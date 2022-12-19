https://ria.ru/20221219/nikolaev-1839786918.html

Глава Якутии: испытания последних лет дали старт новым решениям

Глава Якутии: испытания последних лет дали старт новым решениям - РИА Новости, 19.12.2022

Глава Якутии: испытания последних лет дали старт новым решениям

Глава Якутии Айсен Николаев в понедельник выступил с ежегодным Посланием региональному парламенту. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T17:16

2022-12-19T17:16

2022-12-19T17:16

республика саха (якутия)

айсен николаев

якутск

дальний восток

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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ЯКУТСК, 19 дек – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев в понедельник выступил с ежегодным Посланием региональному парламенту.В пятом по счету ежегодномПослании главы республики Государственному Собранию (Ил Тумэн) Николаев рассказал о работе в уходящем году и озвучил планы на перспективу. В выступлении перед депутатами глава республики отметил, что за прошедшие четыре года в Якутии, как и во всей стране, произошли события, затронувшие жизнь всех жителей. Много сил и средств потребовалось, чтобы устоять перед пандемией коронавируса и разрушительной природной стихией. Уходящий 2022 год проходит под знаком специальной военной операции. Вместе с соотечественниками якутяне встали на защиту Родины.С первых дней спецоперации функционирует республиканский оперштаб. При московском представительстве правительства Якутии действует единый координационный центр, открыты опорные пункты в регионах, налажено взаимодействие с воинскими частями, где служат якутяне. Идет работа по обеспечению бойцов дополнительным оборудованием и снаряжением. Под личным контролем главы Якутии реализуются федеральные и региональные меры поддержки семей военнослужащих. Из бюджета республики на эти нужды направлено почти 900 миллионов рублей. "Из испытаний, через которые мы прошли за последнее время, извлечено немало уроков. Они не стали поводом для депрессии или растерянности, а дали старт поиску новых решений, мобилизации новых ресурсов", - резюмировал Николаев.Одним из прорывных экономических показателей республики за четыре года можно назвать увеличение уровня валового регионального продукта на 23%. Николаев рассказал о том, что объем ВРП Якутии в 2022 году составит 1,826 миллиарда рублей. Республика формирует 22% совокупного объема валового регионального продукта Дальнего Востока и сохраняет лидирующие позиции по объему ВРП. Большую роль в этом играет промышленный сектор. Якутия обновляет исторические максимумы добычи угля, нефти, газа и золота. По итогам 2022 года планируется добыть 40,7 миллиона тонн угля, 18 миллионов тонн нефти, 18,6 миллиарда кубометров газа и 43 тонны золота. По словам главы республики, с 2018 года по 2021 год в экономику инвестировано 1,5 триллиона рублей – это максимальный объем среди дальневосточных регионов.Приоритетной задачей Николаев назвал развитие агропромышленного комплекса республики. Регион увеличил финансирование на поддержку сельского хозяйства в госбюджете 2023 года еще на 2,6 миллиарда рублей. В итоге общий объем средств, направляемых на эти цели, составит 14,2 миллиарда рублей. "Несмотря на постоянный рост государственной поддержки, объем валовой продукции сельского хозяйства растет не так, как ожидалось – с 2018 года всего на 8%. Темпы роста самообеспеченности собственными продуктами также остаются практически без большой динамики. Местный рынок нужно максимально насыщать местной продукцией. Минсельхоз республики сейчас должен действовать как штаб обеспечения продовольственной безопасности", - подчеркнул глава региона.По его словам, важнейшей задачей остается налаживание системы закупок у малого бизнеса и агропромышленного комплекса. "Также считаю необходимым расширить поддержку предпринимателей именно в сельской местности. Для этого прошу правительство совместно с Государственным Собранием разработать и принять закон о территориях развития местного производства, чтобы уже в следующем году этот механизм заработал", - сказал глава республики.На фоне западных санкций с начала 2022 года в Якутии установлены налоговые послабления для малого и среднего предпринимательства. Налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения значительно снизились. Если ранее предприниматель, работая по УСН, оплачивал налог в 6% на размер дохода, то благодаря принятым мерам стал платить только 1%. Получателями льгот стали 25 тысяч субъектов малого предпринимательства.Николаев также поставил задачу к 2024 году добиться включения в федеральную программу туристического кешбэка "МИР" не менее 10 объектов гостеприимства республики.Глава региона в своем послании обозначил векторы развития столицы республики – Якутска. В 2023 году рекордные 450 миллионов рублей направят на ремонт дворов, в том числе 150 миллионов - из регионального бюджета за счет финансирования столичных функций. Такая же сумма предусмотрена в муниципальном бюджете, еще 150 миллионов будет выделено по программе "1000 дворов". Город Якутск растет, и эти меры крайне необходимы.Сохранению уникальной якутской природы, вопросам экологии уделяется в регионе большое внимание. Объем финансирования со стороны промышленных компаний на программы по охране окружающей среды в 2022 году составил в республике 10,33 миллиарда рублей.Николаев в послании отметил успехи Якутии по масштабам инвестиций в образовательную сферу. "По всей республике продолжается большая стройка школ и детсадов, такие наступательные темпы развития инфраструктуры образования трудно увидеть в других регионах. С 2018 года в городах и районах республики построено 36 школ и 66 детских садов, по итогам этого года будет введено еще 14 школ и 7 садиков. В будущем году будут построены рекордные 19 школ и 6 садиков. Все новые здания технологичные и комфортные, в них есть интерактивные классы, спортзалы, развивающая и инклюзивная среда. Есть все условия, чтобы учебный процесс проходил на самом высоком уровне, независимо от того, столичная это школа или сельская", - отметил он.Несмотря на завершение Года Матери в республике, Николаев назвал повышение престижа материнства одной из ключевых задач на ближайшие годы. "Чтобы еще раз подчеркнуть уважение к материнскому подвигу, я предлагаю предусмотреть к знаку "Высшая благодарность матери" единовременное денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей", – сказал он. Этот почетный знак также станет основанием для присвоения звания "Ветеран труда" в Республике Саха (Якутия). Оно будет присваиваться всем женщинам, награжденным госнаградами "Мать героиня", "Материнская слава" I, II, III степени.Подводя итоги, Николаев объявил 2023 год в Якутии Годом труда. "В Год Труда мы вспомним уроки военных лет в нашей истории и мобилизуем все силы общества на результативный труд. Как и в те грозные годы, наша Якутия снова станет надежным тылом, станет местом силы, где трудом якутян будет коваться мощь и победа России сегодня и в будущем!" - заключил глава республики.

https://ria.ru/20221219/eremeev-1839675652.html

https://ria.ru/20221215/yakutiya-1838798735.html

https://ria.ru/20221214/yakutiya-1838628589.html

якутск

дальний восток

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Артем Смирнов

айсен николаев, якутск, дальний восток, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)