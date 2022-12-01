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Шуфутинский и Asti: "Яндекс" назвал самые популярные песни 2022 года - РИА Новости, 01.12.2022
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221201/yandeks-1835598878.html
Шуфутинский и Asti: "Яндекс" назвал самые популярные песни 2022 года
Шуфутинский и Asti: "Яндекс" назвал самые популярные песни 2022 года - РИА Новости, 01.12.2022
Шуфутинский и Asti: "Яндекс" назвал самые популярные песни 2022 года
Сервис "Яндекс. Музыка" назвал самые популярные песни уходящего 2022 года. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T16:24
2022-12-01T17:41
шоубиз
яндекс.музыка
яндекс
музыка
2022 год
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Сервис "Яндекс. Музыка" назвал самые популярные песни уходящего 2022 года. По данным исследования сервиса, наиболее успешным альбомом стал Hattori "Miyagi &amp; Эндшпиль". Сразу после релиза все треки заняли верхние позиции в топе самых прослушиваемых новинок за первый уикенд. Он побил рекорд Last One от Моргенштерн*, который ранее получил звание самой популярной пластинки. Также самой распространяемой среди пользователей песней стал ремейк Егора Крида и Михаила Шуфутинского "Третье сентября". Шансонье перезаписал припев хита для трека исполнителя. Согласно результатам исследования, "Лайком года" стала Анна Asti, начавшая сольную карьеру с песни "Феникс" в январе 2022-го. Треки румынской певицы Inna также стали самыми популярными в системе рекомендаций. "Яндекс.Музыка" назвала "музыкальным открытием" продюсера и битмейкера Aarne. Победу в номинации "Фрешмен года" ему принес дебютный альбом AA Language, над которым он работал на протяжении нескольких лет. Кроме того, по данным портала, пользователи стали чаще слушать музыку – к концу года время прослушивания выросло до 29 часов в месяц, что на три часа больше, чем в начале. В "Яндекс. Музыке" отметили, что на это в большей степени повлиял запуск персональной рекомендательной системы.Ранее группа Metallica анонсировала новый альбом. Релиз пластинки назначили на 14 апреля 2023 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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Александра Липатова
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РИА Новости
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60
яндекс.музыка, яндекс, музыка, 2022 год
Шоубиз, Яндекс.Музыка, Яндекс, Музыка, 2022 год
16:24 01.12.2022 (обновлено: 17:41 01.12.2022)
 
Шуфутинский и Asti: "Яндекс" назвал самые популярные песни 2022 года

Сервис "Яндекс. Музыка" назвал самые популярные песни 2022 года

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПевец Михаил Шуфутинский
Певец Михаил Шуфутинский - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Сервис "Яндекс. Музыка" назвал самые популярные песни уходящего 2022 года.
По данным исследования сервиса, наиболее успешным альбомом стал Hattori "Miyagi & Эндшпиль". Сразу после релиза все треки заняли верхние позиции в топе самых прослушиваемых новинок за первый уикенд. Он побил рекорд Last One от Моргенштерн*, который ранее получил звание самой популярной пластинки.
Также самой распространяемой среди пользователей песней стал ремейк Егора Крида и Михаила Шуфутинского "Третье сентября". Шансонье перезаписал припев хита для трека исполнителя.
Согласно результатам исследования, "Лайком года" стала Анна Asti, начавшая сольную карьеру с песни "Феникс" в январе 2022-го. Треки румынской певицы Inna также стали самыми популярными в системе рекомендаций.
"Яндекс.Музыка" назвала "музыкальным открытием" продюсера и битмейкера Aarne. Победу в номинации "Фрешмен года" ему принес дебютный альбом AA Language, над которым он работал на протяжении нескольких лет.
"В альбом вошли 15 фитов почти со всей современной хип-хоп-сценой: в записи есть треки с Big Baby Tape, Feduk, Morgenshtern*, Slava Marlow и многими другими", – рассказали представители сервиса РИА Новости.
Кроме того, по данным портала, пользователи стали чаще слушать музыку – к концу года время прослушивания выросло до 29 часов в месяц, что на три часа больше, чем в начале. В "Яндекс. Музыке" отметили, что на это в большей степени повлиял запуск персональной рекомендательной системы.
Ранее группа Metallica анонсировала новый альбом. Релиз пластинки назначили на 14 апреля 2023 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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