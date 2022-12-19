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Температура в проблемном отсеке "Союза МС-22" достигала 40 градусов - РИА Новости, 19.12.2022
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Температура в проблемном отсеке "Союза МС-22" достигала 40 градусов
Температура в проблемном отсеке "Союза МС-22" достигала 40 градусов - РИА Новости, 19.12.2022
Температура в проблемном отсеке "Союза МС-22" достигала 40 градусов
Температура в приборно-агрегатном отсеке "Союза МС-22", пристыкованном к Международной космической станции, достигала 40 градусов в первые дни после повреждения РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T15:44
2022-12-19T17:22
космос - риа наука
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
наса
земля
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Температура в приборно-агрегатном отсеке "Союза МС-22", пристыкованном к Международной космической станции, достигала 40 градусов в первые дни после повреждения системы охлаждения, заявили в понедельник в пресс-службе "Роскосмоса"."В первые дни после повреждения по причине проводившихся тестов систем температура в жилом объеме корабля "Союз МС-22" достигала +30 градусов Цельсия, в его приборно-агрегатном отсеке — +40 градусов Цельсия, однако в последние дни с отключением систем корабля температура в его отсеках стабилизировалась на уровне около +30 градусов Цельсия", - говорится в сообщении.Неисправный радиатор находится именно в приборно-агрегатном отсеке.Отмечается, что инцидент никак не сказался на быте экипажа, а необходимости в экстренной эвакуации нет. Члены экипажа корабля – российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американец Франциско Рубио работают и отдыхают в жилых объемах российского и американского сегментов МКС, как и было с момент ах прибытия на станцию."Корабль "Союз МС-22" на станции находится в законсервированном состоянии, и космонавты изредка посещают его", - добавили в "Роскосмосе".Превышение температурного режима в "Роскосмосе" назвали допустимым и не критичным ни для функционирования техники, ни для здоровья космонавтов. Для поддержания комфортной температуры в жилом объеме корабля "Союз МС-22" подается охлажденный воздух с российского сегмента МКС.Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22", находящегося в составе МКС, произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля, в трансляции НАСА было показано, как из корабля бьют фонтаны технической жидкости. Из-за утечки был отменен выход в открытый космос российских космонавтов, до конца 2022 года он, скорее всего, не состоится.Экипаж с российского и американского сегментов МКС сфотографировали и сняли на видео внешнюю поверхность корабля и передали данные на Землю. По словам исполнительного директора "Роскосмоса" Сергея Крикалева, причиной инцидента может быть попадание микрометеорита.Источник РИА Новости ранее сегодня сообщил, что специалисты "Роскосмоса" установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека "Союза МС-22" - оно находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи. Позднее в госкорпорации подтвердили, что после осмотра внешней поверхности возможное место повреждения агрегатного отсека обнаружено.Именно источник РИА Новости первым сообщил о повышении температуры на борту "Союза" из-за инцидента.
https://ria.ru/20221219/soyuz-1839756423.html
https://ria.ru/20221213/asteroid-1838459724.html
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космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс), наса, земля
Космос - РИА Наука, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС), НАСА, Земля
15:44 19.12.2022 (обновлено: 17:22 19.12.2022)
 
