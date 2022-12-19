https://ria.ru/20221219/shoygu-1839721785.html

Сергей Шойгу прибыл в Минск

Сергей Шойгу прибыл в Минск - РИА Новости, 19.12.2022

Сергей Шойгу прибыл в Минск

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск, где в понедельник пройдут переговоры президентов Белоруссии и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина,... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T14:01

2022-12-19T14:01

2022-12-19T14:01

сергей шойгу

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

россия

минск

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811781207_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e0c2143f234af4414689cd08b0d4c5c0.jpg

МИНСК, 19 дек – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск, где в понедельник пройдут переговоры президентов Белоруссии и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко. "В Минск прибыл министр обороны России генерал армии Шойгу", - написал он в своем Twitter. Ранее Ревенко сообщал, что в переговорах президентов Белоруссии и России в узком составе, которые состоятся 19 декабря в Минске, планируется участие глав министерств обороны двух стран. До этого пресс-служба белорусского президента сообщила, что Лукашенко 19 декабря проведет переговоры с Путиным, который прибудет в Минск с рабочим визитом. По данным пресс-службы, переговоры стартуют с разговора о белорусско-российской интеграции в широком составе – с участием членов правительств двух стран, руководителей министерств и ведомств. Далее президенты продолжат переговоры в формате один на один, после чего, как ожидается, сделают заявления и ответят на вопросы журналистов. В пресс-службе отмечали, что президенты уделят приоритетное внимание вопросам безопасности, обменяются мнениями о ситуации в регионе и мире, обсудят совместные меры реагирования на возникающие вызовы.

https://ria.ru/20221216/bezopasnost-1839064309.html

https://ria.ru/20221219/diplomatiya-1839171665.html

белоруссия

россия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей шойгу, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, россия, минск, безопасность