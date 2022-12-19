https://ria.ru/20221219/primore-1839628969.html

В Приморье из-за снегопада объявлено штормовое предупреждение

В Приморье из-за снегопада объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости, 19.12.2022

В Приморье из-за снегопада объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае на 21-23 декабря из-за грядущего обильного снегопада с сильным ветром, сообщили в Примгидромете. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T04:19

2022-12-19T04:19

2022-12-19T04:22

приморский край

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 19 дек - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае на 21-23 декабря из-за грядущего обильного снегопада с сильным ветром, сообщили в Примгидромете. Отмечается, что снегопад начнется вечером 21 декабря на юго-западе края. Осадки в виде снега и мокрого снега распространятся на большую территорию 22-23 декабря. За ненастные дни может выпасть 1-2 месячные нормы снега. На востоке Приморья вероятно превышение нормы в 3-4 раза. Осадки будут сочетаться с гололедом и сильным ветром. По прогнозу синоптиков, 21-23 декабря скорость ветра в континентальной части региона достигнет 15-20 метров в секунду, а в прибрежной зоне — 22-27 метров в секунду. Во Владивостоке выпадение снега ожидается днем 21 декабря и в ночь на 22 декабря, скорость ветра будет в пределах 15-20 метров в секунду, полагают в Примгидромете.

https://ria.ru/20221216/moskva-1839140156.html

приморский край

владивосток

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приморский край, владивосток