Температура в проблемном отсеке "Союза МС-22" достигала 40 градусов

"Роскосмос": температура в проблемном отсеке "Союза МС-22" достигала 40 градусов

© NASA TVМанипулятор, управляемый космонавтом Анной Кикиной, обследует корабль "Союз МС-22" после обнаружения разгерметизации системы охлаждения корабля
Манипулятор, управляемый космонавтом Анной Кикиной, обследует корабль Союз МС-22 после обнаружения разгерметизации системы охлаждения корабля
© NASA TV
Манипулятор, управляемый космонавтом Анной Кикиной, обследует корабль "Союз МС-22" после обнаружения разгерметизации системы охлаждения корабля
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Температура в приборно-агрегатном отсеке "Союза МС-22", пристыкованном к Международной космической станции, достигала 40 градусов в первые дни после повреждения системы охлаждения, заявили в понедельник в пресс-службе "Роскосмоса".
"В первые дни после повреждения по причине проводившихся тестов систем температура в жилом объеме корабля "Союз МС-22" достигала +30 градусов Цельсия, в его приборно-агрегатном отсеке — +40 градусов Цельсия, однако в последние дни с отключением систем корабля температура в его отсеках стабилизировалась на уровне около +30 градусов Цельсия", - говорится в сообщении.
Вид на Землю с борта МКС
Вчера, 15:43Наука
Спецкомиссия решит, нужно ли отправлять корабль на замену "Союз МС-22"
Неисправный радиатор находится именно в приборно-агрегатном отсеке.
Отмечается, что инцидент никак не сказался на быте экипажа, а необходимости в экстренной эвакуации нет. Члены экипажа корабля – российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американец Франциско Рубио работают и отдыхают в жилых объемах российского и американского сегментов МКС, как и было с момент ах прибытия на станцию.
"Корабль "Союз МС-22" на станции находится в законсервированном состоянии, и космонавты изредка посещают его", - добавили в "Роскосмосе".
Превышение температурного режима в "Роскосмосе" назвали допустимым и не критичным ни для функционирования техники, ни для здоровья космонавтов. Для поддержания комфортной температуры в жилом объеме корабля "Союз МС-22" подается охлажденный воздух с российского сегмента МКС.
Художественное представление астероида - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 21:17
К Земле приближается "рождественский" астероид
Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22", находящегося в составе МКС, произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля, в трансляции НАСА было показано, как из корабля бьют фонтаны технической жидкости. Из-за утечки был отменен выход в открытый космос российских космонавтов, до конца 2022 года он, скорее всего, не состоится.
Экипаж с российского и американского сегментов МКС сфотографировали и сняли на видео внешнюю поверхность корабля и передали данные на Землю. По словам исполнительного директора "Роскосмоса" Сергея Крикалева, причиной инцидента может быть попадание микрометеорита.
Источник РИА Новости ранее сегодня сообщил, что специалисты "Роскосмоса" установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека "Союза МС-22" - оно находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи. Позднее в госкорпорации подтвердили, что после осмотра внешней поверхности возможное место повреждения агрегатного отсека обнаружено.
Именно источник РИА Новости первым сообщил о повышении температуры на борту "Союза" из-за инцидента.
Первые в космосе
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Новая, космическая, эра началась 4 октября 1957 года, когда СССР запустил первый в истории искусственный спутник Земли ПС-1 (Простейший спутник-1). Шар диаметром 58 сантиметров и весом 83,6 килограмма, оснащенный четырьмя антеннами и работающими от батареек передатчиками, успешно пролетал 92 дня и совершил 1440 оборотов вокруг Земли. Его позывные приняли миллионы радиолюбителей по всему миру. Тогда еще трудно было представить, что даст этот инженерный и научный прорыв. Предусмотрительнее всех оказались разработчики ПС-1, которые уважительно обращались к спутнику на "вы".

Первый искусственный спутник Земли
1 из 23

Новая, космическая, эра началась 4 октября 1957 года, когда СССР запустил первый в истории искусственный спутник Земли ПС-1 (Простейший спутник-1). Шар диаметром 58 сантиметров и весом 83,6 килограмма, оснащенный четырьмя антеннами и работающими от батареек передатчиками, успешно пролетал 92 дня и совершил 1440 оборотов вокруг Земли. Его позывные приняли миллионы радиолюбителей по всему миру. Тогда еще трудно было представить, что даст этот инженерный и научный прорыв. Предусмотрительнее всех оказались разработчики ПС-1, которые уважительно обращались к спутнику на "вы".

