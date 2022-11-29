https://ria.ru/20221129/metallica-1835016539.html

Группа Metallica выпустит первый за семь лет альбом

Группа Metallica выпустит первый за семь лет альбом - РИА Новости, 29.11.2022

Группа Metallica выпустит первый за семь лет альбом

Группа Metallica выпустит альбом 72 Seasons спустя семь лет после выхода предыдущего. Также коллектив отправится в мировой тур. Об этом сообщил портал Variety. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T14:23

2022-11-29T14:23

2022-11-29T14:23

шоубиз

metallica

джеймс хэтфилд

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155676/64/1556766436_0:7:3127:1766_1920x0_80_0_0_10b5dfbc1ee1716f305bac4f3b1294b2.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Группа Metallica выпустит альбом 72 Seasons спустя семь лет после выхода предыдущего. Также коллектив отправится в мировой тур. Об этом сообщил портал Variety. Релиз пластинки назначили на 14 апреля 2023 года. Она будет состоять из 12 треков. Предыдущий музыкальный сборник коллектива Hardwired…To Self-Destruct вышел в 2016-м. Кроме того, группа уже выпустила первый сингл с альбома Lux Æterna. Вокалист Metallica Джеймс Хэтфилд также объяснил, почему релиз получил название 72 Seasons.Помимо этого, коллектив анонсировал мировой тур в 2023-2024 годах. Артисты выступят в Амстердаме, Хельсинки, Мюнхене, Варшаве и других городах. Metallica – американская метал-группа, созданная в Калифорнии в 1981 году. За время существования проекта музыканты выпустили десять альбомов. Третий релиз коллектива Master of Puppets признали "классикой трэш-метала". Ранее британская группа Blur сообщила о воссоединении в 2023 году. Артисты запланировали концерт в честь своего 35-летия.

https://ria.ru/20221115/kobeyn-1831543545.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

metallica, джеймс хэтфилд, музыка