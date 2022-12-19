https://ria.ru/20221219/primore-1839628969.html
В Приморье из-за снегопада объявлено штормовое предупреждение
В Приморье из-за снегопада объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости, 19.12.2022
В Приморье из-за снегопада объявлено штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае на 21-23 декабря из-за грядущего обильного снегопада с сильным ветром, сообщили в Примгидромете. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T04:19
2022-12-19T04:19
2022-12-19T04:22
приморский край
владивосток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592743913_0:212:2951:1872_1920x0_80_0_0_5ab7d5e01c1e8fe5dda5c384f85a713e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 19 дек - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае на 21-23 декабря из-за грядущего обильного снегопада с сильным ветром, сообщили в Примгидромете. Отмечается, что снегопад начнется вечером 21 декабря на юго-западе края. Осадки в виде снега и мокрого снега распространятся на большую территорию 22-23 декабря. За ненастные дни может выпасть 1-2 месячные нормы снега. На востоке Приморья вероятно превышение нормы в 3-4 раза. Осадки будут сочетаться с гололедом и сильным ветром. По прогнозу синоптиков, 21-23 декабря скорость ветра в континентальной части региона достигнет 15-20 метров в секунду, а в прибрежной зоне — 22-27 метров в секунду. Во Владивостоке выпадение снега ожидается днем 21 декабря и в ночь на 22 декабря, скорость ветра будет в пределах 15-20 метров в секунду, полагают в Примгидромете.
https://ria.ru/20221216/moskva-1839140156.html
приморский край
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592743913_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_72a1a8741440e79fe35642684bfad7ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморский край, владивосток
Приморский край, Владивосток
04:19 19.12.2022 (обновлено: 04:22 19.12.2022)
В Приморье из-за снегопада объявлено штормовое предупреждение
Примгидромет: В Приморье из-за снегопада с 21 декабря объявлено штормовое предупреждение