© РИА Новости
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© РИА Новости / Александр Моклецов / Перейти в медиабанк

Лунная программа была важнейшим элементом советской космической стратегии, и в 1959 году автоматическая станция "Луна-2" первой в мире достигла поверхности соседней планеты. На борту она несла три символических вымпела. Это были полые шары, похожие на футбольные мячи и состоявшие из небольших пятиугольников с надписями "СССР" и "СССР. Сентябрь 1959". При посадке они разлетелись по поверхности. Место, где аппарат врезался в планету, назвали "Заливом Лунника".

Автоматическая межпланетная станция Луна-2
2 из 23

Лунная программа была важнейшим элементом советской космической стратегии, и в 1959 году автоматическая станция "Луна-2" первой в мире достигла поверхности соседней планеты. На борту она несла три символических вымпела. Это были полые шары, похожие на футбольные мячи и состоявшие из небольших пятиугольников с надписями "СССР" и "СССР. Сентябрь 1959". При посадке они разлетелись по поверхности. Место, где аппарат врезался в планету, назвали "Заливом Лунника".

© РИА Новости / Александр Моклецов
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В сентябре 1959 года председатель Совета министров СССР Никита Хрущев во время визита в США подарил американскому президенту Дуайту Эйзенхауэру копию сферического вымпела, доставленного на Луну.

Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев и вице-президент США Ричард Никсон во время вручения президенту США Дуайту Эйзенхауэру копии вымпела, доставленного советской ракетой на Луну
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В сентябре 1959 года председатель Совета министров СССР Никита Хрущев во время визита в США подарил американскому президенту Дуайту Эйзенхауэру копию сферического вымпела, доставленного на Луну.

© РИА Новости
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В октябре 1959 года люди увидели обратную сторону Луны. Исторические изображения получила межпланетная автоматическая станция "Луна-3". Снимки были сделаны на расстоянии 60—70 тысяч километров от поверхности планеты и переданы по радиоканалу. Изучение естественного спутника Земли продолжили с помощью станций серии "Зонд" и "Луна". Полученная информация позволила советским ученым составить первую полную карту и глобус Луны.

Снимок обратной стороны Луны, сделанный автоматической межпланетной станцией Луна-3, запущенной с Земли 4 октября 1959 года
4 из 23

В октябре 1959 года люди увидели обратную сторону Луны. Исторические изображения получила межпланетная автоматическая станция "Луна-3". Снимки были сделаны на расстоянии 60—70 тысяч километров от поверхности планеты и переданы по радиоканалу. Изучение естественного спутника Земли продолжили с помощью станций серии "Зонд" и "Луна". Полученная информация позволила советским ученым составить первую полную карту и глобус Луны.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Александр Невежин / Перейти в медиабанк

Прежде чем отправить на орбиту человека, нужно было изучить влияние космического полета и пространства на земные организмы. После долгих обсуждений исследователи решили, что это будет собака. Физиологи знали, как ведут себя эти животные, и понимали особенности их строения. Летом 1960 года на Землю из космического полета впервые вернулись Белка и Стрелка — и вернулись живыми. В невесомости они провели почти 16 часов. До этого в космос летали собаки, но все они погибали — от стресса, перегрева и сильных перегрузок.

Академик Олег Газенко демонстрирует собак Белку и Стрелку на пресс-конференции, посвященной полету космического корабля-спутника с подопытными животными
5 из 23

Прежде чем отправить на орбиту человека, нужно было изучить влияние космического полета и пространства на земные организмы. После долгих обсуждений исследователи решили, что это будет собака. Физиологи знали, как ведут себя эти животные, и понимали особенности их строения. Летом 1960 года на Землю из космического полета впервые вернулись Белка и Стрелка — и вернулись живыми. В невесомости они провели почти 16 часов. До этого в космос летали собаки, но все они погибали — от стресса, перегрева и сильных перегрузок.

© РИА Новости / Александр Невежин
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© РИА Новости / Алексей Свердлов  / Перейти в медиабанк

Утром 12 апреля 1961 года люди еще не знали, что этот день навсегда будет записан в летописи человечества.

