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Сергей Шойгу прибыл в Минск - РИА Новости, 19.12.2022
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Сергей Шойгу прибыл в Минск
Сергей Шойгу прибыл в Минск - РИА Новости, 19.12.2022
Сергей Шойгу прибыл в Минск
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск, где в понедельник пройдут переговоры президентов Белоруссии и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина,... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T14:01
2022-12-19T14:01
сергей шойгу
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
россия
минск
безопасность
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МИНСК, 19 дек – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск, где в понедельник пройдут переговоры президентов Белоруссии и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко. "В Минск прибыл министр обороны России генерал армии Шойгу", - написал он в своем Twitter. Ранее Ревенко сообщал, что в переговорах президентов Белоруссии и России в узком составе, которые состоятся 19 декабря в Минске, планируется участие глав министерств обороны двух стран. До этого пресс-служба белорусского президента сообщила, что Лукашенко 19 декабря проведет переговоры с Путиным, который прибудет в Минск с рабочим визитом. По данным пресс-службы, переговоры стартуют с разговора о белорусско-российской интеграции в широком составе – с участием членов правительств двух стран, руководителей министерств и ведомств. Далее президенты продолжат переговоры в формате один на один, после чего, как ожидается, сделают заявления и ответят на вопросы журналистов. В пресс-службе отмечали, что президенты уделят приоритетное внимание вопросам безопасности, обменяются мнениями о ситуации в регионе и мире, обсудят совместные меры реагирования на возникающие вызовы.
https://ria.ru/20221216/bezopasnost-1839064309.html
https://ria.ru/20221219/diplomatiya-1839171665.html
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сергей шойгу, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, россия, минск, безопасность
Сергей Шойгу, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Белоруссия, Россия, Минск, Безопасность
14:01 19.12.2022
 
Сергей Шойгу прибыл в Минск

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 19 дек – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск, где в понедельник пройдут переговоры президентов Белоруссии и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.
"В Минск прибыл министр обороны России генерал армии Шойгу", - написал он в своем Twitter.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря, 09:14
Путин и Лукашенко 19 декабря в Минске обсудят безопасность
Ранее Ревенко сообщал, что в переговорах президентов Белоруссии и России в узком составе, которые состоятся 19 декабря в Минске, планируется участие глав министерств обороны двух стран.
До этого пресс-служба белорусского президента сообщила, что Лукашенко 19 декабря проведет переговоры с Путиным, который прибудет в Минск с рабочим визитом. По данным пресс-службы, переговоры стартуют с разговора о белорусско-российской интеграции в широком составе – с участием членов правительств двух стран, руководителей министерств и ведомств. Далее президенты продолжат переговоры в формате один на один, после чего, как ожидается, сделают заявления и ответят на вопросы журналистов.
В пресс-службе отмечали, что президенты уделят приоритетное внимание вопросам безопасности, обменяются мнениями о ситуации в регионе и мире, обсудят совместные меры реагирования на возникающие вызовы.
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 01:05
Межгосударственные отношения России и Белоруссии
 
Сергей ШойгуАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияРоссияМинскБезопасность
 
 
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