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Названы лауреаты конкурса "Синяя птица" - РИА Новости, 19.12.2022
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Культура
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Названы лауреаты конкурса "Синяя птица"
Названы лауреаты конкурса "Синяя птица" - РИА Новости, 19.12.2022
Названы лауреаты конкурса "Синяя птица"
На телеканале "Россия" прошел финальный гала-концерт девятого сезона "Синей птицы", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T11:26
2022-12-19T11:26
культура
новости культуры
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. На телеканале "Россия" прошел финальный гала-концерт девятого сезона "Синей птицы", сообщает пресс-служба. На вечере объявили победителей конкурса юных талантов. Ими стали иллюзионист Даниил Поточкин, танцор Анатолий Ворошилов и вокалистка Мария Панюкова. Ребятам вручили статуэтки "Перо Синей птицы" и миллион рублей.Вместе с финалистами на концерте выступили Александра Пахмутова, Юрий Башмет, Николай Дроздов, Александр Домогаров, Евгений Стеблов, Владимир Ильин, Юлия Пересильд, Евгений Ткачук и Никита Ефремов, Денис Родькин и Кристина Кретова, Вероника Джиоева, группы Therr Maitz, Дабро и "Терем Квартет". Победителей выбирали Николай Цискаридзе, Денис Мацуев, Марина Неёлова, Евгений Миронов и Сергей Безруков.Награды получили не только участники. "Как известно, за каждым талантливым ребенком стоит не менее талантливый наставник. В благодарность за их труд "Синяя птица" учредила грант для педагогов", - говорится в пресс-релизе. Призы преподавателям вручил Федор Бондарчук. Гранты "Синей птицы" на 300 тысяч рублей получили Прокопий Сергеевич Тормозаков, Александра Булатовна Петрова, Наталия Васильевна Юнкинд. Еще один грант было решено вручить Сергею Николаевичу Остапенко. Педагога не стало несколько лет назад, и приз получила его семья.
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новости культуры, юлия пересильд, александра пахмутова, юрий башмет, россия, therr maitz, россия-1 (телеканал), николай дроздов, александр домогаров-младший, денис родькин, николай цискаридзе, денис мацуев, марина неелова, евгений миронов, сергей безруков
Культура, Новости культуры, Юлия Пересильд, Александра Пахмутова, Юрий Башмет, Россия, Therr Maitz, Россия-1 (телеканал), Николай Дроздов, Александр Домогаров-младший, Денис Родькин, Николай Цискаридзе, Денис Мацуев, Марина Неелова, Евгений Миронов, Сергей Безруков
11:26 19.12.2022
 
Названы лауреаты конкурса "Синяя птица"

На телеканале "Россия" показали гала-концерт "Синей птицы" и назвали лауреатов конкурса

© Фото : телеканал "Россия"Финал конкурса "Синяя птица"
Финал конкурса Синяя птица - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© Фото : телеканал "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. На телеканале "Россия" прошел финальный гала-концерт девятого сезона "Синей птицы", сообщает пресс-служба.
На вечере объявили победителей конкурса юных талантов. Ими стали иллюзионист Даниил Поточкин, танцор Анатолий Ворошилов и вокалистка Мария Панюкова. Ребятам вручили статуэтки "Перо Синей птицы" и миллион рублей.
© Фото : телеканал "Россия"Финал конкурса "Синяя птица"
Финал конкурса Синяя птица - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© Фото : телеканал "Россия"
Финал конкурса "Синяя птица"
Вместе с финалистами на концерте выступили Александра Пахмутова, Юрий Башмет, Николай Дроздов, Александр Домогаров, Евгений Стеблов, Владимир Ильин, Юлия Пересильд, Евгений Ткачук и Никита Ефремов, Денис Родькин и Кристина Кретова, Вероника Джиоева, группы Therr Maitz, Дабро и "Терем Квартет".
Победителей выбирали Николай Цискаридзе, Денис Мацуев, Марина Неёлова, Евгений Миронов и Сергей Безруков.
"Я так волновалась! Одно дело, когда ты переживаешь сама за себя и совсем другое, когда поддерживаешь юного, начинающего артиста. Это очень большая ответственность!" - говорит Пересильд.
Награды получили не только участники.
"Как известно, за каждым талантливым ребенком стоит не менее талантливый наставник. В благодарность за их труд "Синяя птица" учредила грант для педагогов", - говорится в пресс-релизе.
© Фото : телеканал "Россия"Финал конкурса "Синяя птица"
Финал конкурса Синяя птица - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© Фото : телеканал "Россия"
Финал конкурса "Синяя птица"
Призы преподавателям вручил Федор Бондарчук. Гранты "Синей птицы" на 300 тысяч рублей получили Прокопий Сергеевич Тормозаков, Александра Булатовна Петрова, Наталия Васильевна Юнкинд. Еще один грант было решено вручить Сергею Николаевичу Остапенко. Педагога не стало несколько лет назад, и приз получила его семья.
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КультураНовости культурыЮлия ПересильдАлександра ПахмутоваЮрий БашметРоссияTherr MaitzРоссия-1 (телеканал)Николай ДроздовАлександр Домогаров-младшийДенис РодькинНиколай ЦискаридзеДенис МацуевМарина НееловаЕвгений МироновСергей Безруков
 
 
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