Советский летчик Юрий Гагарин проснулся в 5:30.

В 6:50 он вышел из автобуса, который привез его на стартовую площадку космодрома.

В 7:10 занял место в космическом корабле.

В 9:06 минут объявили минутную готовность.

В 9:07 была дана команда "зажигание". В эфире прозвучало знаменитое "Поехали!.."

Следующие 108 минут изменили мир.

Последние напутствия главного конструктора Сергея Павловича Королева Юрию Гагарину перед стартом
6 из 23

Утром 12 апреля 1961 года люди еще не знали, что этот день навсегда будет записан в летописи человечества.

Советский летчик Юрий Гагарин проснулся в 5:30.

В 6:50 он вышел из автобуса, который привез его на стартовую площадку космодрома.

В 7:10 занял место в космическом корабле.

В 9:06 минут объявили минутную готовность.

В 9:07 была дана команда "зажигание". В эфире прозвучало знаменитое "Поехали!.."

Следующие 108 минут изменили мир.

© РИА Новости / Алексей Свердлов
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Корабль "Восток" с первым космонавтом на борту совершил один виток вокруг Земли. В Саратовской области приземлился уже не обычный 27-летний парень Юра, а герой планеты. Полет в космос сделал его одним из самых знаменитых людей в истории.

Старт космического корабля Восток-1 на космодроме Байконур
7 из 23

Корабль "Восток" с первым космонавтом на борту совершил один виток вокруг Земли. В Саратовской области приземлился уже не обычный 27-летний парень Юра, а герой планеты. Полет в космос сделал его одним из самых знаменитых людей в истории.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Лев Поликашин / Перейти в медиабанк

Через два дня Гагарина приветствовала Москва. Тысячи людей хотели увидеть героя своими глазами. Новость о том, что человек преодолел земное притяжение, вызвала небывалый ажиотаж. Космонавта приглашали в разные города и страны. Гагарин побывал чуть ли ни в каждом уголке Земли, общаясь со всеми, кто этого хотел. Встретиться с первым гражданином Вселенной считали за честь короли и президенты, ученые и артисты. О нем слагали песни, снимали фильмы, его именем называли сыновей.

Москвичи встречают экипаж космического корабля Восход-1.
8 из 23

Через два дня Гагарина приветствовала Москва. Тысячи людей хотели увидеть героя своими глазами. Новость о том, что человек преодолел земное притяжение, вызвала небывалый ажиотаж. Космонавта приглашали в разные города и страны. Гагарин побывал чуть ли ни в каждом уголке Земли, общаясь со всеми, кто этого хотел. Встретиться с первым гражданином Вселенной считали за честь короли и президенты, ученые и артисты. О нем слагали песни, снимали фильмы, его именем называли сыновей.

© РИА Новости / Лев Поликашин
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Советская космонавтика набирала силу. 18 марта 1965 года Алексей Леонов совершил первый в истории выход в открытый космос, провел там более 12 минут и "отплывал" более чем на пять метров. Без приключений не обошлось. Специально для миссии разработали скафандр "Беркут". Вот только смоделировать на Земле космический вакуум было невозможно, и когда Леонов вышел из корабля, его костюм раздулся. Это грозило тем, что космонавт не сможет втиснуться в шлюзовую камеру. Леонов спасся, нарушив инструкцию: снизил давление в скафандре — и тот сел на "место".

Алексей Леонов в открытом космосе. 18 марта 1965 года
9 из 23

Советская космонавтика набирала силу. 18 марта 1965 года Алексей Леонов совершил первый в истории выход в открытый космос, провел там более 12 минут и "отплывал" более чем на пять метров. Без приключений не обошлось. Специально для миссии разработали скафандр "Беркут". Вот только смоделировать на Земле космический вакуум было невозможно, и когда Леонов вышел из корабля, его костюм раздулся. Это грозило тем, что космонавт не сможет втиснуться в шлюзовую камеру. Леонов спасся, нарушив инструкцию: снизил давление в скафандре — и тот сел на "место".

