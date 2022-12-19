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"Это вам не Евровидение": Украину высмеяли за обиду на ФИФА - РИА Новости, 19.12.2022
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"Это вам не Евровидение": Украину высмеяли за обиду на ФИФА
"Это вам не Евровидение": Украину высмеяли за обиду на ФИФА - РИА Новости, 19.12.2022
"Это вам не Евровидение": Украину высмеяли за обиду на ФИФА
Пользователи Twitter с юмором отреагировали на громкие заявления официального аккаунта Украины в адрес ФИФА после запрета на трансляцию речи Зеленского перед... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T12:19
2022-12-19T12:34
владимир путин
украина
йемен
сирия
международная федерация футбола (фифа)
twitter
чм по футболу 2022
в мире
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter с юмором отреагировали на громкие заявления официального аккаунта Украины в адрес ФИФА после запрета на трансляцию речи Зеленского перед финалом чемпионата мира.Официальный аккаунт разместил на своей странице публикацию с текстом "Неважно, кто сегодня выиграет, ФИФА уже проиграла". Многие интернет-пользователи порадовались решению организации оставить чемпионат политически относительно нейтральным, в то время как Украина пользуется любой возможностью для продвижения собственного нарратива."Вы не можете использовать каждую платформу в своих интересах, пропагандисты", — считает SatnuuR."Никакой политики в футболе, никакой пропаганды войны в футболе, независимо от партии; нужен мир — решайте все дипломатическим путем", — написал daudajerry53."Ливия, Конго, Йемен, Сирия, Ирак, Афганистан и так далее никогда не просили выступить в финале ФИФА", — напомнил Arsenalman2011."ФИФА избавила Зеленского от неловкости услышать, как целый стадион освистывает и высмеивает его сообщение", — высказался комментатор r_0904.Ранее Зеленский выступал с видеообращениями, в частности, во время церемонии вручения американской музыкальной премии "Грэмми" и на Каннском кинофестивале. Финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре прошел 18 декабря, и победу одержала сборная Аргентины. На Украине с 24 февраля проходит специальная военная операция. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20221218/ukraina-1839570579.html
https://ria.ru/20221219/bezhenets-1839632088.html
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владимир путин, украина, йемен, сирия, международная федерация футбола (фифа), twitter, чм по футболу 2022, в мире
Владимир Путин, Украина, Йемен, Сирия, Международная федерация футбола (ФИФА), Twitter, ЧМ по футболу 2022, В мире
12:19 19.12.2022 (обновлено: 12:34 19.12.2022)
 
"Это вам не Евровидение": Украину высмеяли за обиду на ФИФА

Пользователи Twitter высмеяли украинские власти за претензии к ФИФА после финала ЧМ

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter с юмором отреагировали на громкие заявления официального аккаунта Украины в адрес ФИФА после запрета на трансляцию речи Зеленского перед финалом чемпионата мира.
Официальный аккаунт разместил на своей странице публикацию с текстом "Неважно, кто сегодня выиграет, ФИФА уже проиграла". Многие интернет-пользователи порадовались решению организации оставить чемпионат политически относительно нейтральным, в то время как Украина пользуется любой возможностью для продвижения собственного нарратива.
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FP: Зеленский одной фразой намекнул, что Украина стоит на грани катастрофы
"Вы не можете использовать каждую платформу в своих интересах, пропагандисты", — считает SatnuuR.
"Никакой политики в футболе, никакой пропаганды войны в футболе, независимо от партии; нужен мир — решайте все дипломатическим путем", — написал daudajerry53.
"Это вам не Евровидение", — заметил MartinMureithi.
"Ливия, Конго, Йемен, Сирия, Ирак, Афганистан и так далее никогда не просили выступить в финале ФИФА", — напомнил Arsenalman2011.
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"ФИФА избавила Зеленского от неловкости услышать, как целый стадион освистывает и высмеивает его сообщение", — высказался комментатор r_0904.
Ранее Зеленский выступал с видеообращениями, в частности, во время церемонии вручения американской музыкальной премии "Грэмми" и на Каннском кинофестивале. Финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре прошел 18 декабря, и победу одержала сборная Аргентины. На Украине с 24 февраля проходит специальная военная операция. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
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Владимир ПутинУкраинаЙеменСирияМеждународная федерация футбола (ФИФА)TwitterЧМ по футболу 2022В мире
 
 
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