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Путин вручит Пушилину и Пасечнику ордена "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 19.12.2022
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Путин вручит Пушилину и Пасечнику ордена "За заслуги перед Отечеством"
Путин вручит Пушилину и Пасечнику ордена "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 19.12.2022
Путин вручит Пушилину и Пасечнику ордена "За заслуги перед Отечеством"
Президент России Владимир Путин 20 декабря в Екатерининском зале Кремля примет участие в церемонии вручения государственных наград, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T15:08
2022-12-19T15:11
общество
владимир путин
денис пушилин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 20 декабря в Екатерининском зале Кремля примет участие в церемонии вручения государственных наград, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцатого декабря в Екатерининском зале Кремля Владимир Путин примет участие в церемонии вручения государственных наград. Высшими государственными наградами отмечена деятельность выдающихся россиян в области образования, науки, медицины и здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, морского транспорта, а также ряда других сфер", - говорится в сообщении.Отмечается, что почетное звание "Героя России" присвоено старшему лейтенанту Степану Белову и майору Константину Широкову. Звание "Мать героиня" присвоено пяти россиянкам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Высшей степени ордена "За заслуги перед Отечеством" удостоены почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра в Сарове Радий Илькаев, митрополит Ювеналий Поярков, временно исполняющие обязанности главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин.
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общество, владимир путин, денис пушилин, радий илькаев, луганская народная республика, саров, россия
Общество, Владимир Путин, Денис Пушилин, Радий Илькаев, Луганская Народная Республика, Саров, Россия
15:08 19.12.2022 (обновлено: 15:11 19.12.2022)
 
Путин вручит Пушилину и Пасечнику ордена "За заслуги перед Отечеством"

Путин 20 декабря вручит Пушилину, Пасечнику ордена "За заслуги перед Отечеством"

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкОрден
Орден - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 20 декабря в Екатерининском зале Кремля примет участие в церемонии вручения государственных наград, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцатого декабря в Екатерининском зале Кремля Владимир Путин примет участие в церемонии вручения государственных наград. Высшими государственными наградами отмечена деятельность выдающихся россиян в области образования, науки, медицины и здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, морского транспорта, а также ряда других сфер", - говорится в сообщении.
Отмечается, что почетное звание "Героя России" присвоено старшему лейтенанту Степану Белову и майору Константину Широкову. Звание "Мать героиня" присвоено пяти россиянкам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Высшей степени ордена "За заслуги перед Отечеством" удостоены почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра в Сарове Радий Илькаев, митрополит Ювеналий Поярков, временно исполняющие обязанности главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин.
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