© РИА Новости
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Летчики-космонавты Павел Попович, Алексей Леонов и Юрий Гагарин изучают первое изображение поверхности Луны, полученное с автоматической межпланетной станции "Луна-9".

Летчики-космонавты СССР Павел Попович, Алексей Леонов и Юрий Гагарин изучают первое изображение поверхности Луны, полученное с автоматической межпланетной станции Луна-9
10 из 23

Летчики-космонавты Павел Попович, Алексей Леонов и Юрий Гагарин изучают первое изображение поверхности Луны, полученное с автоматической межпланетной станции "Луна-9".

© РИА Новости
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В 1963 году произошло еще одно эпохальное событие: в космос впервые полетела женщина. В отборе участвовали почти 800 кандидаток. Валентина Терешкова отлично подходила на роль народной героини: родилась в деревне, выросла в простой семье, работала на ткацкой фабрике, а еще была юной и привлекательной. Она провела на орбите двое суток 22 часа 50 минут и совершила 48 витков вокруг Земли.

Космонавт Валентина Терешкова перед стартом на космическом корабле Восток-6 с космодрома Байконур
11 из 23

В 1963 году произошло еще одно эпохальное событие: в космос впервые полетела женщина. В отборе участвовали почти 800 кандидаток. Валентина Терешкова отлично подходила на роль народной героини: родилась в деревне, выросла в простой семье, работала на ткацкой фабрике, а еще была юной и привлекательной. Она провела на орбите двое суток 22 часа 50 минут и совершила 48 витков вокруг Земли.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Василий Малышев / Перейти в медиабанк

После Терешковой женщина отправится в космос лишь через 19 лет.

На фото — торжественная встреча в Москве космонавтов Валентины Терешковой и Валерия Быковского.

Торжественная встреча в Москве космонавтов Валентину Терешкову и Валерия Быковского
12 из 23

После Терешковой женщина отправится в космос лишь через 19 лет.

На фото — торжественная встреча в Москве космонавтов Валентины Терешковой и Валерия Быковского.

© РИА Новости / Василий Малышев
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© РИА Новости / Павел Барашев / Перейти в медиабанк

Ближайшая к нам планета Солнечной системы Венера скрыта плотной атмосферой и облаками, изучать ее непросто. Космические исследования Венеры начались в 1961 году с запуска советской автоматической межпланетной станции "Венера-1", пролетевшей в 100 000 километров от поверхности. Старты "Венер" после этого продолжились.

Отладка радиоантенн советской автоматической станции Венера-4
13 из 23

Ближайшая к нам планета Солнечной системы Венера скрыта плотной атмосферой и облаками, изучать ее непросто. Космические исследования Венеры начались в 1961 году с запуска советской автоматической межпланетной станции "Венера-1", пролетевшей в 100 000 километров от поверхности. Старты "Венер" после этого продолжились.

© РИА Новости / Павел Барашев
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© РИА Новости / Павел Барашев / Перейти в медиабанк

"Венера-4", запущенная в июне 1967 года, выполнила свою миссию полностью. Она долетела до планеты, при входе в атмосферу отделился спускаемый аппарат, включились приборы и начали передавать научную информацию. Главным результатом полета станции стало проведение первых прямых измерений температуры, плотности, давления и химического состава атмосферы Венеры. Аппараты летали к планете до 1980-х.

Автоматическая межпланетная станция Венера-4
14 из 23

"Венера-4", запущенная в июне 1967 года, выполнила свою миссию полностью. Она долетела до планеты, при входе в атмосферу отделился спускаемый аппарат, включились приборы и начали передавать научную информацию. Главным результатом полета станции стало проведение первых прямых измерений температуры, плотности, давления и химического состава атмосферы Венеры. Аппараты летали к планете до 1980-х.

