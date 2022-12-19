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Доля трафика VPN-сервисов в России вернулась на уровень марта-апреля - РИА Новости, 19.12.2022
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Доля трафика VPN-сервисов в России вернулась на уровень марта-апреля
Доля трафика VPN-сервисов в России вернулась на уровень марта-апреля - РИА Новости, 19.12.2022
Доля трафика VPN-сервисов в России вернулась на уровень марта-апреля
Минцифры РФ проанализировало трафик мобильных операторов, исследование показало, что доля VPN-сервисов упала до весеннего показателя, сообщил глава министерства РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T12:08
2022-12-19T12:08
технологии
максут шадаев
россия
госдума рф
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Минцифры РФ проанализировало трафик мобильных операторов, исследование показало, что доля VPN-сервисов упала до весеннего показателя, сообщил глава министерства Максут Шадаев на совместном заседании комитетов по контролю и по информационной политике Госдумы. По его словам, Минцифры, анализируя трафик мобильных операторов, увидело тенденцию, что доля VPN-сервисов в "какой-то момент начала расти, но сейчас вернулась на мартовский-апрельский уровень". "То есть, в общем, VPN в стране у нас пока не приживаются: доля трафика VPN в какой-то момент увеличилась летом, а сейчас вернулась на весенние показатели", - отметил Шадаев. В России с 2017 года действует закон о запрете использования VPN-сервисов и анонимайзеров для доступа к запрещенной в стране информации.
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технологии, максут шадаев, россия, госдума рф, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Технологии, Максут Шадаев, Россия, Госдума РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
12:08 19.12.2022
 
Доля трафика VPN-сервисов в России вернулась на уровень марта-апреля

Глава Минцифры Шадаев: трафик VPN-сервисов в России вернулся на уровень марта-апреля

© Fotolia / Pavel IgnatovБлокировка доступа
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© Fotolia / Pavel Ignatov
Блокировка доступа. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Минцифры РФ проанализировало трафик мобильных операторов, исследование показало, что доля VPN-сервисов упала до весеннего показателя, сообщил глава министерства Максут Шадаев на совместном заседании комитетов по контролю и по информационной политике Госдумы.
По его словам, Минцифры, анализируя трафик мобильных операторов, увидело тенденцию, что доля VPN-сервисов в "какой-то момент начала расти, но сейчас вернулась на мартовский-апрельский уровень".
"То есть, в общем, VPN в стране у нас пока не приживаются: доля трафика VPN в какой-то момент увеличилась летом, а сейчас вернулась на весенние показатели", - отметил Шадаев.
В России с 2017 года действует закон о запрете использования VPN-сервисов и анонимайзеров для доступа к запрещенной в стране информации.
Вывеска у здания компании Лаборатории Касперского - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 17:24
"Лаборатория Касперского" прекращает работу своего VPN в России
 
ТехнологииМаксут ШадаевРоссияГосдума РФМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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