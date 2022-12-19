17:55 19.12.2022 (обновлено: 18:40 19.12.2022)
В ГД внесли проект о прекращении гражданства Украины со дня заявки о выходе
В ГД внесли законопроект о прекращении украинского гражданства со дня подачи заявления
Украинские паспорта. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о прекращении украинского гражданства со дня подачи заявления о выходе из него, документ опубликовали в думской электронной базе.
Его авторами выступили депутаты Леонид Калашников (КПРФ), Сергей Кабышев ("Справедливая Россия — За правду"), Сергей Леонов (ЛДПР) и Артем Туров ("Единая Россия").
"Проектом федерального закона "Об особенностях правового положения граждан Российской Федерации, имеющих гражданство Украины" предусматривается, что такие граждане считаются не имеющими гражданства Украины со дня подачи ими в МВД России или его территориальный орган заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины", — сказано в пояснительной записке.
Подчеркивается, что это позволит обеспечить допуск таких граждан к замещению государственных, муниципальных и иных должностей.
По словам авторов законопроекта, подавшим заявление следует воздерживаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины.
В случае выявления факта несоблюдения обязательств МВД России планируется составлять соответствующее заключение.
В случае выявления факта несоблюдения обязательств МВД России планируется составлять соответствующее заключение.
"Со дня вынесения указанного заключения заявление этого гражданина о нежелании состоять в гражданстве Украины считается недействительным, а сам гражданин — имеющим гражданство Украины", — говорится в публикации.
Кроме того, гражданин вправе подать повторное обращение о нежелании состоять в украинском гражданстве по истечении десяти лет со дня вынесения заключения.
Владимир Путин в июле подписал указ об упрощенном получении гражданства России для всех жителей Украины.