© РИА Новости / Павел Барашев
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© РИА Новости / Б. Борисов / Перейти в медиабанк

Первый шаг по Луне сделал в 1970 году советский "Луноход-1". Автоматический самоходный аппарат курсировал по поверхности около 300 земных суток (11 лунных), прошел более десяти километров, передал 20 тысяч снимков, в том числе стереоскопические изображения наиболее интересных особенностей рельефа, и провел исследования грунта. Планетоход перевыполнил свою программу и остался на Луне. Ученые многие годы не знали, где именно он находится, пока группа физиков из Калифорнийского университета не заметила космический внедорожник на снимках зонда Lunar Reconnaissance Orbiter.

Первый самоходный автоматический аппарат для исследования поверхности Луны - Луноход-I с откинутой солнечной батареей
15 из 23

Первый шаг по Луне сделал в 1970 году советский "Луноход-1". Автоматический самоходный аппарат курсировал по поверхности около 300 земных суток (11 лунных), прошел более десяти километров, передал 20 тысяч снимков, в том числе стереоскопические изображения наиболее интересных особенностей рельефа, и провел исследования грунта. Планетоход перевыполнил свою программу и остался на Луне. Ученые многие годы не знали, где именно он находится, пока группа физиков из Калифорнийского университета не заметила космический внедорожник на снимках зонда Lunar Reconnaissance Orbiter.

© РИА Новости / Б. Борисов
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Наша страна первой шагнула и на Марс. Это было в 1971 году. С начала пилотируемых полетов в космос не прошло и десяти лет, портативных компьютеров не существовало, ракеты-носители сильно уступали современным, и даже просто "попасть в Марс" ракетой с Земли было непросто. Отечественные ученые и космическая промышленность сделали почти невозможное, создав станции "Марс-3" и "Марс-2". "Марс-3" стал первым космическим аппаратом землян на поверхности Красной планеты. И пусть он передавал данные всего 14,5 секунды после посадки, это была победа.

Первое четкое цветное изображение планеты Марс, полученное с советских автоматических станций Марс-2 и Марс-3.
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Наша страна первой шагнула и на Марс. Это было в 1971 году. С начала пилотируемых полетов в космос не прошло и десяти лет, портативных компьютеров не существовало, ракеты-носители сильно уступали современным, и даже просто "попасть в Марс" ракетой с Земли было непросто. Отечественные ученые и космическая промышленность сделали почти невозможное, создав станции "Марс-3" и "Марс-2". "Марс-3" стал первым космическим аппаратом землян на поверхности Красной планеты. И пусть он передавал данные всего 14,5 секунды после посадки, это была победа.

© РИА Новости
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Автоматическая станция "Марс-3" — советская АМС третьего поколения из серии КА "Марс", предназначенная для исследования Марса как с орбиты, так непосредственно и с поверхности планеты. Разработана в НПО имени Лавочкина.

Автоматическая станция Марс-3
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Автоматическая станция "Марс-3" — советская АМС третьего поколения из серии КА "Марс", предназначенная для исследования Марса как с орбиты, так непосредственно и с поверхности планеты. Разработана в НПО имени Лавочкина.

© РИА Новости
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Первая советская долговременная орбитальная станция "Салют" представляла собой новый тип космического аппарата, позволявший автоматически и с участием человека проводить комплексные научные исследования в условиях продолжительного полета. "Салют" вывели на орбиту 19 апреля 1971 года, а первая экспедиция к нему стартовала уже 23 апреля.

Монтажные работы на орбитальной станции Салют
18 из 23

Первая советская долговременная орбитальная станция "Салют" представляла собой новый тип космического аппарата, позволявший автоматически и с участием человека проводить комплексные научные исследования в условиях продолжительного полета. "Салют" вывели на орбиту 19 апреля 1971 года, а первая экспедиция к нему стартовала уже 23 апреля.

