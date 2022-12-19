https://ria.ru/20221219/peterburg-1839718201.html
В Петербурге испортили инсталляцию в честь побратимства города с Мариуполем
В Петербурге испортили инсталляцию в честь побратимства города с Мариуполем - РИА Новости, 19.12.2022
В Петербурге испортили инсталляцию в честь побратимства города с Мариуполем
Инсталляцию в виде двух сердец в честь побратимства Санкт-Петербурга и Мариуполя, установленную на Дворцовой площади Северной столицы, демонтировали после того, РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T13:46
2022-12-19T13:46
2022-12-19T13:46
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек — РИА Новости. Инсталляцию в виде двух сердец в честь побратимства Санкт-Петербурга и Мариуполя, установленную на Дворцовой площади Северной столицы, демонтировали после того, как ее испортили, сообщили РИА Новости в городском комитете по печати и взаимодействию со СМИ. "Да, ее демонтировали после того, как она была испорчена", - сказала РИА Новости заместитель председателя комитета – начальник отдела медиа-планирования и СМИ Марина Мерцалова. В комитете не уточнили, вернется ли арт-объект на Дворцовую площадь. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, "днем 18 декабря на Дворцовой площади нарядом полиции за совершение противоправных действий была задержана 17-летняя девушка". В настоящее время решается вопрос о привлечении ее к административной ответственности. Как сообщил ряд СМИ, светодиодная инсталляция в виде двух сердец в честь побратимства Санкт-Петербурга и Мариуполя появилась на Дворцовой площади неделю назад. В воскресенье на инсталляции появились оскорбительные надписи. Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами в июне этого года. Была сформирована программа помощи и восстановления Мариуполя на 2022 год. В соответствии с ней, петербургские специалисты ведут работы по восстановлению 37 социально значимых объектов. В программу вошли не только жилые дома, но и объекты образования, спорта, здравоохранения, благоустройства. На сегодняшний день введено 8 домов, которые заселены уже на 70%. В них запущены 24 лифта, подаются электричество, тепло и вода. Также Петербург передал Мариуполю 100 автобусов.
https://ria.ru/20221217/skulptury-1839464856.html
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санкт-петербург, мариуполь, россия, происшествия
Санкт-Петербург, Мариуполь, Россия, Происшествия
В Петербурге испортили инсталляцию в честь побратимства города с Мариуполем
Вандалы испортили инсталляцию в честь побратимства Петербурга и Мариуполя, ее убрали
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек — РИА Новости. Инсталляцию в виде двух сердец в честь побратимства Санкт-Петербурга и Мариуполя, установленную на Дворцовой площади Северной столицы, демонтировали после того, как ее испортили, сообщили РИА Новости в городском комитете по печати и взаимодействию со СМИ.
"Да, ее демонтировали после того, как она была испорчена", - сказала РИА Новости заместитель председателя комитета – начальник отдела медиа-планирования и СМИ Марина Мерцалова.
В комитете не уточнили, вернется ли арт-объект на Дворцовую площадь.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, "днем 18 декабря на Дворцовой площади нарядом полиции за совершение противоправных действий была задержана 17-летняя девушка". В настоящее время решается вопрос о привлечении ее к административной ответственности.
Как сообщил ряд СМИ, светодиодная инсталляция в виде двух сердец в честь побратимства Санкт-Петербурга и Мариуполя появилась на Дворцовой площади неделю назад. В воскресенье на инсталляции появились оскорбительные надписи.
Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами в июне этого года. Была сформирована программа помощи и восстановления Мариуполя на 2022 год. В соответствии с ней, петербургские специалисты ведут работы по восстановлению 37 социально значимых объектов. В программу вошли не только жилые дома, но и объекты образования, спорта, здравоохранения, благоустройства. На сегодняшний день введено 8 домов, которые заселены уже на 70%. В них запущены 24 лифта, подаются электричество, тепло и вода. Также Петербург передал Мариуполю 100 автобусов.