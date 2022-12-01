https://ria.ru/20221201/yandeks-1835598878.html

Шуфутинский и Asti: "Яндекс" назвал самые популярные песни 2022 года

Шуфутинский и Asti: "Яндекс" назвал самые популярные песни 2022 года - РИА Новости, 01.12.2022

Шуфутинский и Asti: "Яндекс" назвал самые популярные песни 2022 года

Сервис "Яндекс. Музыка" назвал самые популярные песни уходящего 2022 года. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T16:24

2022-12-01T16:24

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Сервис "Яндекс. Музыка" назвал самые популярные песни уходящего 2022 года. По данным исследования сервиса, наиболее успешным альбомом стал Hattori "Miyagi & Эндшпиль". Сразу после релиза все треки заняли верхние позиции в топе самых прослушиваемых новинок за первый уикенд. Он побил рекорд Last One от Моргенштерн*, который ранее получил звание самой популярной пластинки. Также самой распространяемой среди пользователей песней стал ремейк Егора Крида и Михаила Шуфутинского "Третье сентября". Шансонье перезаписал припев хита для трека исполнителя. Согласно результатам исследования, "Лайком года" стала Анна Asti, начавшая сольную карьеру с песни "Феникс" в январе 2022-го. Треки румынской певицы Inna также стали самыми популярными в системе рекомендаций. "Яндекс.Музыка" назвала "музыкальным открытием" продюсера и битмейкера Aarne. Победу в номинации "Фрешмен года" ему принес дебютный альбом AA Language, над которым он работал на протяжении нескольких лет. Кроме того, по данным портала, пользователи стали чаще слушать музыку – к концу года время прослушивания выросло до 29 часов в месяц, что на три часа больше, чем в начале. В "Яндекс. Музыке" отметили, что на это в большей степени повлиял запуск персональной рекомендательной системы.Ранее группа Metallica анонсировала новый альбом. Релиз пластинки назначили на 14 апреля 2023 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20221025/svift-1826730586.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

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