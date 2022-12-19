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Отсрочку возврата средств за отмену туров продлили на год - РИА Новости, 19.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221219/otsrochka-1839688464.html
Отсрочку возврата средств за отмену туров продлили на год
Отсрочку возврата средств за отмену туров продлили на год - РИА Новости, 19.12.2022
Отсрочку возврата средств за отмену туров продлили на год
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит туроператорам и в 2023 году получить отсрочку на возврат средств гражданам из-за отмененных по... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T12:24
2022-12-19T12:24
туризм
новости - туризм
владимир путин
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
туристы
туризм
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит туроператорам и в 2023 году получить отсрочку на возврат средств гражданам из-за отмененных по объективным причинам поездок. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон предоставляет кабмину право устанавливать особенности исполнения, изменения и расторжения договора о реализации туристского продукта, заключенного до 24 февраля 2022 года включительно. Это позволит правительству определять основания, порядок, сроки и условия возврата денежных средств, уплаченных россиянами за отмененные по объективным причинам туры, или предоставления взамен равнозначного предложения.Кабмин до конца 2022 года вправе дать компаниям отсрочку исполнения обязательств по турам, не состоявшимся в 2020-2021 годах из-за закрытия стран в связи пандемией коронавируса. Закон распространяет на 2023 год аналогичное право правительства на отмененные поездки по путевкам, приобретенным до начала специальной военной операции (СВО). Минэкономразвития России ожидает сокращения в декабре долга туроператоров перед туристами за несостоявшиеся поездки до 1,5 миллиарда рублей.
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туризм, новости - туризм, владимир путин, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туристы
Туризм, Новости - Туризм, Владимир Путин, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), туристы, Туризм
12:24 19.12.2022
 
Отсрочку возврата средств за отмену туров продлили на год

Возможность отсрочки возврата средств россиянам за отмену туров продлили на год

© РИА НовостиПрекращение работы туроператора "Асент Трэвел"
Прекращение работы туроператора Асент Трэвел - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит туроператорам и в 2023 году получить отсрочку на возврат средств гражданам из-за отмененных по объективным причинам поездок. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон предоставляет кабмину право устанавливать особенности исполнения, изменения и расторжения договора о реализации туристского продукта, заключенного до 24 февраля 2022 года включительно.
Это позволит правительству определять основания, порядок, сроки и условия возврата денежных средств, уплаченных россиянами за отмененные по объективным причинам туры, или предоставления взамен равнозначного предложения.
Кабмин до конца 2022 года вправе дать компаниям отсрочку исполнения обязательств по турам, не состоявшимся в 2020-2021 годах из-за закрытия стран в связи пандемией коронавируса. Закон распространяет на 2023 год аналогичное право правительства на отмененные поездки по путевкам, приобретенным до начала специальной военной операции (СВО).
Минэкономразвития России ожидает сокращения в декабре долга туроператоров перед туристами за несостоявшиеся поездки до 1,5 миллиарда рублей.
Пассажиры в зале прилета Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 00:31Туризм
Туроператорам выделят средства за вывоз туристов
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмВладимир ПутинРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)туристы
 
 
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