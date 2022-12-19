https://ria.ru/20221219/tigr-1839635054.html

Состояние спасенного в ЕАО тигренка с истощением ухудшилось

Состояние спасенного в ЕАО тигренка с истощением ухудшилось - РИА Новости, 19.12.2022

Состояние спасенного в ЕАО тигренка с истощением ухудшилось

Амурский тигренок, которого истощенным нашли вместе с его погибшим братом в Еврейской автономной области, находится в критическом состоянии, у него обнаружились РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T07:52

2022-12-19T07:52

2022-12-19T07:52

сергей арамилев

еврейская автономная область

россия

китай

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 19 дек – РИА Новости. Амурский тигренок, которого истощенным нашли вместе с его погибшим братом в Еврейской автономной области, находится в критическом состоянии, у него обнаружились проблемы с конечностями, сообщил РИА Новости генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. На прошлой неделе он рассказал агентству, что жители ЕАО нашли на дороге двух истощенных тигрят, один из них погиб. Второго удалось выследить и отловить. Его спасают в центре реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр") в Приморье. Зверь начал есть, проявлял аппетит. Специалисты предполагают, что мать тигрят - тигрица Лазовка, ее также искали. В центре не исключают возможной трагедии с краснокнижной хищницей, которая вряд ли бы оставила тигрят, не завершив воспитание, - ранее она уже успешно воспитывала детенышей. "Тигренок в критическом состоянии, вводим лекарства. Нас настораживает, что у него проблемы с конечностями, он припадает на задние лапы. Может быть, это связано с атрофией мышц (из-за истощения), а может, с повреждением внутренних органов - они беспокоят, и он как бы съеживается", - сказал собеседник. Он пояснил, что при обморожении последствия могут проявляться не сразу, поэтому тигренок хорошо ел. Рентген ранее показал, что кости целы, значит, есть проблемы с внутренними органами – возможно, это следствие обморожения. Прогнозы специалисты пока не дают, добавил Арамилев. По его словам, тигрицу Лазовку – мать тигренка – продолжают искать в ЕАО. В районе выпал снег, и ее следы засыпало. Специалисты проверяют фотоловушки, опрашивают туристов, охотников. На спутниковом ошейнике, с которым Лазовку выпускали, ранее села батарея, добавил собеседник. Выпущенная в ЕАО амурская тигрица из Приморья Лазовка и самец Сайхан стали первыми тиграми, которых выпустили в дикую природу "мягким" способом. Их спасли в Приморье и выпустили после реабилитации в ЕАО. В 2020 году сообщалось, что Лазовка со своим тигренком несколько раз сходила в Китай и вернулась обратно. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.

https://ria.ru/20220921/tigritsa-1818536552.html

https://ria.ru/20220114/tigryata-1767770027.html

еврейская автономная область

россия

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей арамилев, еврейская автономная область, россия, китай, общество