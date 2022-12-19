https://ria.ru/20221219/rzhd-1839673908.html

РЖД запустили непрерывный Wi-Fi для пассажиров "Сапсана"

РЖД запустили непрерывный Wi-Fi для пассажиров "Сапсана" - РИА Новости, 19.12.2022

РЖД запустили непрерывный Wi-Fi для пассажиров "Сапсана"

Пассажиры "Сапсанов" смогут использовать Wi-Fi без дополнительных переподключений, сообщили в пресс-службе компании. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T13:38

2022-12-19T13:38

2022-12-19T13:38

туризм

москва

санкт-петербург

тверь

ржд

пассажиры

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новости - туризм

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Пассажиры "Сапсанов" смогут использовать Wi-Fi без дополнительных переподключений, сообщили в пресс-службе компании. "Организовали бесшовный Wi-Fi. Единая сеть охватывает "Сапсаны", Московский вокзал в Санкт-Петербурге, Ленинградский – в столице, а также Тверь и Бологое, так что больше не нужно авторизовываться на каждом объекте отдельно", — уточнили в РЖД. По словам начальника дирекции скоростного сообщения российской железнодорожной монополии Антона Петрова, пассажиры могут начать использовать услугу, сидя, например, в зале ожидания вокзала, и продолжить в поезде без дополнительных манипуляций. На данный момент РЖД имеют в парке 20 поездов "Сапсан". Они курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом.

https://ria.ru/20221216/rzhd-1839060428.html

москва

санкт-петербург

тверь

бологое

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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