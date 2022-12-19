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MACAN и Asti: "ВКонтакте" назвала самых популярных артистов 2022 года - РИА Новости, 19.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221219/vkontakte-1839753230.html
MACAN и Asti: "ВКонтакте" назвала самых популярных артистов 2022 года
MACAN и Asti: "ВКонтакте" назвала самых популярных артистов 2022 года - РИА Новости, 19.12.2022
MACAN и Asti: "ВКонтакте" назвала самых популярных артистов 2022 года
Сервис "VK Музыка" назвал самых популярных артистов уходящего 2022 года. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T15:51
2022-12-19T15:51
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Сервис "VK Музыка" назвал самых популярных артистов уходящего 2022 года.По данным исследования портала, "Артистом года" стал 20-летний исполнитель MACAN. Его сингл стал "За всех" назвали самым популярным. Треки музыканта набрали более 700 миллионов прослушиваний. Анна Asti одержала победу в номинациях "Альбом года" и "Артистка года". Три композиции певицы, в том числе совместная песня с Филиппом Киркоровым "Хобби", вошли в топ-10 самых популярных. "Прорывом года" стало творчество музыканта Xcho. Его треки набрали более 400 миллионов прослушиваний. Композиции "Miyagi &amp; Эндшпиль" попадали в топ самых популярных в течение трех лет. Их слушали более 1,3 миллиарда раз. Дуэт победил в номинации "Группа года".Песню "Как ты там?" исполнителя Kamazz назвали "Треком года". Молодые артисты Jakone и A.V.G одержали победу в номинации "Фит года" с композицией "Платина". Награду "Обложка года" получил альбом "Мэйбиленд" от певицы "Мэйби Бэйби". "Панчем года" стала фраза артиста Bushido Zho из трека "Тесно": "Она меня любит, как Дора любит пиво". Таким образом, музыкант сделал отсылку на свою коллегу – певицу Дору.Также сервис оценил работу алгоритма рекомендаций плейлистов меломанов с похожими вкусами. Самой популярной оказалась подборка от Кристины Церих. Она поделилась треками популярного жанра фонк.Кроме того, слушатели получили возможность ознакомиться с музыкальными подборками знаменитостей. В номинации "Звездный плейлист года" победил коллектив GAYAZOV$ BROTHER$. Ранее сервис "Яндекс. Музыка" назвал самые популярные песни 2022 года. Среди них были треки Анны Asti, Егора Крида, Miyagi &amp; Эндшпиль и других.
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вконтакте, музыка
Шоубиз, ВКонтакте, Музыка
15:51 19.12.2022
 
MACAN и Asti: "ВКонтакте" назвала самых популярных артистов 2022 года

Сервис "VK Музыка" назвал самых популярных артистов 2022 года

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкXI Русская музыкальная премия телеканала RU.TV
XI Русская музыкальная премия телеканала RU.TV - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Сервис "VK Музыка" назвал самых популярных артистов уходящего 2022 года.
По данным исследования портала, "Артистом года" стал 20-летний исполнитель MACAN. Его сингл стал "За всех" назвали самым популярным. Треки музыканта набрали более 700 миллионов прослушиваний.
Анна Asti одержала победу в номинациях "Альбом года" и "Артистка года". Три композиции певицы, в том числе совместная песня с Филиппом Киркоровым "Хобби", вошли в топ-10 самых популярных.
"Прорывом года" стало творчество музыканта Xcho. Его треки набрали более 400 миллионов прослушиваний.
Композиции "Miyagi & Эндшпиль" попадали в топ самых популярных в течение трех лет. Их слушали более 1,3 миллиарда раз. Дуэт победил в номинации "Группа года".
Песню "Как ты там?" исполнителя Kamazz назвали "Треком года". Молодые артисты Jakone и A.V.G одержали победу в номинации "Фит года" с композицией "Платина".
Награду "Обложка года" получил альбом "Мэйбиленд" от певицы "Мэйби Бэйби". "Панчем года" стала фраза артиста Bushido Zho из трека "Тесно": "Она меня любит, как Дора любит пиво". Таким образом, музыкант сделал отсылку на свою коллегу – певицу Дору.
Также сервис оценил работу алгоритма рекомендаций плейлистов меломанов с похожими вкусами. Самой популярной оказалась подборка от Кристины Церих. Она поделилась треками популярного жанра фонк.
Кроме того, слушатели получили возможность ознакомиться с музыкальными подборками знаменитостей. В номинации "Звездный плейлист года" победил коллектив GAYAZOV$ BROTHER$.
Ранее сервис "Яндекс. Музыка" назвал самые популярные песни 2022 года. Среди них были треки Анны Asti, Егора Крида, Miyagi & Эндшпиль и других.
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