https://ria.ru/20221219/peskov-1839734881.html

Песков опроверг публикации о желании Путина принудить Минск к участию в СВО

Песков опроверг публикации о желании Путина принудить Минск к участию в СВО - РИА Новости, 19.12.2022

Песков опроверг публикации о желании Путина принудить Минск к участию в СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что Владимир Путин якобы едет в Минск для принуждения Белоруссии к участию в... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T14:44

2022-12-19T14:44

2022-12-19T15:14

минск

белоруссия

политика

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

александр лукашенко

украина

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МИНСК, 19 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что Владимир Путин якобы едет в Минск для принуждения Белоруссии к участию в спецоперации на Украине.Отвечая на вопрос журналиста, он отметил, что к таким публикациям стоит относиться "как к абсолютно глупым и безосновательным измышлениям".В понедельник Путин прилетит в столицу Белоруссии, где проведет переговоры с Александром Лукашенко. Помимо российского лидера, в Минск прибыли глава Минобороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров. В начале октября президент Александр Лукашенко сообщил, что Киев стянул к границе с Белоруссией группировку до 15 тысяч военнослужащих. При этом он подчеркнул, что белорусские военные не принимают участия в российской спецоперации на Украине. По его словам, задача Минска — не допустить ударов по своей территории, в частности со стороны Польши, Литвы и Латвии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как заявил глава государства, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20221219/peskov-1839734483.html

https://ria.ru/20221219/peregovory-1839733741.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

минск, белоруссия, политика, владимир путин, россия, александр лукашенко, украина