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Отсрочку возврата средств за отмену туров продлили на год
Отсрочку возврата средств за отмену туров продлили на год - РИА Новости, 19.12.2022
Отсрочку возврата средств за отмену туров продлили на год
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит туроператорам и в 2023 году получить отсрочку на возврат средств гражданам из-за отмененных по... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T12:24
2022-12-19T12:24
2022-12-19T12:24
туризм
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владимир путин
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туристы
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит туроператорам и в 2023 году получить отсрочку на возврат средств гражданам из-за отмененных по объективным причинам поездок. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон предоставляет кабмину право устанавливать особенности исполнения, изменения и расторжения договора о реализации туристского продукта, заключенного до 24 февраля 2022 года включительно. Это позволит правительству определять основания, порядок, сроки и условия возврата денежных средств, уплаченных россиянами за отмененные по объективным причинам туры, или предоставления взамен равнозначного предложения.Кабмин до конца 2022 года вправе дать компаниям отсрочку исполнения обязательств по турам, не состоявшимся в 2020-2021 годах из-за закрытия стран в связи пандемией коронавируса. Закон распространяет на 2023 год аналогичное право правительства на отмененные поездки по путевкам, приобретенным до начала специальной военной операции (СВО). Минэкономразвития России ожидает сокращения в декабре долга туроператоров перед туристами за несостоявшиеся поездки до 1,5 миллиарда рублей.
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, владимир путин, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туристы
Туризм, Новости - Туризм, Владимир Путин, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), туристы, Туризм
Отсрочку возврата средств за отмену туров продлили на год
Возможность отсрочки возврата средств россиянам за отмену туров продлили на год
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит туроператорам и в 2023 году получить отсрочку на возврат средств гражданам из-за отмененных по объективным причинам поездок. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон предоставляет кабмину право устанавливать особенности исполнения, изменения и расторжения договора о реализации туристского продукта, заключенного до 24 февраля 2022 года включительно.
Это позволит правительству определять основания, порядок, сроки и условия возврата денежных средств, уплаченных россиянами за отмененные по объективным причинам туры, или предоставления взамен равнозначного предложения.
Кабмин до конца 2022 года вправе дать компаниям отсрочку исполнения обязательств по турам, не состоявшимся в 2020-2021 годах из-за закрытия стран в связи пандемией коронавируса. Закон распространяет на 2023 год аналогичное право правительства на отмененные поездки по путевкам, приобретенным до начала специальной военной операции (СВО).
Минэкономразвития
России ожидает
сокращения в декабре долга туроператоров перед туристами за несостоявшиеся поездки до 1,5 миллиарда рублей.