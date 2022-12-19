Рейтинг@Mail.ru
TAC: Запад уже не может скрывать правду о состоянии ВСУ - РИА Новости, 19.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221219/vsu-1839669470.html
TAC: Запад уже не может скрывать правду о состоянии ВСУ
TAC: Запад уже не может скрывать правду о состоянии ВСУ - РИА Новости, 19.12.2022
TAC: Запад уже не может скрывать правду о состоянии ВСУ
Запад уже не может скрывать настоящие потери ВСУ, а также возможность Украины проиграть в конфликте с Россией, пишет член совета директоров Института... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T11:03
2022-12-19T12:47
джо байден
урсула фон дер ляйен
владимир путин
украина
россия
сша
вооруженные силы украины
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838236134_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_6f8bb5e5dacfdd7ed740d0b9427a471e.jpg
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Запад уже не может скрывать настоящие потери ВСУ, а также возможность Украины проиграть в конфликте с Россией, пишет член совета директоров Института американских идей Джордж О'Нил — младший для The American Conservative."Ведущие СМИ и администрация Байдена до тошноты твердят, что Киев побеждает. Но факты на самом поле боя не соответствуют этой версии, и в Вашингтоне об этом знают. Милитаристы понимают, что их циничная политика в отношении Украины не смогла вытеснить Россию. Как это ни трагично, но именно украинцы несут огромные потери от провала такой внешней политики", — отметил эксперт.Обозреватель, ссылаясь на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о сотне тысяч погибших солдат ВСУ, подчеркнул, что кампания Запада по замалчиванию настоящих потерь Киева терпит крах. При этом СМИ все чаще сообщают: у США и Европы заканчивается военная техника для поставок. Однако это противоречит заявлениям, что дела Украины на фронте идут хорошо.О’Нил-младший также обвинил Америку в ненужной гибели людей в ходе конфликта. Кровопролития можно было избежать, если бы Вашингтон не вмешался в отношения между Москвой и Киевом, считает автор статьи.На Украине с 24 февраля проходит специальная военная операция. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подчеркивал, что накачивание Украины иностранным оружием не способствует переговорному процессу и будет иметь лишь негативный эффект.
https://ria.ru/20221219/ukraina-1839664028.html
https://ria.ru/20221219/ukraina-1839644496.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838236134_197:0:2926:2047_1920x0_80_0_0_1048eb1fc436ce0f327574abd80190cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
джо байден, урсула фон дер ляйен, владимир путин, украина, россия, сша, вооруженные силы украины, еврокомиссия, в мире
Джо Байден, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, Украина, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Еврокомиссия, В мире
11:03 19.12.2022 (обновлено: 12:47 19.12.2022)
 
TAC: Запад уже не может скрывать правду о состоянии ВСУ

TAC: западные лидеры больше не могут скрывать правду о потерях ВСУ

© AP Photo / Roman ChopСолдаты ВСУ на линии соприкосновения
Солдаты ВСУ на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© AP Photo / Roman Chop
Солдаты ВСУ на линии соприкосновения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Запад уже не может скрывать настоящие потери ВСУ, а также возможность Украины проиграть в конфликте с Россией, пишет член совета директоров Института американских идей Джордж О'Нил — младший для The American Conservative.
"Ведущие СМИ и администрация Байдена до тошноты твердят, что Киев побеждает. Но факты на самом поле боя не соответствуют этой версии, и в Вашингтоне об этом знают. Милитаристы понимают, что их циничная политика в отношении Украины не смогла вытеснить Россию. Как это ни трагично, но именно украинцы несут огромные потери от провала такой внешней политики", — отметил эксперт.
Военнослужащие Украины и Великобритании - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
10:47
Британских боеприпасов хватит Украине на месяц, считает эксперт
Обозреватель, ссылаясь на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о сотне тысяч погибших солдат ВСУ, подчеркнул, что кампания Запада по замалчиванию настоящих потерь Киева терпит крах. При этом СМИ все чаще сообщают: у США и Европы заканчивается военная техника для поставок. Однако это противоречит заявлениям, что дела Украины на фронте идут хорошо.
О’Нил-младший также обвинил Америку в ненужной гибели людей в ходе конфликта. Кровопролития можно было избежать, если бы Вашингтон не вмешался в отношения между Москвой и Киевом, считает автор статьи.

"Многие украинцы потеряли своих близких, и им предстоит пережить жестокую зиму ради таких людей, как Урсула фон дер Ляйен, Джо Байден. Пришло время западным лидерам посмотреть правде в глаза и начать переговоры, чтобы спасти людей от этой человеческой трагедии", — подытожил обозреватель.

На Украине с 24 февраля проходит специальная военная операция. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подчеркивал, что накачивание Украины иностранным оружием не способствует переговорному процессу и будет иметь лишь негативный эффект.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
09:25
СМИ: Белый дом опасается, что из-за республиканцев помощь Киеву сократится
 
Джо БайденУрсула фон дер ЛяйенВладимир ПутинУкраинаРоссияСШАВооруженные силы УкраиныЕврокомиссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала