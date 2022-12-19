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В Приморье объявили охоту на убившего собаку тигра

В Приморье объявили охоту на убившего собаку тигра - РИА Новости, 19.12.2022

В Приморье объявили охоту на убившего собаку тигра

Тигра, который убил собаку в районе поселка Дунай и позже был замечен на окраине города Фокино, собираются поймать, сообщили РИА Новости в министерстве лесного... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T03:45

2022-12-19T03:45

2022-12-19T05:27

фокино

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ВЛАДИВОСТОК, 19 дек - РИА Новости. Тигра, который убил собаку в районе поселка Дунай и позже был замечен на окраине города Фокино, собираются поймать, сообщили РИА Новости в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края.Ранее в интернете распространилось видео, на котором тигр нападает на собаку на придомовом участке в районе поселка Дунай. Позже тигра заметили на окраине Фокино. "Это тот же зверь. Ловить будут", - сказали в приморском минлесхозе. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.

https://ria.ru/20221201/tigr-1835440011.html

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фокино, россия