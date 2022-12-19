Премьер Нидерландов принес извинения за историческую роль страны в рабстве
Премьер Нидерландов Рютте принес извинения за историческую роль страны в рабстве
Флаг Нидерландов. Архивное фото
ПАРИЖ, 19 дек - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в понедельник принес официальные извинения за историческую роль страны в рабстве.
"Рабство - это криминальная система, которая принесла огромные страдания невыразимому числу людей, страдания, которые продолжают влиять на жизни их потомков и сегодня. Мы в Нидерландах должны признать свою роль в этой истории. Раньше я думал, что мы не можем взять на себя осмысленную ответственность за то, что произошло так давно. Я считал, что роль Нидерландов в истории рабства - вопрос прошлого, которое нужно оставить позади, но я ошибался", - сказал Рютте, выступая в Национальном архиве в Гааге в понедельник. Трансляция велась в аккаунте премьера в Twitter.
Глава правительства Нидерландов подчеркнул, что несколько веков угнетения и эксплуатации имеют влияние и на происходящее сегодня: они выражаются в расистских стереотипах и дискриминации. По его словам, на протяжении веков голландское государство и его представители "способствовали сохранению рабства и наживались на нем".
"На протяжении веков при голландской власти человеческое достоинство ущемлялось самым ужасным из возможных способов. Голландское государство после 1863 года не смогло должным образом увидеть и признать, что наша роль в рабстве продолжала и продолжает иметь негативные последствия. За это я хочу принести извинения от лица государства Нидерландов", - заявил Рютте.
Нидерланды в XVI-XX веках были значимой колониальной державой. В голландских колониях рабство было отменено 1 июля 1863 года. В настоящее время от Нидерландов находятся в зависимости несколько заморских территорий расформированных Нидерландских Антильских островов: Аруба, Кюрасао, Синт-Мартен, а также Карибские Нидерланды: острова Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус.