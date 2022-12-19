https://ria.ru/20221219/rabstvo-1839815507.html

Премьер Нидерландов принес извинения за историческую роль страны в рабстве

Премьер Нидерландов принес извинения за историческую роль страны в рабстве - РИА Новости, 19.12.2022

Премьер Нидерландов принес извинения за историческую роль страны в рабстве

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в понедельник принес официальные извинения за историческую роль страны в рабстве. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T18:29

2022-12-19T18:29

2022-12-19T18:29

в мире

марк рютте

нидерланды

гаага

аруба

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/60652/62/606526203_0:55:640:415_1920x0_80_0_0_6e5056c789098bbd5fa01d4efebe556e.jpg

ПАРИЖ, 19 дек - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в понедельник принес официальные извинения за историческую роль страны в рабстве. "Рабство - это криминальная система, которая принесла огромные страдания невыразимому числу людей, страдания, которые продолжают влиять на жизни их потомков и сегодня. Мы в Нидерландах должны признать свою роль в этой истории. Раньше я думал, что мы не можем взять на себя осмысленную ответственность за то, что произошло так давно. Я считал, что роль Нидерландов в истории рабства - вопрос прошлого, которое нужно оставить позади, но я ошибался", - сказал Рютте, выступая в Национальном архиве в Гааге в понедельник. Трансляция велась в аккаунте премьера в Twitter. Глава правительства Нидерландов подчеркнул, что несколько веков угнетения и эксплуатации имеют влияние и на происходящее сегодня: они выражаются в расистских стереотипах и дискриминации. По его словам, на протяжении веков голландское государство и его представители "способствовали сохранению рабства и наживались на нем". "На протяжении веков при голландской власти человеческое достоинство ущемлялось самым ужасным из возможных способов. Голландское государство после 1863 года не смогло должным образом увидеть и признать, что наша роль в рабстве продолжала и продолжает иметь негативные последствия. За это я хочу принести извинения от лица государства Нидерландов", - заявил Рютте. Нидерланды в XVI-XX веках были значимой колониальной державой. В голландских колониях рабство было отменено 1 июля 1863 года. В настоящее время от Нидерландов находятся в зависимости несколько заморских территорий расформированных Нидерландских Антильских островов: Аруба, Кюрасао, Синт-Мартен, а также Карибские Нидерланды: острова Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус.

https://ria.ru/20221028/bezhenka-1827649642.html

нидерланды

гаага

аруба

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, марк рютте, нидерланды, гаага, аруба, twitter