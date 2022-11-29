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Группа Metallica выпустит первый за семь лет альбом - РИА Новости, 29.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221129/metallica-1835016539.html
Группа Metallica выпустит первый за семь лет альбом
Группа Metallica выпустит первый за семь лет альбом - РИА Новости, 29.11.2022
Группа Metallica выпустит первый за семь лет альбом
Группа Metallica выпустит альбом 72 Seasons спустя семь лет после выхода предыдущего. Также коллектив отправится в мировой тур. Об этом сообщил портал Variety. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T14:23
2022-11-29T14:23
шоубиз
metallica
джеймс хэтфилд
музыка
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Группа Metallica выпустит альбом 72 Seasons спустя семь лет после выхода предыдущего. Также коллектив отправится в мировой тур. Об этом сообщил портал Variety. Релиз пластинки назначили на 14 апреля 2023 года. Она будет состоять из 12 треков. Предыдущий музыкальный сборник коллектива Hardwired…To Self-Destruct вышел в 2016-м. Кроме того, группа уже выпустила первый сингл с альбома Lux Æterna. Вокалист Metallica Джеймс Хэтфилд также объяснил, почему релиз получил название 72 Seasons.Помимо этого, коллектив анонсировал мировой тур в 2023-2024 годах. Артисты выступят в Амстердаме, Хельсинки, Мюнхене, Варшаве и других городах. Metallica – американская метал-группа, созданная в Калифорнии в 1981 году. За время существования проекта музыканты выпустили десять альбомов. Третий релиз коллектива Master of Puppets признали "классикой трэш-метала". Ранее британская группа Blur сообщила о воссоединении в 2023 году. Артисты запланировали концерт в честь своего 35-летия.
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metallica, джеймс хэтфилд, музыка
Шоубиз, Metallica, Джеймс Хэтфилд, Музыка
14:23 29.11.2022
 
Группа Metallica выпустит первый за семь лет альбом

Группа Metallica выпустит первый за семь лет альбом и отправится в мировой тур

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкДжеймс Хетфилд во время концерта рок-группы Metallica
Джеймс Хетфилд во время концерта рок-группы Metallica - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Группа Metallica выпустит альбом 72 Seasons спустя семь лет после выхода предыдущего. Также коллектив отправится в мировой тур. Об этом сообщил портал Variety.
Релиз пластинки назначили на 14 апреля 2023 года. Она будет состоять из 12 треков. Предыдущий музыкальный сборник коллектива Hardwired…To Self-Destruct вышел в 2016-м.
Кроме того, группа уже выпустила первый сингл с альбома Lux Æterna.
Вокалист Metallica Джеймс Хэтфилд также объяснил, почему релиз получил название 72 Seasons.

"Это первые 18 лет нашей жизни, которые формируют наше истинное или ложное "я". То, какое восприятие себя вложили в нас наши родители. Я думаю, самое интересное здесь – это наблюдать, как эти убеждения повлияли на нашу жизнь сегодня. Большая часть нашего взрослого опыта является отражением или реакцией на эти детские переживания", – поделился солист.

Помимо этого, коллектив анонсировал мировой тур в 2023-2024 годах. Артисты выступят в Амстердаме, Хельсинки, Мюнхене, Варшаве и других городах.
Metallica – американская метал-группа, созданная в Калифорнии в 1981 году. За время существования проекта музыканты выпустили десять альбомов. Третий релиз коллектива Master of Puppets признали "классикой трэш-метала".
Ранее британская группа Blur сообщила о воссоединении в 2023 году. Артисты запланировали концерт в честь своего 35-летия.
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