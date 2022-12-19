https://ria.ru/20221219/vpn-1839691980.html

Доля трафика VPN-сервисов в России вернулась на уровень марта-апреля

Доля трафика VPN-сервисов в России вернулась на уровень марта-апреля - РИА Новости, 19.12.2022

Доля трафика VPN-сервисов в России вернулась на уровень марта-апреля

Минцифры РФ проанализировало трафик мобильных операторов, исследование показало, что доля VPN-сервисов упала до весеннего показателя, сообщил глава министерства РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T12:08

2022-12-19T12:08

2022-12-19T12:08

технологии

максут шадаев

россия

госдума рф

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Минцифры РФ проанализировало трафик мобильных операторов, исследование показало, что доля VPN-сервисов упала до весеннего показателя, сообщил глава министерства Максут Шадаев на совместном заседании комитетов по контролю и по информационной политике Госдумы. По его словам, Минцифры, анализируя трафик мобильных операторов, увидело тенденцию, что доля VPN-сервисов в "какой-то момент начала расти, но сейчас вернулась на мартовский-апрельский уровень". "То есть, в общем, VPN в стране у нас пока не приживаются: доля трафика VPN в какой-то момент увеличилась летом, а сейчас вернулась на весенние показатели", - отметил Шадаев. В России с 2017 года действует закон о запрете использования VPN-сервисов и анонимайзеров для доступа к запрещенной в стране информации.

https://ria.ru/20221108/kasperskiy-1830024778.html

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технологии, максут шадаев, россия, госдума рф, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)