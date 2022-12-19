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Объем торговли между Приамурьем и Китаем вырос почти вдвое в текущем году - РИА Новости, 19.12.2022
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Объем торговли между Приамурьем и Китаем вырос почти вдвое в текущем году
Объем торговли между Приамурьем и Китаем вырос почти вдвое в текущем году - РИА Новости, 19.12.2022
Объем торговли между Приамурьем и Китаем вырос почти вдвое в текущем году
Объем торговли между Приамурьем и Китаем за 9 месяцев текущего года вырос в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило правительство... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T15:03
2022-12-19T15:03
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 дек – РИА Новости. Объем торговли между Приамурьем и Китаем за 9 месяцев текущего года вырос в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило правительство Амурской области."С января по сентябрь 2022 года объем торговли Амурской области с Китаем составил 756,6 миллиона долларов, увеличившись на 343 миллиона долларов (в 1,8 раза) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.Объемы экспорта и импорта также выросли в 1,3 раза и 2,5 раза соответственно. Экспорт увеличился на 83 миллиона и достиг 317 миллионов долларов. Объем импорта из Китая в Россию составил 440,5 миллиона долларов, увеличившись на 261 миллион долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Из Приамурья экспортировалась электроэнергия, соевые бобы, соевое масло, соевый шрот, древесина. Ввозились в Амурскую область из Китая машины, оборудование и их части, средства наземного транспорта, овощи и фрукты.В 2021 году объем торговли Амурской области с Китаем составил 608,9 миллиона долларов, в годовом исчислении увеличившись на 59,2 миллиона долларов (10,8%). В свою очередь объем экспорта снизился на 8,8 миллиона долларов. Объем импорта из Китая в Россию увеличился на 74,4 миллиона долларов по сравнению с прошлым годом.
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китай, амурская область, россия
Россия-Китай: Главное, Китай, Амурская область, Россия
15:03 19.12.2022
 

Объем торговли между Приамурьем и Китаем вырос почти вдвое в текущем году

© Фото : пресс-служба правительства Амурской областиАвтомобильный мост через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхэ
Автомобильный мост через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхэ - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© Фото : пресс-служба правительства Амурской области
Автомобильный мост через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхэ
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 дек – РИА Новости. Объем торговли между Приамурьем и Китаем за 9 месяцев текущего года вырос в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило правительство Амурской области.
"С января по сентябрь 2022 года объем торговли Амурской области с Китаем составил 756,6 миллиона долларов, увеличившись на 343 миллиона долларов (в 1,8 раза) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.
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Объемы экспорта и импорта также выросли в 1,3 раза и 2,5 раза соответственно. Экспорт увеличился на 83 миллиона и достиг 317 миллионов долларов. Объем импорта из Китая в Россию составил 440,5 миллиона долларов, увеличившись на 261 миллион долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Из Приамурья экспортировалась электроэнергия, соевые бобы, соевое масло, соевый шрот, древесина. Ввозились в Амурскую область из Китая машины, оборудование и их части, средства наземного транспорта, овощи и фрукты.
В 2021 году объем торговли Амурской области с Китаем составил 608,9 миллиона долларов, в годовом исчислении увеличившись на 59,2 миллиона долларов (10,8%). В свою очередь объем экспорта снизился на 8,8 миллиона долларов. Объем импорта из Китая в Россию увеличился на 74,4 миллиона долларов по сравнению с прошлым годом.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайАмурская областьРоссия
 
 
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