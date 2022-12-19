https://ria.ru/20221219/mask-1839738644.html

Пользователи Twitter проголосовали за уход Маска с поста главы компании

Пользователи Twitter проголосовали за уход Маска с поста главы компании - РИА Новости, 19.12.2022

Пользователи Twitter проголосовали за уход Маска с поста главы компании

Пользователи Twitter проголосовали за то, чтобы владелец соцсети Илон Маск ушел с поста главы компании. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T14:52

2022-12-19T14:52

2022-12-19T15:13

в мире

технологии

илон маск

twitter

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Пользователи Twitter проголосовали за то, чтобы владелец соцсети Илон Маск ушел с поста главы компании. Опрос был запущен самим Маском 12 часов назад. Предприниматель обещал подчиниться его результатам. Как следует из данных в аккаунте Маска, в опросе приняли участие более 17,5 миллиона пользователей. За уход миллиардера с поста главы Twitter проголосовали 57,5% пользователей, против - 42,5%. Промежуточных вариантов ответа не предусматривалось. В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.

https://ria.ru/20221219/amerika-1839576623.html

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в мире, технологии, илон маск, twitter