:38

общество

здоровье - общество

султан хамзаев

трезвая россия

чеченская республика (чечня)

республика дагестан

республика ингушетия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Республики Чечня, Дагестан и Ингушетия стали самыми "непьющими" регионами РФ по итогам текущего года, рассказал РИА Новости депутат Госдумы, лидер движения "Трезвая Россия" Султан Хамзаев и со ссылкой на данные доклада проекта. "Рейтинг регионов по трезвости возглавили Чеченская Республика, Дагестан и Ингушетия. Замыкают пятерку Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия", - рассказал депутат. Как отметил парламентарий, регионы-лидеры сохранили свое первенство, с тем замечанием, что в 2021 году на первом месте оказалась Ингушетия, после нее - Чечня и Дагестан. Федеральный проект "Трезвая Россия" с 2015 года представляет ежегодный доклад "Национальный рейтинг трезвости субъектов РФ". При составлении рейтинга используются шесть основных критериев: смертность по причине отравления алкоголем, число больных на учете в лечебно-профилактических учреждениях с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы, количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, региональный объем всей проданной алкогольной продукции в литрах чистого спирта, число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции, а также сила регионального антиалкогольного законодательства (количество часов запрета продажи алкоголя в сутки и число дней в году, когда полностью запрещена продажа алкогольной продукции). Все данные по регионам, на основе которых составлен рейтинг, были взяты из открытых источников Росстата и статистики профильных ведомств, указывается также в докладе, который имеется в распоряжении РИА Новости. Учитывался объем продаж по следующим видам алкогольной продукции: водка, ликероводочные изделия с содержанием этилового спирта свыше 25% и до 25%, коньяк и коньячные напитки, натуральное и игристое вино, винные напитки, пиво, а также сидр, пуаре, медовуха.

https://ria.ru/20221216/alkogol-1839247817.html

https://ria.ru/20221215/lnr-1838913965.html

республика ингушетия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, здоровье - общество, султан хамзаев, трезвая россия, чеченская республика (чечня), республика дагестан, республика ингушетия