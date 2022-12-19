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В Приморье из-за снегопада объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости, 19.12.2022
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В Приморье из-за снегопада объявлено штормовое предупреждение
В Приморье из-за снегопада объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости, 19.12.2022
В Приморье из-за снегопада объявлено штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае на 21-23 декабря из-за грядущего обильного снегопада с сильным ветром, сообщили в Примгидромете. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T04:19
2022-12-19T04:22
приморский край
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 19 дек - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае на 21-23 декабря из-за грядущего обильного снегопада с сильным ветром, сообщили в Примгидромете. Отмечается, что снегопад начнется вечером 21 декабря на юго-западе края. Осадки в виде снега и мокрого снега распространятся на большую территорию 22-23 декабря. За ненастные дни может выпасть 1-2 месячные нормы снега. На востоке Приморья вероятно превышение нормы в 3-4 раза. Осадки будут сочетаться с гололедом и сильным ветром. По прогнозу синоптиков, 21-23 декабря скорость ветра в континентальной части региона достигнет 15-20 метров в секунду, а в прибрежной зоне — 22-27 метров в секунду. Во Владивостоке выпадение снега ожидается днем 21 декабря и в ночь на 22 декабря, скорость ветра будет в пределах 15-20 метров в секунду, полагают в Примгидромете.
https://ria.ru/20221216/moskva-1839140156.html
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приморский край, владивосток
Приморский край, Владивосток
04:19 19.12.2022 (обновлено: 04:22 19.12.2022)
 
В Приморье из-за снегопада объявлено штормовое предупреждение

Примгидромет: В Приморье из-за снегопада с 21 декабря объявлено штормовое предупреждение

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкПрохожие во время снегопада во Владивостоке
Прохожие во время снегопада во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 19 дек - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае на 21-23 декабря из-за грядущего обильного снегопада с сильным ветром, сообщили в Примгидромете.
"В Приморье объявлено штормовое предупреждение на период 21-23 декабря", - говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что снегопад начнется вечером 21 декабря на юго-западе края. Осадки в виде снега и мокрого снега распространятся на большую территорию 22-23 декабря. За ненастные дни может выпасть 1-2 месячные нормы снега. На востоке Приморья вероятно превышение нормы в 3-4 раза.
Осадки будут сочетаться с гололедом и сильным ветром. По прогнозу синоптиков, 21-23 декабря скорость ветра в континентальной части региона достигнет 15-20 метров в секунду, а в прибрежной зоне — 22-27 метров в секунду.
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Во Владивостоке выпадение снега ожидается днем 21 декабря и в ночь на 22 декабря, скорость ветра будет в пределах 15-20 метров в секунду, полагают в Примгидромете.
 
Приморский крайВладивосток
 
 
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