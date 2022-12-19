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В России введут ограничения на удаленную работу налоговых нерезидентов - РИА Новости, 19.12.2022
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В России введут ограничения на удаленную работу налоговых нерезидентов
В России введут ограничения на удаленную работу налоговых нерезидентов - РИА Новости, 19.12.2022
В России введут ограничения на удаленную работу налоговых нерезидентов
Налоговые нерезиденты не смогут заключить трудовые договоры об удаленной работе по некоторым специальностям, заявил замруководителя думской фракции "Единая... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T20:00
2022-12-19T20:24
андрей исаев
россия
единая россия
андрей клишас
госдума рф
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Налоговые нерезиденты не смогут заключить трудовые договоры об удаленной работе по некоторым специальностям, заявил замруководителя думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.Так парламентарий прокомментировал инициативу главы конституционного комитета Совета Федерации Андрея Клишаса, который не исключил введения ограничений для россиян, уехавших из страны после начала частичной мобилизации. По его мнению, эти меры могли бы сделать нахождение выехавших за границу граждан "менее комфортным".По его словам, перечень профессий, представители которых не смогут заключать договор об удаленной работе, находясь за границей, будет определять правительство.На прошлой неделе в Минцифры высказались против идеи ввести законодательный запрет на удаленную работу в IT-компаниях для сотрудников, которые находятся за рубежом. Ведомство подчеркнуло, что решение по формату работы должно оставаться за работодателем.В министерстве отметили, что дистанционный формат недопустим для разработчиков в проектах по созданию и развитию государственных информационных систем. Оно предложило включить соответствующие требования в госконтракты.
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андрей исаев, россия, единая россия, андрей клишас, госдума рф, совет федерации рф, общество
Андрей Исаев, Россия, Единая Россия, Андрей Клишас, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Общество
20:00 19.12.2022 (обновлено: 20:24 19.12.2022)
 
В России введут ограничения на удаленную работу налоговых нерезидентов

Депутат Исаев: налоговые нерезиденты не смогут заключать договоры об удаленной работе

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМобильное приложение "Налоги ФЛ"
Мобильное приложение Налоги ФЛ - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Налоговые нерезиденты не смогут заключить трудовые договоры об удаленной работе по некоторым специальностям, заявил замруководителя думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Так парламентарий прокомментировал инициативу главы конституционного комитета Совета Федерации Андрея Клишаса, который не исключил введения ограничений для россиян, уехавших из страны после начала частичной мобилизации. По его мнению, эти меры могли бы сделать нахождение выехавших за границу граждан "менее комфортным".

"Смысл будет именно в этом — не допускается заключение договора трудового или соглашения к трудовому договору об удаленной работе для лиц, которые по нашему налоговому законодательству не являются резидентами России", — пояснил Исаев.

По его словам, перечень профессий, представители которых не смогут заключать договор об удаленной работе, находясь за границей, будет определять правительство.
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На прошлой неделе в Минцифры высказались против идеи ввести законодательный запрет на удаленную работу в IT-компаниях для сотрудников, которые находятся за рубежом. Ведомство подчеркнуло, что решение по формату работы должно оставаться за работодателем.
В министерстве отметили, что дистанционный формат недопустим для разработчиков в проектах по созданию и развитию государственных информационных систем. Оно предложило включить соответствующие требования в госконтракты.
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