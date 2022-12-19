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"Ростех" увеличил поставки вооружений в зону спецоперации в десятки раз - РИА Новости, 19.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221219/vooruzheniya-1839697425.html
"Ростех" увеличил поставки вооружений в зону спецоперации в десятки раз
"Ростех" увеличил поставки вооружений в зону спецоперации в десятки раз - РИА Новости, 19.12.2022
"Ростех" увеличил поставки вооружений в зону спецоперации в десятки раз
"Ростех" увеличила поставки некоторых образцов вооружения в зону специальной военной операции (СВО) в десятки раз, сообщил первый заместитель генерального... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T12:27
2022-12-19T12:55
специальная военная операция на украине
ростех
владимир артяков
т-90
т-62
т-80
вооружения
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. "Ростех" увеличила поставки некоторых образцов вооружения в зону специальной военной операции (СВО) в десятки раз, сообщил первый заместитель генерального директора госкорпорации Владимир Артяков.Он уточнил, что речь идет о различных боеприпасах, в том числе к РСЗО, бронетехнике, высокоточных комплексах."Количество пусковых установок и боеприпасов увеличиваем в разы. Это именно для нашего заказчика – министерства обороны, мы его не подводим. Точных цифр я не буду говорить, а вот в количестве - в десятки раз по некоторым позициям, а то и в сотни раз, что касается боеприпасов. В танках – это в десятки раз. Если в целом говорить, то это в десятки раз, если по боеприпасам – это в десятки и сотни раз", - рассказал первый замглавы "Ростеха".Артяков пояснил, что речь идет о всей линейке танковой техники – это Т-90, Т-62, Т-80. "Безусловно, это БМП-3, та машина, которая сегодня используется в основном для поддержи пехоты и используется в сухопутных операциях. Артиллерия – это основной… элемент взаимодействия Минобороны с нами. Безусловно, растет потребление и боеприпасов. В большом количестве. Количество выпускаемой и бронетехники, и средств поражения у нас в разы выросло", - добавил он.Артяков также отметил высокоточные комплексы, которые сейчас работают очень эффективно по уничтожению инфраструктуры, в частности, речь идет об эффективной работе ракетных комплексов "Искандер".
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ростех, владимир артяков, т-90, т-62, т-80, вооружения
Специальная военная операция на Украине, Ростех, Владимир Артяков, Т-90, Т-62, Т-80, Вооружения
12:27 19.12.2022 (обновлено: 12:55 19.12.2022)
 
"Ростех" увеличил поставки вооружений в зону спецоперации в десятки раз

"Ростех" увеличил поставки некоторых образцов вооружений в зону спецоперации в десятки раз

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. "Ростех" увеличила поставки некоторых образцов вооружения в зону специальной военной операции (СВО) в десятки раз, сообщил первый заместитель генерального директора госкорпорации Владимир Артяков.
"Что касается того, что сейчас применяется на линии соприкосновения СВО, мы стабильно поставляем нашему заказчику. И по некоторым позициям мы увеличили объем выпускаемой продукции в разы, а по некоторым - в десятки раз", - сказал Артяков.
Он уточнил, что речь идет о различных боеприпасах, в том числе к РСЗО, бронетехнике, высокоточных комплексах.
"Количество пусковых установок и боеприпасов увеличиваем в разы. Это именно для нашего заказчика – министерства обороны, мы его не подводим. Точных цифр я не буду говорить, а вот в количестве - в десятки раз по некоторым позициям, а то и в сотни раз, что касается боеприпасов. В танках – это в десятки раз. Если в целом говорить, то это в десятки раз, если по боеприпасам – это в десятки и сотни раз", - рассказал первый замглавы "Ростеха".
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Артяков пояснил, что речь идет о всей линейке танковой техники – это Т-90, Т-62, Т-80. "Безусловно, это БМП-3, та машина, которая сегодня используется в основном для поддержи пехоты и используется в сухопутных операциях. Артиллерия – это основной… элемент взаимодействия Минобороны с нами. Безусловно, растет потребление и боеприпасов. В большом количестве. Количество выпускаемой и бронетехники, и средств поражения у нас в разы выросло", - добавил он.
Артяков также отметил высокоточные комплексы, которые сейчас работают очень эффективно по уничтожению инфраструктуры, в частности, речь идет об эффективной работе ракетных комплексов "Искандер".
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