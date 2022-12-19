https://ria.ru/20221219/vsu-1839669470.html

TAC: Запад уже не может скрывать правду о состоянии ВСУ

TAC: Запад уже не может скрывать правду о состоянии ВСУ - РИА Новости, 19.12.2022

TAC: Запад уже не может скрывать правду о состоянии ВСУ

Запад уже не может скрывать настоящие потери ВСУ, а также возможность Украины проиграть в конфликте с Россией, пишет член совета директоров Института... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T11:03

2022-12-19T11:03

2022-12-19T12:47

джо байден

урсула фон дер ляйен

владимир путин

украина

россия

сша

вооруженные силы украины

еврокомиссия

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Запад уже не может скрывать настоящие потери ВСУ, а также возможность Украины проиграть в конфликте с Россией, пишет член совета директоров Института американских идей Джордж О'Нил — младший для The American Conservative."Ведущие СМИ и администрация Байдена до тошноты твердят, что Киев побеждает. Но факты на самом поле боя не соответствуют этой версии, и в Вашингтоне об этом знают. Милитаристы понимают, что их циничная политика в отношении Украины не смогла вытеснить Россию. Как это ни трагично, но именно украинцы несут огромные потери от провала такой внешней политики", — отметил эксперт.Обозреватель, ссылаясь на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о сотне тысяч погибших солдат ВСУ, подчеркнул, что кампания Запада по замалчиванию настоящих потерь Киева терпит крах. При этом СМИ все чаще сообщают: у США и Европы заканчивается военная техника для поставок. Однако это противоречит заявлениям, что дела Украины на фронте идут хорошо.О’Нил-младший также обвинил Америку в ненужной гибели людей в ходе конфликта. Кровопролития можно было избежать, если бы Вашингтон не вмешался в отношения между Москвой и Киевом, считает автор статьи.На Украине с 24 февраля проходит специальная военная операция. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подчеркивал, что накачивание Украины иностранным оружием не способствует переговорному процессу и будет иметь лишь негативный эффект.

https://ria.ru/20221219/ukraina-1839664028.html

https://ria.ru/20221219/ukraina-1839644496.html

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джо байден, урсула фон дер ляйен, владимир путин, украина, россия, сша, вооруженные силы украины, еврокомиссия, в мире