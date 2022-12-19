https://ria.ru/20221219/moldaviya-1839783050.html

Глава СБ Молдавии обвинил Россию в подготовке нападения на республику

Глава СБ Молдавии обвинил Россию в подготовке нападения на республику - РИА Новости, 19.12.2022

Глава СБ Молдавии обвинил Россию в подготовке нападения на республику

Глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ утверждает, что РФ якобы планирует вторгнуться на территорию республики в начале 2023 года, но РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T17:01

2022-12-19T17:01

2022-12-19T17:41

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КИШИНЕВ, 19 дек - РИА Новости. Глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ утверждает, что РФ якобы планирует вторгнуться на территорию республики в начале 2023 года, но при этом не приводит никаких доказательств."Вопрос не в том, предпримет ли Российская Федерация новое наступление на территорию Молдавии, а в том, когда это произойдет: либо в начале года, в январе-феврале или позже - в марте-апреле. Но, судя по имеющейся у нас информации, Российская Федерация намерена пойти дальше", - заявил Мустяцэ в интервью телеканал TVR Moldova.Он полагает, что целью этих действий будет объединение с Приднестровьем.При этом Мустяцэ назвал высоким риск самого вторжения, но не знает, ограничится ли оно только территорией Приднестровья.Как сообщил в понедельник телеканал TVR Moldova, в СБ Молдавии допускают, что целью этих действий может служить использование боеприпасов, хранящихся на складе в селе Колбасна.Пресс-служба службы информации и безопасности позднее пояснила в размещенном на сайте заявлении, что Мустяцэ говорил об анализе нескольких возможных сценариев, один из которых предусматривает сухопутное вторжение через территорию Украины. В ведомстве подчеркивают, что "задача РФ по созданию сухопутного коридора в Приднестровье актуальна и сегодня".Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20221218/moldaviya-1839609854.html

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