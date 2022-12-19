Рейтинг@Mail.ru
Глава СБ Молдавии обвинил Россию в подготовке нападения на республику - РИА Новости, 19.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221219/moldaviya-1839783050.html
Глава СБ Молдавии обвинил Россию в подготовке нападения на республику
Глава СБ Молдавии обвинил Россию в подготовке нападения на республику - РИА Новости, 19.12.2022
Глава СБ Молдавии обвинил Россию в подготовке нападения на республику
Глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ утверждает, что РФ якобы планирует вторгнуться на территорию республики в начале 2023 года, но РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T17:01
2022-12-19T17:41
молдавия
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807520980_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d2480b23a785f6f16dd5650844bd1fb.jpg
КИШИНЕВ, 19 дек - РИА Новости. Глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ утверждает, что РФ якобы планирует вторгнуться на территорию республики в начале 2023 года, но при этом не приводит никаких доказательств."Вопрос не в том, предпримет ли Российская Федерация новое наступление на территорию Молдавии, а в том, когда это произойдет: либо в начале года, в январе-феврале или позже - в марте-апреле. Но, судя по имеющейся у нас информации, Российская Федерация намерена пойти дальше", - заявил Мустяцэ в интервью телеканал TVR Moldova.Он полагает, что целью этих действий будет объединение с Приднестровьем.При этом Мустяцэ назвал высоким риск самого вторжения, но не знает, ограничится ли оно только территорией Приднестровья.Как сообщил в понедельник телеканал TVR Moldova, в СБ Молдавии допускают, что целью этих действий может служить использование боеприпасов, хранящихся на складе в селе Колбасна.Пресс-служба службы информации и безопасности позднее пояснила в размещенном на сайте заявлении, что Мустяцэ говорил об анализе нескольких возможных сценариев, один из которых предусматривает сухопутное вторжение через территорию Украины. В ведомстве подчеркивают, что "задача РФ по созданию сухопутного коридора в Приднестровье актуальна и сегодня".Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20221218/moldaviya-1839609854.html
https://ria.ru/20221219/ukraina-1839565958.html
https://ria.ru/20221219/arktika-1839772763.html
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807520980_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8867d75e5cc5eeaef47f43cb7de6305b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, россия, в мире
Молдавия, Россия, В мире
17:01 19.12.2022 (обновлено: 17:41 19.12.2022)
 
Глава СБ Молдавии обвинил Россию в подготовке нападения на республику

Глава СБ Молдавии Мустяцэ обвинил Россию в подготовке нападения на республику в 2023 году

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Флаг Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 19 дек - РИА Новости. Глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ утверждает, что РФ якобы планирует вторгнуться на территорию республики в начале 2023 года, но при этом не приводит никаких доказательств.
"Вопрос не в том, предпримет ли Российская Федерация новое наступление на территорию Молдавии, а в том, когда это произойдет: либо в начале года, в январе-феврале или позже - в марте-апреле. Но, судя по имеющейся у нас информации, Российская Федерация намерена пойти дальше", - заявил Мустяцэ в интервью телеканал TVR Moldova.
Сторонники партии PACE проводят акцию протеста против внутренней и внешней политикой действующей власти в Кишиневе, Молдавия. Кадр видео
18 декабря, 23:02
В парламенте Молдавии назвали запрет вещания каналов атакой на демократию
Он полагает, что целью этих действий будет объединение с Приднестровьем.
При этом Мустяцэ назвал высоким риск самого вторжения, но не знает, ограничится ли оно только территорией Приднестровья.
Как сообщил в понедельник телеканал TVR Moldova, в СБ Молдавии допускают, что целью этих действий может служить использование боеприпасов, хранящихся на складе в селе Колбасна.
Пресс-служба службы информации и безопасности позднее пояснила в размещенном на сайте заявлении, что Мустяцэ говорил об анализе нескольких возможных сценариев, один из которых предусматривает сухопутное вторжение через территорию Украины. В ведомстве подчеркивают, что "задача РФ по созданию сухопутного коридора в Приднестровье актуальна и сегодня".
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 08:00
Просто убивать русских — новая "почти религия" Киева. Запад одобряет
Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Американская авиабаза Туле в Гренландии
Вчера, 16:28
СМИ: США восстанавливают базу в Гренландии ради соперничества с Россией
 
МолдавияРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала