Просто убивать русских — новая "почти религия" Киева. Запад одобряет

Просто убивать русских — новая "почти религия" Киева. Запад одобряет - РИА Новости, 19.12.2022

Просто убивать русских — новая "почти религия" Киева. Запад одобряет

Политический год на Западе традиционно завершается подведением итогов в виде символических титулов "Человек года", "Событие года" и тому подобных. При нынешних... РИА Новости, 19.12.2022

Политический год на Западе традиционно завершается подведением итогов в виде символических титулов "Человек года", "Событие года" и тому подобных. При нынешних условиях вовсе не удивительно, что практически все возможные и невозможные награды присуждены Украине и лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому.Украинцам сейчас положено вручать все призы — от Евровидения до самого последнего районного конкурса, независимо от того, в чем и кто там состязается. Приведем только несколько примеров последних дней. В Нидерландах на днях самый престижный приз для молодых архитекторов и художников — Римская премия — вручен 33-летней украинке Лесе Топольник за инсталляцию "No innocent landscape" ("Не невинный пейзаж"). По задумке автора, композиция должна была отобразить "вину" Донбасса за сбитый авиалайнер рейса MH17. Мол, край слишком богат ресурсами (литий и редкоземельные металлы), из-за чего якобы Россия и "захватила" его, а невинными жертвами стали пассажиры боинга. Как видите, задумка смехотворна, а инсталляция просто чудовищна по своему примитивизму. Но политическая-то цель достигнута!Или возьмем пример другого характера. Киевские СМИ чуть ли не как свою "победу" восприняли сообщение о том, что по итогам года абсолютным мировым лидером в поисковых запросах порнографического видео стала американка Абелла Денжер. Причиной для гордости стал тот факт, что она "украинско-еврейского происхождения". Ну прямо Зеленский в юбке! Если в этом жанре вообще может идти речь об одежде. То есть в данном случае украинские корни "победителя" находят задним числом. Лишь бы соответствовать международным тенденциям.Офис украинского президента настолько привык к подобным символическим знакам внимания, что прямо-таки был "шокирован" отказом ФИФА запустить на стадионе перед финалом футбольного чемпионата мира видеообращение Зеленского. Удивительно, что Киев не потребовал вручить сборной Украины золотые медали безо всяких там формальностей и игр.Но особенно показательной является пышная церемония, устроенная на минувшей неделе в Европарламенте в честь вручения Украине и Зеленскому приза Андрея Сахарова "За свободу мысли". Показательной — потому что в тот самый день, когда в Страсбурге глава Европарламента произносила панегирики в адрес киевского режима, этот самый режим, ничего не стесняясь, публиковал фотографии налетов Службы безопасности Украины на десятки православных храмов. Вооруженные до зубов люди в бронежилетах врывались в кельи монахов, рылись в личных вещах священнослужителей, третировали верующих, называя это "контрразведывательной деятельностью". И это все отныне в либеральной Европе называется "свободой мысли"!То есть мы не только не услышали от европейских правозащитников ни слова осуждения налетов украинской власти на храмы и монастыри, официальная Европа открыто благословила и одобрила их вручением приза Сахарова. Речь ведь идет о преследовании Русской православной церкви — именно так преподносятся рейды СБУ западной публике в СМИ вне зависимости от того, что сама церковь называет себя Украинской. А все русское теперь, с точки зрения идеологов западного либерализма, можно и нужно клеймить, преследовать и уничтожать.Наглядным подтверждением тому является свежий выпуск рупора европейского либерализма — журнала The Economist. Без зазрения совести это издание публикует интервью с украинским главнокомандующим, генералом Залужным. Его слова, которые сложно было представить на страницах подобных изданий еще несколько лет назад: "Самый главный опыт, который мы приобрели и который исповедовали почти как религию, заключается в том, что русских и других врагов надо убивать. Просто убивать. И главное, мы не должны бояться это делать. И это то, что мы делаем".Эти слова очень важны для понимания природы всех тех военных преступлений, которые творят подопечные Зеленского и Залужного. Если помните, в первые недели после начала специальной военной операции в российском военном и экспертном сообществе озвучивались некие иллюзии по поводу украинской армии. Нас убеждали в том, что не нужно путать откровенных нацистов из различных добробатов и Нацгвардии с кадровыми военными, которые приучены к правилам войны, а не к массовым расправам над мирным населением. Поэтому многих так шокировали кадры убийства военнопленных и показания мирных жителей о том, что творят боевики в форме ВСУ.Слова Залужного красноречиво объясняют, что военные преступления его подопечных — это не самодеятельность последних, а целенаправленная политика командования. Даже не политика, а "почти религия"! Не этим ли объясняется преследование священнослужителей православных храмов — ведь теперь на Украине истинную религию заменили культом убийства русских. Этим объясняются и варварские обстрелы жилых кварталов городов Донбасса — там ведь тоже живут русские люди, которых, по словам украинского генерала, надо "просто убивать", не боясь это делать. Можно себе представить, как "почти религия" любителя свастики Залужного могла бы быть реализована в том же Донбассе и Крыму, если бы кто-то в России всерьез стал бы обсуждать идею Зеленского вернуть российскую армию на границы конца 1991 года.Но ведь даже если предположить реальность этой бредовой идеи, мы должны понимать, что эта "почти религия" не ограничивается бывшими границами Украины. Убивать русских, судя по Залужному, должны всегда и везде. Что лишний раз подчеркивает необходимость доведения спецоперации до выполнения всех целей, изначально поставленных российским президентом перед нашей армией. В противном случае угроза для российских граждан и наших соответственников (поскольку мы все для них русские) будет присутствовать постоянно, где бы они ни находились.Однако не менее показательным является сам факт обнародования подобных слов на страницах либеральных изданий Запада. Невозможно представить, чтобы The Economist позволил себе публикацию прямых призывов убивать евреев, афроамериканцев, тех же украинцев — да кого угодно! Конечно, это было бы вполне справедливо воспринято как разжигание межнациональной розни или проявление расизма и ксенофобии. Редакция журнала, без сомнения, это понимает. Но в случае с Россией все табу и ограничения полностью сняты, все журналистские стандарты и кодексы этики окончательно отринуты! Никого уже эти слова не смущают.Пока еще обложки с лидерами киевского режима, виновными в военных преступлениях, сопровождаются снежинками и противотанковыми ежами. Западные издания еще стесняются публиковать фотографии этих деятелей со свастиками, пытаясь либо стыдливо замолчать использование нацистской символики украинскими генералами, либо же неуклюже оправдать или опровергнуть этот факт.Присуждая титул "Человек года — 2022" Зеленскому, некоторые из них еще пытаются приписать ему какие-то заслуги в священной борьбе за "демократические ценности". К примеру, британская газета Financial Times, обосновывая вручение Зеленскому этого звания, назвала его "знаменосцем либеральной демократии". Это не мешает американскому журналу Time, объясняя аналогичный выбор, признавать в Зеленском авторитарного лидера, который "бросает политических оппонентов за решетку, обвиняя их в измене". Такая она, либеральная демократия!При этом видно, что судьба этой "персоны года" (как, собственно, и всей Украины) никого на Западе не волнует. Та же FT, признав в Зеленском защитника мировой либеральной демократии, прямо намекает на то, что он нужен Западу исключительно во время войны, после чего от него почти наверняка придется избавиться. Что уж там, не впервой. Вспомним судьбу некоторых кровавых диктаторов, которых Вашингтон восхвалял, пока они топили свой народ в крови, а потом брезгливо открещивался от них, когда они оказывались в изгнании.Например, как это было с диктатором Никарагуа Анастасио Сомосой, которому Белый дом отказал в политическом убежище. Кстати, его отец, основатель династии жестких авторитарных лидеров латиноамериканской страны, точно так же, как и Зеленский сейчас, чествовался журналом The Time в качестве борца за западные ценности, защитником континента от "коммунистической заразы". Нет никаких сомнений в том, что и судьба нынешнего карманного диктатора Украины после того, как он станет не нужным своим хозяевам, незавидна.Если кто-то сомневается, то может ознакомиться с недавним программным выступлением начальника Штаба обороны (аналог Генштаба) Британии адмирала Тони Радакина. Произнося свою речь в тот же самый день, когда на Украине боевики СБУ обыскивали православные храмы, британский высший офицер радостно рассказывал о том, что на Украине фактически схлестнулись "авторитарная Россия" и "мировые демократии". "Россия проигрывает, свободный мир побеждает", — провозгласил адмирал.Заметьте, что отсутствует в этой бравурной формуле, далекой от реальности. Верно, здесь нет Украины. Радакин в своей речи вновь подтвердил готовность Лондона поддерживать киевский режим "до последнего украинца" — линия, озвученная тогдашним премьером Британии Борисом Джонсоном еще до старта специальной военной операции. Но офицер ни словом не обмолвился о том, побеждает ли сама Украина.И если его напрямую спросить об этом, адмирал наверняка сильно удивится самой постановке вопроса. Для него Украина является лишь полем боя между "свободным миром" и Россией. А разве поле боя может победить кого-то? Именно поэтому и адмирала Радакина, и всех многочисленных премьеров Британии этого года, и режиссеров запрограммированных заранее конкурсов "Человек года" совершенно не волнует, что будет с этим самым полем по завершении битвы, чем бы она ни закончилась. И тем более им плевать на то, что будет с самим Зеленским, предоставившим им свою страну в качестве военного полигона, а свой народ — в качестве жертвы.

