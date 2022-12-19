12:19 19.12.2022 (обновлено: 12:34 19.12.2022)
"Это вам не Евровидение": Украину высмеяли за обиду на ФИФА
Пользователи Twitter высмеяли украинские власти за претензии к ФИФА после финала ЧМ
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter с юмором отреагировали на громкие заявления официального аккаунта Украины в адрес ФИФА после запрета на трансляцию речи Зеленского перед финалом чемпионата мира.
Официальный аккаунт разместил на своей странице публикацию с текстом "Неважно, кто сегодня выиграет, ФИФА уже проиграла". Многие интернет-пользователи порадовались решению организации оставить чемпионат политически относительно нейтральным, в то время как Украина пользуется любой возможностью для продвижения собственного нарратива.
"Вы не можете использовать каждую платформу в своих интересах, пропагандисты", — считает SatnuuR.
"Никакой политики в футболе, никакой пропаганды войны в футболе, независимо от партии; нужен мир — решайте все дипломатическим путем", — написал daudajerry53.
"Это вам не Евровидение", — заметил MartinMureithi.
"Ливия, Конго, Йемен, Сирия, Ирак, Афганистан и так далее никогда не просили выступить в финале ФИФА", — напомнил Arsenalman2011.
"ФИФА избавила Зеленского от неловкости услышать, как целый стадион освистывает и высмеивает его сообщение", — высказался комментатор r_0904.
Ранее Зеленский выступал с видеообращениями, в частности, во время церемонии вручения американской музыкальной премии "Грэмми" и на Каннском кинофестивале. Финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре прошел 18 декабря, и победу одержала сборная Аргентины. На Украине с 24 февраля проходит специальная военная операция. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".