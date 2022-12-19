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"Россия сегодня" провела в "Орленке" четвертый модуль "Медиалаборатории" - РИА Новости, 19.12.2022
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"Россия сегодня" провела в "Орленке" четвертый модуль "Медиалаборатории"
"Россия сегодня" провела в "Орленке" четвертый модуль "Медиалаборатории" - РИА Новости, 19.12.2022
"Россия сегодня" провела в "Орленке" четвертый модуль "Медиалаборатории"
Во Всероссийском детском центре "Орленок" завершился четвертый модуль "Медиалаборатории инновационной патриотической журналистики", организованной совместно с... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T09:00
2022-12-19T12:12
новости агентства
россия
миа "россия сегодня"
орленок (детский центр)
социальный навигатор
медиалаборатория в "орленке"
юнкорры россии сегодня
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Во Всероссийском детском центре "Орленок" завершился четвертый модуль "Медиалаборатории инновационной патриотической журналистики", организованной совместно с медиагруппой "Россия сегодня". В нем приняли участие более 300 детей и взрослых.Юные журналисты на мастер-классах редактора Управления проектов в области образования "России сегодня" Алёны Пелля создавали свои исторические лонгриды, посвященные освобождению советских территорий от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году. 80-летие этих событий будет отмечаться в 2023 году, и лучшие из созданных "орлятами" концептов материалов выйдут на сайте РИА Новости в специальном проекте "Освобождение", реализуемом при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Также в рамках мастерской руководителя проектов в области образования медиагруппы "Россия сегодня" Натальи Тюриной участники "Медиалаборатории" разработали уникальные новогодние открытки с пожеланиями, отражающие ключевые исторические события и памятные даты России 2023 года. Открытки смогут получить все участники официальной группы проекта в VK.Специальным гостем четвертого модуля стала начальник отдела видеопроизводства и дизайна Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Мария Крузе, которая поделилась с "орлятами" полезными советами о том, как стать звездой социальных сетей, снимая на смартфон."”Медиалаборатория инновационной патриотической журналистики” - уникальный проект “Орлёнка” и медиагруппы “Россия сегодня”. Программа дает возможность ребятам познакомиться с новыми форматами современных медиа, способствует повышению информационной грамотности школьников. В этом году участниками проекта стали 1000 “орлят” и 150 педагогов",- прокомментировал директор Всероссийского детского центра "Орлёнок" Александр Джеус."Очень здорово, когда школьники начинают свою карьеру журналиста в соцсетях. Еще каких-то 10 лет назад добиться публикации с таким же охватом просмотров было непросто. Только знания помогут начинающим журналистам ориентироваться в огромном потоке информации и понять, как устроены новые медиа. Если молодые люди мечтают стать популярными блогерами, в нашем совместном диалоге они могут научиться производить контент, за который им будет не стыдно", - отметила в свою очередь начальник отдела видеопроизводства и дизайна Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Мария Крузе."Последняя “Медиалаборатория” этого года будет посвящена лонгридам. Как рассказать историю, чтобы ее прочитали до конца — задача сложная, но выполнимая и интересная. На занятиях “орлята” узнают и научатся владеть “инструментами”, которые позволят им сделать качественный медиапродукт. В основу их проектов лягут ключевые события Великой Отечественный войны. Уверена, что у ребят получится сделать лонгриды, которые будут читать и которыми будут делиться тысячи людей", - заключила редактор управления проектов в области образования "России сегодня" Алёна Пелля, наставник детской группы "Медиалаборатории" по теме "Лонгриды. Чего нет в учебниках"."Медиалаборатория" — совместный просветительский проект для российских и зарубежных школьников в возрасте 14-16 лет. Участники проекта смогут узнать о российских инновациях в сфере медиа и журналистики данных, освоить новые медиаформаты — от создания лонгридов и инфографики до записи подкастов, попробовать себя в роли фоторепортеров и блогеров социальных сетей. Ведущими очных и дистанционных мастер-классов, семинаров и паблик-токов станут эксперты медиагруппы "Россия сегодня" — журналисты, аналитики, фоторепортеры, дизайнеры и пиар-технологи.Всероссийский детский центр "Орленок" — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков 11-16 лет. Начинался "Орленок" в июле 1960 года с палаточного лагеря. Сейчас он состоит из десяти базовых детских лагерей. Четыре из них: "Стремительный", "Звёздный", "Штормовой" и "Солнечный" работают круглогодично, "Комсомольский", "Дозорный", "Олимпийский", "Юнармеец", "Олимпийская деревня" и "Солнышко" — в летний период. В каждом лагере реализуются авторские и специализированные педагогические программы федерального и регионального уровней. В течение года "Орлёнок" принимает более 20 тысяч ребят из всех регионов Российской Федерации, стран дальнего и ближнего зарубежья. Одновременно в Центре могут отдыхать три с половиной тысячи детей летом и полторы тысячи зимой. В 2012 году Всероссийскому детскому центру был присвоен статус "Ассоциированная школа ЮНЕСКО"."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
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РИА Новости
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4.7
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новости агентства, россия, миа "россия сегодня", орленок (детский центр), социальный навигатор, медиалаборатория в "орленке", юнкорры россии сегодня
Новости агентства, Россия, МИА "Россия сегодня", Орленок (детский центр), Социальный навигатор, Медиалаборатория в "Орленке", Юнкорры России сегодня
09:00 19.12.2022 (обновлено: 12:12 19.12.2022)
 

"Россия сегодня" провела в "Орленке" четвертый модуль "Медиалаборатории"

