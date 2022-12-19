Рейтинг@Mail.ru
Песков опроверг публикации о желании Путина принудить Минск к участию в СВО - РИА Новости, 19.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221219/peskov-1839734881.html
Песков опроверг публикации о желании Путина принудить Минск к участию в СВО
Песков опроверг публикации о желании Путина принудить Минск к участию в СВО - РИА Новости, 19.12.2022
Песков опроверг публикации о желании Путина принудить Минск к участию в СВО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что Владимир Путин якобы едет в Минск для принуждения Белоруссии к участию в... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T14:44
2022-12-19T15:14
минск
белоруссия
политика
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
александр лукашенко
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796001756_0:0:3479:1957_1920x0_80_0_0_ccdb4f224a243481bc2132cdb742c52d.jpg
МИНСК, 19 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что Владимир Путин якобы едет в Минск для принуждения Белоруссии к участию в спецоперации на Украине.Отвечая на вопрос журналиста, он отметил, что к таким публикациям стоит относиться "как к абсолютно глупым и безосновательным измышлениям".В понедельник Путин прилетит в столицу Белоруссии, где проведет переговоры с Александром Лукашенко. Помимо российского лидера, в Минск прибыли глава Минобороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров. В начале октября президент Александр Лукашенко сообщил, что Киев стянул к границе с Белоруссией группировку до 15 тысяч военнослужащих. При этом он подчеркнул, что белорусские военные не принимают участия в российской спецоперации на Украине. По его словам, задача Минска — не допустить ударов по своей территории, в частности со стороны Польши, Литвы и Латвии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как заявил глава государства, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20221219/peskov-1839734483.html
https://ria.ru/20221219/peregovory-1839733741.html
минск
белоруссия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765074414_502:113:3082:2048_1920x0_80_0_0_532cf7c02d3f63a72d33033c961e9603.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
минск, белоруссия, политика, владимир путин, россия, александр лукашенко, украина
Минск, Белоруссия, Политика, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Александр Лукашенко, Украина
14:44 19.12.2022 (обновлено: 15:14 19.12.2022)
 
Песков опроверг публикации о желании Путина принудить Минск к участию в СВО

Песков опроверг сообщения о планах Путина обсудить участие Белоруссии в СВО

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 19 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что Владимир Путин якобы едет в Минск для принуждения Белоруссии к участию в спецоперации на Украине.
Отвечая на вопрос журналиста, он отметил, что к таким публикациям стоит относиться "как к абсолютно глупым и безосновательным измышлениям".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 14:40
Песков призвал не реагировать на "утки" о газовых контрактах с Белоруссией
В понедельник Путин прилетит в столицу Белоруссии, где проведет переговоры с Александром Лукашенко. Помимо российского лидера, в Минск прибыли глава Минобороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров.
В начале октября президент Александр Лукашенко сообщил, что Киев стянул к границе с Белоруссией группировку до 15 тысяч военнослужащих. При этом он подчеркнул, что белорусские военные не принимают участия в российской спецоперации на Украине. По его словам, задача Минска — не допустить ударов по своей территории, в частности со стороны Польши, Литвы и Латвии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как заявил глава государства, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" ДНР и ЛНР.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 14:38
Путин и Лукашенко обсудят военные вопросы в Минске
 
Специальная военная операция на УкраинеМинскБелоруссияПолитикаВладимир ПутинРоссияАлександр ЛукашенкоУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала