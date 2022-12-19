https://ria.ru/20221219/ukraina-1839695362.html

"Это вам не Евровидение": Украину высмеяли за обиду на ФИФА

"Это вам не Евровидение": Украину высмеяли за обиду на ФИФА - РИА Новости, 19.12.2022

"Это вам не Евровидение": Украину высмеяли за обиду на ФИФА

Пользователи Twitter с юмором отреагировали на громкие заявления официального аккаунта Украины в адрес ФИФА после запрета на трансляцию речи Зеленского перед... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T12:19

2022-12-19T12:19

2022-12-19T12:34

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter с юмором отреагировали на громкие заявления официального аккаунта Украины в адрес ФИФА после запрета на трансляцию речи Зеленского перед финалом чемпионата мира.Официальный аккаунт разместил на своей странице публикацию с текстом "Неважно, кто сегодня выиграет, ФИФА уже проиграла". Многие интернет-пользователи порадовались решению организации оставить чемпионат политически относительно нейтральным, в то время как Украина пользуется любой возможностью для продвижения собственного нарратива."Вы не можете использовать каждую платформу в своих интересах, пропагандисты", — считает SatnuuR."Никакой политики в футболе, никакой пропаганды войны в футболе, независимо от партии; нужен мир — решайте все дипломатическим путем", — написал daudajerry53."Ливия, Конго, Йемен, Сирия, Ирак, Афганистан и так далее никогда не просили выступить в финале ФИФА", — напомнил Arsenalman2011."ФИФА избавила Зеленского от неловкости услышать, как целый стадион освистывает и высмеивает его сообщение", — высказался комментатор r_0904.Ранее Зеленский выступал с видеообращениями, в частности, во время церемонии вручения американской музыкальной премии "Грэмми" и на Каннском кинофестивале. Финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре прошел 18 декабря, и победу одержала сборная Аргентины. На Украине с 24 февраля проходит специальная военная операция. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221218/ukraina-1839570579.html

https://ria.ru/20221219/bezhenets-1839632088.html

https://ria.ru/20221218/zelenskiy-1839498327.html

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Ольга Матыс

владимир путин, украина, йемен, сирия, международная федерация футбола (фифа), twitter, чм по футболу 2022, в мире