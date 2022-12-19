https://ria.ru/20221219/vooruzheniya-1839697425.html

"Ростех" увеличил поставки вооружений в зону спецоперации в десятки раз

"Ростех" увеличил поставки вооружений в зону спецоперации в десятки раз - РИА Новости, 19.12.2022

"Ростех" увеличил поставки вооружений в зону спецоперации в десятки раз

"Ростех" увеличила поставки некоторых образцов вооружения в зону специальной военной операции (СВО) в десятки раз, сообщил первый заместитель генерального... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T12:27

2022-12-19T12:27

2022-12-19T12:55

специальная военная операция на украине

ростех

владимир артяков

т-90

т-62

т-80

вооружения

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. "Ростех" увеличила поставки некоторых образцов вооружения в зону специальной военной операции (СВО) в десятки раз, сообщил первый заместитель генерального директора госкорпорации Владимир Артяков.Он уточнил, что речь идет о различных боеприпасах, в том числе к РСЗО, бронетехнике, высокоточных комплексах."Количество пусковых установок и боеприпасов увеличиваем в разы. Это именно для нашего заказчика – министерства обороны, мы его не подводим. Точных цифр я не буду говорить, а вот в количестве - в десятки раз по некоторым позициям, а то и в сотни раз, что касается боеприпасов. В танках – это в десятки раз. Если в целом говорить, то это в десятки раз, если по боеприпасам – это в десятки и сотни раз", - рассказал первый замглавы "Ростеха".Артяков пояснил, что речь идет о всей линейке танковой техники – это Т-90, Т-62, Т-80. "Безусловно, это БМП-3, та машина, которая сегодня используется в основном для поддержи пехоты и используется в сухопутных операциях. Артиллерия – это основной… элемент взаимодействия Минобороны с нами. Безусловно, растет потребление и боеприпасов. В большом количестве. Количество выпускаемой и бронетехники, и средств поражения у нас в разы выросло", - добавил он.Артяков также отметил высокоточные комплексы, которые сейчас работают очень эффективно по уничтожению инфраструктуры, в частности, речь идет об эффективной работе ракетных комплексов "Искандер".

https://ria.ru/20220907/termobaricheskoe-1814919174.html

https://ria.ru/20221118/minoborony-1832459864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростех, владимир артяков, т-90, т-62, т-80, вооружения