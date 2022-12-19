https://ria.ru/20221219/rossiya-1839671916.html

Зюганов: интеграция новых регионов в Россию может завершиться за пару лет

Зюганов: интеграция новых регионов в Россию может завершиться за пару лет - РИА Новости, 19.12.2022

Зюганов: интеграция новых регионов в Россию может завершиться за пару лет

Вопрос интеграции новых регионов России можно решить за пару ближайших лет, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T11:11

2022-12-19T11:11

2022-12-19T11:16

геннадий зюганов

россия

украина

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запорожская область

херсонская область

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Вопрос интеграции новых регионов России можно решить за пару ближайших лет, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. "Надо не затягивать с этим, надо принимать быстро меры, чтобы закончились обстрелы… Я считаю, что эту проблему (интеграции новых регионов – прим. ред.) в течение ближайших пары лет успешно решим, но при одном жестком условии: надо все сделать для того, чтобы нацистско-бандеровский режим, который захватил власть на Украине, перестал существовать. Восстановление пойдет во всех регионах семимильными шагами", - сказал политик в эфире телеканала "Россия 24". По словам депутата, в понедельник КПРФ отправляют из Подмосковья 104-й гуманитарный продовольственный конвой для помощи новым территориям. "Это 104-й конвой, самый большой и богатый, 250 тысяч только подарков для детей мы отправляем… Что касается спецоперации…нам надо принимать более энергичные меры, чтобы прекратился обстрел Донбасса, Донецка", - добавил Зюганов.

https://ria.ru/20221216/regiony-1839320014.html

россия

украина

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луганская народная республика

запорожская область

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