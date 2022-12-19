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В "Росэнергоатоме" назвали условие безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 19.12.2022
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В "Росэнергоатоме" назвали условие безопасности ЗАЭС
В "Росэнергоатоме" назвали условие безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 19.12.2022
В "Росэнергоатоме" назвали условие безопасности ЗАЭС
Создать зону безопасности вокруг Запорожской АЭС возможно только при одном условии - необходимо обязать Украину прекратить обстрелы станции и прилегающих к ней... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T13:19
2022-12-19T13:19
сергей шойгу
украина
энергодар
россия
росэнергоатом
запорожская аэс
магатэ
безопасность
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Создать зону безопасности вокруг Запорожской АЭС возможно только при одном условии - необходимо обязать Украину прекратить обстрелы станции и прилегающих к ней территорий, считает советник гендиректора компании "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. На сегодняшний день, констатировал он, Украина по-прежнему придерживается своей позиции "ядерного шантажа" в отношении атомной станции. "Разговоры о зонах безопасности, конечно, интересные. Можно долго разговаривать на эту тему, обсуждать, искать компромиссные решения, но пока не будет принято главное ключевое решение, которое обязывало бы Украину прекратить артиллерийские обстрелы и любые артиллерийские активности как по станции, так и по городу Энергодару и его окрестностям, - все разговоры по поводу зоны безопасности в моем представлении - это просто разговоры обо всем хорошем против всего плохого, не более того", - сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24". Защитное заграждение, возведенное перед сухим хранилищем отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС, сможет защитить лишь от осколков, а не от украинских снарядов в случае их прямого попадания, заявил Ренат Карчаа."Конечно (угроза остается - ред.), потому что снаряды и их мощности бывают разными. От всех снарядов эти дополнительные конструкции уберечь нас не смогут... Тем не менее, мы этим озабочены, мы постоянно думаем о ядерной безопасности и мы ее обеспечиваем в меру наших сил и возможностей. Мы несем ответственность за Запорожскую атомную станцию в этом смысле". - сказал Карчаа.Он уточнил, что это сооружение было возведено давно и уже "принимало на себя" осколки от выпущенных по территории станции украинских снарядов в 20-х числах ноября.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Ранее в Кремле заявляли, что надо требовать от Украины отвести тяжелые вооружения от ЗАЭС и прекратить обстрелы. В Москве также указали, что существенных подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет.
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сергей шойгу, украина, энергодар, россия, росэнергоатом, запорожская аэс, магатэ, безопасность
Сергей Шойгу, Украина, Энергодар, Россия, Росэнергоатом, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Безопасность
13:19 19.12.2022
 
В "Росэнергоатоме" назвали условие безопасности ЗАЭС

"Росэнергоатом": безопасность ЗАЭС возможна, только если обязать Киев прекратить обстрелы

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкРазбитые стекла 4-го энергоблока Запорожской атомной электростанции после недавних обстрелов со стороны ВСУ
Разбитые стекла 4-го энергоблока Запорожской атомной электростанции после недавних обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Разбитые стекла 4-го энергоблока Запорожской атомной электростанции после недавних обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Создать зону безопасности вокруг Запорожской АЭС возможно только при одном условии - необходимо обязать Украину прекратить обстрелы станции и прилегающих к ней территорий, считает советник гендиректора компании "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
На сегодняшний день, констатировал он, Украина по-прежнему придерживается своей позиции "ядерного шантажа" в отношении атомной станции.
1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
18 декабря, 09:32
Власти Запорожской области назвали условие безопасности ЗАЭС
"Разговоры о зонах безопасности, конечно, интересные. Можно долго разговаривать на эту тему, обсуждать, искать компромиссные решения, но пока не будет принято главное ключевое решение, которое обязывало бы Украину прекратить артиллерийские обстрелы и любые артиллерийские активности как по станции, так и по городу Энергодару и его окрестностям, - все разговоры по поводу зоны безопасности в моем представлении - это просто разговоры обо всем хорошем против всего плохого, не более того", - сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".
Защитное заграждение, возведенное перед сухим хранилищем отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС, сможет защитить лишь от осколков, а не от украинских снарядов в случае их прямого попадания, заявил Ренат Карчаа.
"Конечно (угроза остается - ред.), потому что снаряды и их мощности бывают разными. От всех снарядов эти дополнительные конструкции уберечь нас не смогут... Тем не менее, мы этим озабочены, мы постоянно думаем о ядерной безопасности и мы ее обеспечиваем в меру наших сил и возможностей. Мы несем ответственность за Запорожскую атомную станцию в этом смысле". - сказал Карчаа.
Монтаж защитного купола над хранилищем отработанных ядерных отходов на Запорожской АЭС. Кадр видео
17 декабря, 11:22Специальная военная операция на Украине
Над хранилищем ядерных отходов на ЗАЭС начали монтировать защитный купол
Он уточнил, что это сооружение было возведено давно и уже "принимало на себя" осколки от выпущенных по территории станции украинских снарядов в 20-х числах ноября.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Ранее в Кремле заявляли, что надо требовать от Украины отвести тяжелые вооружения от ЗАЭС и прекратить обстрелы. В Москве также указали, что существенных подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет.
Главное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря, 11:46
Москва продолжает контакты с МАГАТЭ по недопущению обстрелов ЗАЭС
 
Сергей ШойгуУкраинаЭнергодарРоссияРосэнергоатомЗапорожская АЭСМАГАТЭБезопасность
 
 
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