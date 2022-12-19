https://ria.ru/20221219/rzhd-1839673908.html
РЖД запустили непрерывный Wi-Fi для пассажиров "Сапсана"
РЖД запустили непрерывный Wi-Fi для пассажиров "Сапсана" - РИА Новости, 19.12.2022
РЖД запустили непрерывный Wi-Fi для пассажиров "Сапсана"
Пассажиры "Сапсанов" смогут использовать Wi-Fi без дополнительных переподключений, сообщили в пресс-службе компании. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T13:38
2022-12-19T13:38
2022-12-19T13:38
туризм
москва
санкт-петербург
тверь
ржд
пассажиры
бологое
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758518007_0:62:1211:743_1920x0_80_0_0_4581a3f7ee9d05862b3e63146d73b81a.jpg
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Пассажиры "Сапсанов" смогут использовать Wi-Fi без дополнительных переподключений, сообщили в пресс-службе компании. "Организовали бесшовный Wi-Fi. Единая сеть охватывает "Сапсаны", Московский вокзал в Санкт-Петербурге, Ленинградский – в столице, а также Тверь и Бологое, так что больше не нужно авторизовываться на каждом объекте отдельно", — уточнили в РЖД. По словам начальника дирекции скоростного сообщения российской железнодорожной монополии Антона Петрова, пассажиры могут начать использовать услугу, сидя, например, в зале ожидания вокзала, и продолжить в поезде без дополнительных манипуляций. На данный момент РЖД имеют в парке 20 поездов "Сапсан". Они курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом.
https://ria.ru/20221216/rzhd-1839060428.html
москва
санкт-петербург
тверь
бологое
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758518007_69:0:1134:799_1920x0_80_0_0_6eb3ce31a872a29f3475eca9249461e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, санкт-петербург, тверь, ржд, пассажиры, бологое, новости - туризм, туризм, wi-fi
Туризм, Москва, Санкт-Петербург, Тверь, РЖД, Пассажиры, Бологое, Новости - Туризм, Туризм, Wi-Fi
РЖД запустили непрерывный Wi-Fi для пассажиров "Сапсана"
РЖД: пассажиры "Сапсана" смогут использовать Wi-Fi без дополнительных переподключений