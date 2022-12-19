https://ria.ru/20221219/ukraina-1839803780.html

В ГД внесли проект о прекращении гражданства Украины со дня заявки о выходе

В ГД внесли проект о прекращении гражданства Украины со дня заявки о выходе - РИА Новости, 19.12.2022

В ГД внесли проект о прекращении гражданства Украины со дня заявки о выходе

В Госдуму внесли законопроект о прекращении украинского гражданства со дня подачи заявления о выходе из него, документ опубликовали в думской электронной базе. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T17:55

2022-12-19T17:55

2022-12-19T18:40

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о прекращении украинского гражданства со дня подачи заявления о выходе из него, документ опубликовали в думской электронной базе.Его авторами выступили депутаты Леонид Калашников (КПРФ), Сергей Кабышев ("Справедливая Россия — За правду"), Сергей Леонов (ЛДПР) и Артем Туров ("Единая Россия").Подчеркивается, что это позволит обеспечить допуск таких граждан к замещению государственных, муниципальных и иных должностей.По словам авторов законопроекта, подавшим заявление следует воздерживаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины.В случае выявления факта несоблюдения обязательств МВД России планируется составлять соответствующее заключение.Кроме того, гражданин вправе подать повторное обращение о нежелании состоять в украинском гражданстве по истечении десяти лет со дня вынесения заключения.Владимир Путин в июле подписал указ об упрощенном получении гражданства России для всех жителей Украины.

https://ria.ru/20221213/rabota-1838410752.html

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госдума рф, политика, леонид калашников, сергей леонов, артем туров, украина, кпрф, лдпр, россия