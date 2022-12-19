https://ria.ru/20221219/pornostudiya-1839710330.html

В Волгограде сотрудники СК обнаружили порностудию

В Волгограде сотрудники СК обнаружили порностудию - РИА Новости, 19.12.2022

В Волгограде сотрудники СК обнаружили порностудию

Полиция и следователи задержали организаторов порностудии, сообщила пресс-служба регионального СУ СК. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T13:08

2022-12-19T13:08

2022-12-19T15:47

происшествия

волгоград

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волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 19 дек — РИА Новости. Полиция и следователи задержали организаторов порностудии, сообщила пресс-служба регионального СУ СК. Как уточнили в СК, двое 23-летних жителей Самары и Ульяновска арендовали в Волгограде квартиры, которые оборудовали под студии для съемки порнографии. Также они наняли администраторов и моделей. Откровенное видео транслировалось в интернете с мая по декабрь, в том числе за плату. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что в съемках принимали участие "восемь женщин в возрасте от 19 до 23 лет и одна несовершеннолетняя". Организаторов порностудии арестовали, возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов".

https://ria.ru/20210408/pornostudiya-1727410539.html

волгоград

россия

волгоградская область

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происшествия, волгоград, россия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)