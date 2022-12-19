https://ria.ru/20221219/ordena-1839746124.html

Путин вручит Пушилину и Пасечнику ордена "За заслуги перед Отечеством"

Путин вручит Пушилину и Пасечнику ордена "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 19.12.2022

Путин вручит Пушилину и Пасечнику ордена "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин 20 декабря в Екатерининском зале Кремля примет участие в церемонии вручения государственных наград, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T15:08

2022-12-19T15:08

2022-12-19T15:11

общество

владимир путин

денис пушилин

радий илькаев

луганская народная республика

саров

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809114418_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bf77f3047b233c676cd24e178b920226.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 20 декабря в Екатерининском зале Кремля примет участие в церемонии вручения государственных наград, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцатого декабря в Екатерининском зале Кремля Владимир Путин примет участие в церемонии вручения государственных наград. Высшими государственными наградами отмечена деятельность выдающихся россиян в области образования, науки, медицины и здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, морского транспорта, а также ряда других сфер", - говорится в сообщении.Отмечается, что почетное звание "Героя России" присвоено старшему лейтенанту Степану Белову и майору Константину Широкову. Звание "Мать героиня" присвоено пяти россиянкам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Высшей степени ордена "За заслуги перед Отечеством" удостоены почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра в Сарове Радий Илькаев, митрополит Ювеналий Поярков, временно исполняющие обязанности главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин.

https://ria.ru/20221216/orden-1839291290.html

луганская народная республика

саров

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, денис пушилин, радий илькаев, луганская народная республика, саров, россия