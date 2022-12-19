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Американцы поняли, зачем Маск сделал опрос о своем уходе из Twitter - РИА Новости, 19.12.2022
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Американцы поняли, зачем Маск сделал опрос о своем уходе из Twitter
Американцы поняли, зачем Маск сделал опрос о своем уходе из Twitter - РИА Новости, 19.12.2022
Американцы поняли, зачем Маск сделал опрос о своем уходе из Twitter
Читатели американской газеты New York Post предложили свои версии того, почему миллиардер и владелец Twitter Илон Маск создал опрос о своем уходе с поста... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T17:22
2022-12-19T17:22
в мире
илон маск
twitter
технологии
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Читатели американской газеты New York Post предложили свои версии того, почему миллиардер и владелец Twitter Илон Маск создал опрос о своем уходе с поста генерального директора социальной сети."Я уверен, что тот, кто сменит Илона, будет следовать тому же пути и наведет порядок в Twitter. Этот шаг, вероятно, был запланирован (Илон ничего не делает без плана), и теперь он может заткнуть рот инвесторам TSLA, которые ноют, что он не может уделять достаточно внимания этому бизнесу", — отметил Had Enough."Я считаю, что это было его намерением с самого начала. Он вычистил мусор и разоблачил коррупцию в правительстве. Теперь он может вернуться к тому, что ему нравится - к космической программе и производству автомобилей. Отличная работа, Илон", — поделился D D."Теперь он наймет генерального директора, который будет следовать всем правилам и зарабатывать деньги. Это гениальный ход", — прокомментировал Dog Three."Спорим, что это было сделано специально, чтобы обнаружить ботов и все еще находящихся в сети црушников. Посмотрим", — отметил Xbonesny."Гроссмейстер совершил свой еженедельный ход, вновь обескуражив конкурентов", — шутит Tim.В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.
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в мире, илон маск, twitter, технологии
В мире, Илон Маск, Twitter, Технологии
17:22 19.12.2022
 
Американцы поняли, зачем Маск сделал опрос о своем уходе из Twitter

Читатели NYP посчитали, что Маск специально решил уйти с поста гендиректора Twitter

© AP Photo / Patrick PleulПредприниматель Илон Маск
Предприниматель Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© AP Photo / Patrick Pleul
Предприниматель Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Читатели американской газеты New York Post предложили свои версии того, почему миллиардер и владелец Twitter Илон Маск создал опрос о своем уходе с поста генерального директора социальной сети.
"Я уверен, что тот, кто сменит Илона, будет следовать тому же пути и наведет порядок в Twitter. Этот шаг, вероятно, был запланирован (Илон ничего не делает без плана), и теперь он может заткнуть рот инвесторам TSLA, которые ноют, что он не может уделять достаточно внимания этому бизнесу", — отметил Had Enough.
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"Я считаю, что это было его намерением с самого начала. Он вычистил мусор и разоблачил коррупцию в правительстве. Теперь он может вернуться к тому, что ему нравится - к космической программе и производству автомобилей. Отличная работа, Илон", — поделился D D.
"Теперь он наймет генерального директора, который будет следовать всем правилам и зарабатывать деньги. Это гениальный ход", — прокомментировал Dog Three.

"Почему мне кажется, что Илон Маск уже знал результаты опроса? Он действительно знал. Он все равно собирался уйти в отставку, но теперь у него есть полномочия сделать это и выбрать подходящего генерального директора", — написал Nightowl/Journalist.

"Спорим, что это было сделано специально, чтобы обнаружить ботов и все еще находящихся в сети црушников. Посмотрим", — отметил Xbonesny.
"Гроссмейстер совершил свой еженедельный ход, вновь обескуражив конкурентов", — шутит Tim.
В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.
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