© Фото : пресс-служба ВДЦ "Орленок""Россия сегодня" провела в "Орлёнке" четвёртый модуль "Медиалаборатории"
Россия сегодня провела в Орлёнке четвёртый модуль Медиалаборатории - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© Фото : пресс-служба ВДЦ "Орленок"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Во Всероссийском детском центре "Орленок" завершился четвертый модуль "Медиалаборатории инновационной патриотической журналистики", организованной совместно с медиагруппой "Россия сегодня". В нем приняли участие более 300 детей и взрослых.
Юные журналисты на мастер-классах редактора Управления проектов в области образования "России сегодня" Алёны Пелля создавали свои исторические лонгриды, посвященные освобождению советских территорий от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году. 80-летие этих событий будет отмечаться в 2023 году, и лучшие из созданных "орлятами" концептов материалов выйдут на сайте РИА Новости в специальном проекте "Освобождение", реализуемом при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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Также в рамках мастерской руководителя проектов в области образования медиагруппы "Россия сегодня" Натальи Тюриной участники "Медиалаборатории" разработали уникальные новогодние открытки с пожеланиями, отражающие ключевые исторические события и памятные даты России 2023 года. Открытки смогут получить все участники официальной группы проекта в VK.
Специальным гостем четвертого модуля стала начальник отдела видеопроизводства и дизайна Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Мария Крузе, которая поделилась с "орлятами" полезными советами о том, как стать звездой социальных сетей, снимая на смартфон.
© Фото : пресс-служба ВДЦ "Орленок""Россия сегодня" провела в "Орлёнке" четвёртый модуль "Медиалаборатории"
Россия сегодня провела в Орлёнке четвёртый модуль Медиалаборатории - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© Фото : пресс-служба ВДЦ "Орленок"
"Россия сегодня" провела в "Орлёнке" четвёртый модуль "Медиалаборатории"
"”Медиалаборатория инновационной патриотической журналистики” - уникальный проект “Орлёнка” и медиагруппы “Россия сегодня”. Программа дает возможность ребятам познакомиться с новыми форматами современных медиа, способствует повышению информационной грамотности школьников. В этом году участниками проекта стали 1000 “орлят” и 150 педагогов",- прокомментировал директор Всероссийского детского центра "Орлёнок" Александр Джеус.
"Очень здорово, когда школьники начинают свою карьеру журналиста в соцсетях. Еще каких-то 10 лет назад добиться публикации с таким же охватом просмотров было непросто. Только знания помогут начинающим журналистам ориентироваться в огромном потоке информации и понять, как устроены новые медиа. Если молодые люди мечтают стать популярными блогерами, в нашем совместном диалоге они могут научиться производить контент, за который им будет не стыдно", - отметила в свою очередь начальник отдела видеопроизводства и дизайна Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Мария Крузе.
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"Последняя “Медиалаборатория” этого года будет посвящена лонгридам. Как рассказать историю, чтобы ее прочитали до конца — задача сложная, но выполнимая и интересная. На занятиях “орлята” узнают и научатся владеть “инструментами”, которые позволят им сделать качественный медиапродукт. В основу их проектов лягут ключевые события Великой Отечественный войны. Уверена, что у ребят получится сделать лонгриды, которые будут читать и которыми будут делиться тысячи людей", - заключила редактор управления проектов в области образования "России сегодня" Алёна Пелля, наставник детской группы "Медиалаборатории" по теме "Лонгриды. Чего нет в учебниках".
© Фото : пресс-служба ВДЦ "Орленок""Россия сегодня" провела в "Орлёнке" четвёртый модуль "Медиалаборатории"
Россия сегодня провела в Орлёнке четвёртый модуль Медиалаборатории - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© Фото : пресс-служба ВДЦ "Орленок"
"Россия сегодня" провела в "Орлёнке" четвёртый модуль "Медиалаборатории"
"Медиалаборатория" — совместный просветительский проект для российских и зарубежных школьников в возрасте 14-16 лет. Участники проекта смогут узнать о российских инновациях в сфере медиа и журналистики данных, освоить новые медиаформаты — от создания лонгридов и инфографики до записи подкастов, попробовать себя в роли фоторепортеров и блогеров социальных сетей. Ведущими очных и дистанционных мастер-классов, семинаров и паблик-токов станут эксперты медиагруппы "Россия сегодня" — журналисты, аналитики, фоторепортеры, дизайнеры и пиар-технологи.
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Всероссийский детский центр "Орленок" — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков 11-16 лет. Начинался "Орленок" в июле 1960 года с палаточного лагеря. Сейчас он состоит из десяти базовых детских лагерей. Четыре из них: "Стремительный", "Звёздный", "Штормовой" и "Солнечный" работают круглогодично, "Комсомольский", "Дозорный", "Олимпийский", "Юнармеец", "Олимпийская деревня" и "Солнышко" — в летний период. В каждом лагере реализуются авторские и специализированные педагогические программы федерального и регионального уровней. В течение года "Орлёнок" принимает более 20 тысяч ребят из всех регионов Российской Федерации, стран дальнего и ближнего зарубежья. Одновременно в Центре могут отдыхать три с половиной тысячи детей летом и полторы тысячи зимой. В 2012 году Всероссийскому детскому центру был присвоен статус "Ассоциированная школа ЮНЕСКО".
© Фото : пресс-служба ВДЦ "Орленок""Россия сегодня" провела в "Орлёнке" четвёртый модуль "Медиалаборатории"
Россия сегодня провела в Орлёнке четвёртый модуль Медиалаборатории - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© Фото : пресс-служба ВДЦ "Орленок"
"Россия сегодня" провела в "Орлёнке" четвёртый модуль "Медиалаборатории"
"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
 
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