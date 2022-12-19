https://ria.ru/20221219/led-1839779301.html

СК завел дело из-за обледеневшего пешеходного перехода в Петербурге

СК завел дело из-за обледеневшего пешеходного перехода в Петербурге - РИА Новости, 19.12.2022

СК завел дело из-за обледеневшего пешеходного перехода в Петербурге

Следственные органы возбудили уголовное дело о небезопасных услугах после того, как пожилой житель Санкт-Петербурга получил травмы, упав на обледеневшем... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T16:45

2022-12-19T16:45

2022-12-19T16:45

происшествия

санкт-петербург

жкх

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о небезопасных услугах после того, как пожилой житель Санкт-Петербурга получил травмы, упав на обледеневшем пешеходном переходе, сообщил городской главк СК РФ. "Следственным отделом… возбуждено уголовное дело… по факту получения повреждений различной степени тяжести в результате падения на обледенелом пешеходном переходе у дома 15 по Чкаловскому проспекту днем 14 декабря 2022 года пожилого мужчины 1934 года рождения", - говорится в сообщении. Дело расследуется по статье о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Следователи уже осмотрели место происшествия и устанавливают обстоятельства травмирования пожилого человека. Как информирует городская прокуратура по результатам соответствующей проверки, мужчина 88 лет получил "травмы и многочисленные переломы" из-за того, что городское дорожное предприятие "Центр" не обеспечило уборку перекрестка Ораниенбаумской улицы и Чкаловского проспекта от снега и наледи.

https://ria.ru/20221219/dtp-1839768649.html

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происшествия, санкт-петербург, жкх, россия, следственный комитет россии (ск рф)