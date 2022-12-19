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СК завел дело из-за обледеневшего пешеходного перехода в Петербурге - РИА Новости, 19.12.2022
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СК завел дело из-за обледеневшего пешеходного перехода в Петербурге
СК завел дело из-за обледеневшего пешеходного перехода в Петербурге - РИА Новости, 19.12.2022
СК завел дело из-за обледеневшего пешеходного перехода в Петербурге
Следственные органы возбудили уголовное дело о небезопасных услугах после того, как пожилой житель Санкт-Петербурга получил травмы, упав на обледеневшем... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T16:45
2022-12-19T16:45
происшествия
санкт-петербург
жкх
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о небезопасных услугах после того, как пожилой житель Санкт-Петербурга получил травмы, упав на обледеневшем пешеходном переходе, сообщил городской главк СК РФ. "Следственным отделом… возбуждено уголовное дело… по факту получения повреждений различной степени тяжести в результате падения на обледенелом пешеходном переходе у дома 15 по Чкаловскому проспекту днем 14 декабря 2022 года пожилого мужчины 1934 года рождения", - говорится в сообщении. Дело расследуется по статье о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Следователи уже осмотрели место происшествия и устанавливают обстоятельства травмирования пожилого человека. Как информирует городская прокуратура по результатам соответствующей проверки, мужчина 88 лет получил "травмы и многочисленные переломы" из-за того, что городское дорожное предприятие "Центр" не обеспечило уборку перекрестка Ораниенбаумской улицы и Чкаловского проспекта от снега и наледи.
https://ria.ru/20221219/dtp-1839768649.html
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происшествия, санкт-петербург, жкх, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, ЖКХ, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
16:45 19.12.2022
 
СК завел дело из-за обледеневшего пешеходного перехода в Петербурге

СК завел дело после травмирования 88-летнего петербуржца на обледеневшем переходе

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМужчина переходит дорогу во время мороза
Мужчина переходит дорогу во время мороза - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Мужчина переходит дорогу во время мороза. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о небезопасных услугах после того, как пожилой житель Санкт-Петербурга получил травмы, упав на обледеневшем пешеходном переходе, сообщил городской главк СК РФ.
"Следственным отделом… возбуждено уголовное дело… по факту получения повреждений различной степени тяжести в результате падения на обледенелом пешеходном переходе у дома 15 по Чкаловскому проспекту днем 14 декабря 2022 года пожилого мужчины 1934 года рождения", - говорится в сообщении.
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Дело расследуется по статье о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Следователи уже осмотрели место происшествия и устанавливают обстоятельства травмирования пожилого человека.
Как информирует городская прокуратура по результатам соответствующей проверки, мужчина 88 лет получил "травмы и многочисленные переломы" из-за того, что городское дорожное предприятие "Центр" не обеспечило уборку перекрестка Ораниенбаумской улицы и Чкаловского проспекта от снега и наледи.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургЖКХРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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