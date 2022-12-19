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Зюганов: интеграция новых регионов в Россию может завершиться за пару лет - РИА Новости, 19.12.2022
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Зюганов: интеграция новых регионов в Россию может завершиться за пару лет
Зюганов: интеграция новых регионов в Россию может завершиться за пару лет - РИА Новости, 19.12.2022
Зюганов: интеграция новых регионов в Россию может завершиться за пару лет
Вопрос интеграции новых регионов России можно решить за пару ближайших лет, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T11:11
2022-12-19T11:16
геннадий зюганов
россия
украина
кпрф
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
херсонская область
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Вопрос интеграции новых регионов России можно решить за пару ближайших лет, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. "Надо не затягивать с этим, надо принимать быстро меры, чтобы закончились обстрелы… Я считаю, что эту проблему (интеграции новых регионов – прим. ред.) в течение ближайших пары лет успешно решим, но при одном жестком условии: надо все сделать для того, чтобы нацистско-бандеровский режим, который захватил власть на Украине, перестал существовать. Восстановление пойдет во всех регионах семимильными шагами", - сказал политик в эфире телеканала "Россия 24". По словам депутата, в понедельник КПРФ отправляют из Подмосковья 104-й гуманитарный продовольственный конвой для помощи новым территориям. "Это 104-й конвой, самый большой и богатый, 250 тысяч только подарков для детей мы отправляем… Что касается спецоперации…нам надо принимать более энергичные меры, чтобы прекратился обстрел Донбасса, Донецка", - добавил Зюганов.
https://ria.ru/20221216/regiony-1839320014.html
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геннадий зюганов, россия, украина, кпрф, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область
Геннадий Зюганов, Россия, Украина, КПРФ, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область
11:11 19.12.2022 (обновлено: 11:16 19.12.2022)
 
Зюганов: интеграция новых регионов в Россию может завершиться за пару лет

Лидер КПРФ Зюганов: интеграция новых регионов в Россию может завершиться за пару лет

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Вопрос интеграции новых регионов России можно решить за пару ближайших лет, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
"Надо не затягивать с этим, надо принимать быстро меры, чтобы закончились обстрелы… Я считаю, что эту проблему (интеграции новых регионов – прим. ред.) в течение ближайших пары лет успешно решим, но при одном жестком условии: надо все сделать для того, чтобы нацистско-бандеровский режим, который захватил власть на Украине, перестал существовать. Восстановление пойдет во всех регионах семимильными шагами", - сказал политик в эфире телеканала "Россия 24".
По словам депутата, в понедельник КПРФ отправляют из Подмосковья 104-й гуманитарный продовольственный конвой для помощи новым территориям.
"Это 104-й конвой, самый большой и богатый, 250 тысяч только подарков для детей мы отправляем… Что касается спецоперации…нам надо принимать более энергичные меры, чтобы прекратился обстрел Донбасса, Донецка", - добавил Зюганов.
Мобильный офис Центробанка ДНР в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря, 22:22
Правительство установило прожиточный минимум на 2023 год в новых регионах
 
Геннадий ЗюгановРоссияУкраинаКПРФДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьХерсонская область
 
 
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