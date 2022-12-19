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В России не планируют вводить систему QR-кодов из-за гриппа
В России не планируют вводить систему QR-кодов из-за гриппа - РИА Новости, 19.12.2022
В России не планируют вводить систему QR-кодов из-за гриппа
В России не будут вводить QR-коды из-за высокой активности вирусов гриппа и ОРВИ, сообщил Роспотребнадзор в Telegram-канале. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T13:51
2022-12-19T13:51
2022-12-19T14:40
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
вадим покровский
здоровье - общество
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В России не будут вводить QR-коды из-за высокой активности вирусов гриппа и ОРВИ, сообщил Роспотребнадзор в Telegram-канале.О том, что в ведомстве не исключают возвращения системы QR-кодов, сообщило издание "Говорит Москва" со ссылкой на завотделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского.На минувшей неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании у Владимира Путина предложила тестировать на грипп всех пациентов с проявлениями ОРВИ. Она пояснила, что это необходимо в целях снижения рисков для заболевших. На следующий день премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о тестировании на грипп и другие респираторные инфекции в больницах и поликлиниках по полисам обязательного медицинского страхования. Также Минздрав обновил методики по лечению COVID-19, добавив в них рекомендации по лечению гриппа.По данным Роспотребнадзора на 13 декабря, доля вирусов гриппа среди заболевших продолжает увеличиваться и составляет 52,5%. Среди штаммов преобладает свиной грипп.
https://ria.ru/20221218/koronavirus-1839476045.html
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вадим покровский, здоровье - общество
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Вадим Покровский, Здоровье - Общество
13:51 19.12.2022 (обновлено: 14:40 19.12.2022)
В России не планируют вводить систему QR-кодов из-за гриппа
Роспотребнадзор не планирует вводить QR-коды и ограничительные меры из-за гриппа