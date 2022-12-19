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В Волгограде сотрудники СК обнаружили порностудию - РИА Новости, 19.12.2022
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В Волгограде сотрудники СК обнаружили порностудию
В Волгограде сотрудники СК обнаружили порностудию - РИА Новости, 19.12.2022
В Волгограде сотрудники СК обнаружили порностудию
Полиция и следователи задержали организаторов порностудии, сообщила пресс-служба регионального СУ СК. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T13:08
2022-12-19T15:47
происшествия
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россия
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 19 дек — РИА Новости. Полиция и следователи задержали организаторов порностудии, сообщила пресс-служба регионального СУ СК. Как уточнили в СК, двое 23-летних жителей Самары и Ульяновска арендовали в Волгограде квартиры, которые оборудовали под студии для съемки порнографии. Также они наняли администраторов и моделей. Откровенное видео транслировалось в интернете с мая по декабрь, в том числе за плату. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что в съемках принимали участие "восемь женщин в возрасте от 19 до 23 лет и одна несовершеннолетняя". Организаторов порностудии арестовали, возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов".
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происшествия, волгоград, россия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоград, Россия, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
13:08 19.12.2022 (обновлено: 15:47 19.12.2022)
 
В Волгограде сотрудники СК обнаружили порностудию

Сотрудники полиции и СК задержали организаторов порностудии в Волгограде

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВОЛГОГРАД, 19 дек — РИА Новости. Полиция и следователи задержали организаторов порностудии, сообщила пресс-служба регионального СУ СК.
"В нескольких районах Волгограда проведены обысковые мероприятия, изъяты технические носители информации, видеотехника, документы и иные предметы, которые использовали злоумышленники в своей противоправной деятельности", — говорится в материале.
Как уточнили в СК, двое 23-летних жителей Самары и Ульяновска арендовали в Волгограде квартиры, которые оборудовали под студии для съемки порнографии. Также они наняли администраторов и моделей. Откровенное видео транслировалось в интернете с мая по декабрь, в том числе за плату.
Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что в съемках принимали участие "восемь женщин в возрасте от 19 до 23 лет и одна несовершеннолетняя".
Организаторов порностудии арестовали, возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов".
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