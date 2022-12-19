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РЖД запустили непрерывный Wi-Fi для пассажиров "Сапсана" - РИА Новости, 19.12.2022
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Туризм
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РЖД запустили непрерывный Wi-Fi для пассажиров "Сапсана"
РЖД запустили непрерывный Wi-Fi для пассажиров "Сапсана" - РИА Новости, 19.12.2022
РЖД запустили непрерывный Wi-Fi для пассажиров "Сапсана"
Пассажиры "Сапсанов" смогут использовать Wi-Fi без дополнительных переподключений, сообщили в пресс-службе компании. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T13:38
2022-12-19T13:38
туризм
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тверь
ржд
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новости - туризм
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Пассажиры "Сапсанов" смогут использовать Wi-Fi без дополнительных переподключений, сообщили в пресс-службе компании. "Организовали бесшовный Wi-Fi. Единая сеть охватывает "Сапсаны", Московский вокзал в Санкт-Петербурге, Ленинградский – в столице, а также Тверь и Бологое, так что больше не нужно авторизовываться на каждом объекте отдельно", — уточнили в РЖД. По словам начальника дирекции скоростного сообщения российской железнодорожной монополии Антона Петрова, пассажиры могут начать использовать услугу, сидя, например, в зале ожидания вокзала, и продолжить в поезде без дополнительных манипуляций. На данный момент РЖД имеют в парке 20 поездов "Сапсан". Они курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом.
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москва, санкт-петербург, тверь, ржд, пассажиры, бологое, новости - туризм, туризм, wi-fi
Туризм, Москва, Санкт-Петербург, Тверь, РЖД, Пассажиры, Бологое, Новости - Туризм, Туризм, Wi-Fi
13:38 19.12.2022
 
РЖД запустили непрерывный Wi-Fi для пассажиров "Сапсана"

РЖД: пассажиры "Сапсана" смогут использовать Wi-Fi без дополнительных переподключений

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкПоезд "Сапсан" на Ленинградском вокзале в Москве
Поезд Сапсан на Ленинградском вокзале в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Пассажиры "Сапсанов" смогут использовать Wi-Fi без дополнительных переподключений, сообщили в пресс-службе компании.
"Организовали бесшовный Wi-Fi. Единая сеть охватывает "Сапсаны", Московский вокзал в Санкт-Петербурге, Ленинградский – в столице, а также Тверь и Бологое, так что больше не нужно авторизовываться на каждом объекте отдельно", — уточнили в РЖД.
По словам начальника дирекции скоростного сообщения российской железнодорожной монополии Антона Петрова, пассажиры могут начать использовать услугу, сидя, например, в зале ожидания вокзала, и продолжить в поезде без дополнительных манипуляций.
На данный момент РЖД имеют в парке 20 поездов "Сапсан". Они курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом.
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ТуризмМоскваСанкт-ПетербургТверьРЖДПассажирыБологоеНовости - ТуризмТуризмWi-Fi
 
 
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