© РИА Новости / Александр Моклецов
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© РИА Новости / Александр Моклецов / Перейти в медиабанк

За время работы "Салюта" здесь провели множество научных экспериментов, отработали систему жизнедеятельности космонавтов. Конструкция "Салюта" стала основой создания комплекса "Мир" и российского сегмента Международной космической станции (МКС).

Научная орбитальная станция Салют в сборочном цехе ракетно-космического завода имени Хруничева
19 из 23

За время работы "Салюта" здесь провели множество научных экспериментов, отработали систему жизнедеятельности космонавтов. Конструкция "Салюта" стала основой создания комплекса "Мир" и российского сегмента Международной космической станции (МКС).

© РИА Новости / Александр Моклецов
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Орбитальный комплекс "Мир" стал первой в мире многомодульной орбитальной станцией. Сборка ее происходила путем последовательного добавления доставленных в космос блоков научного и хозяйственного значения. Первый элемент вывели на орбиту 20 февраля 1986 года, а полностью строительство завершилось в 1996-м.

Юрий Романенко и Александр Лавейкин проводят монтаж блока элекстропитания на борту орбитальной станции Мир
20 из 23

Орбитальный комплекс "Мир" стал первой в мире многомодульной орбитальной станцией. Сборка ее происходила путем последовательного добавления доставленных в космос блоков научного и хозяйственного значения. Первый элемент вывели на орбиту 20 февраля 1986 года, а полностью строительство завершилось в 1996-м.

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© Фото : Госкорпорация "Роскосмос"

"Мир" находился в эксплуатации 14,5 года вместо предусмотренных пяти и завершил свой полет 23 марта 2001 года. Комплекс был своеобразным полигоном для испытаний в реальных условиях многих технических решений и процессов, используемых на МКС. Здесь было совершено 78 выходов в открытый космос, выполнено более 23 тысяч научных экспериментов и исследований, многим из которых нет аналогов в мире, установлены мировые рекорды по длительности орбитального полета и продолжительности пребывания в космосе.

Орбитальная станция Мир
21 из 23

"Мир" находился в эксплуатации 14,5 года вместо предусмотренных пяти и завершил свой полет 23 марта 2001 года. Комплекс был своеобразным полигоном для испытаний в реальных условиях многих технических решений и процессов, используемых на МКС. Здесь было совершено 78 выходов в открытый космос, выполнено более 23 тысяч научных экспериментов и исследований, многим из которых нет аналогов в мире, установлены мировые рекорды по длительности орбитального полета и продолжительности пребывания в космосе.

© Фото : Госкорпорация "Роскосмос"
© РИА Новости / Александр Моклецов / Перейти в медиабанк

Завершает наше небольшое путешествие во времени история единственного советского космического челнока. В 1980-е многоразовый корабль "Буран" был самой сложной машиной, созданной человечеством. Проект, явившийся ответом на разработку американской многоразовой транспортной системы, объединил два НПО, 70 министерств и полторы тысячи предприятий. Специально для "Бурана" изобрели принципиально новые материалы и технологии.

Советская многоразовая транспортная космическая система Энергия - Буран
22 из 23

Завершает наше небольшое путешествие во времени история единственного советского космического челнока. В 1980-е многоразовый корабль "Буран" был самой сложной машиной, созданной человечеством. Проект, явившийся ответом на разработку американской многоразовой транспортной системы, объединил два НПО, 70 министерств и полторы тысячи предприятий. Специально для "Бурана" изобрели принципиально новые материалы и технологии.

© РИА Новости / Александр Моклецов
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© РИА Новости / Александр Моклецов / Перейти в медиабанк

"Буран" вывели на орбиту 15 ноября 1988 года, он совершил два витка вокруг Земли и приземлился в беспилотном режиме. Полет стал мировой сенсацией: американцы тогда даже не пытались сажать корабли автоматически. Пуск прошел идеально. Через 205 минут челнок приземлился настолько плавно, что тормозной парашют сработал, когда уже фактически не требовался. Второй полет назначили на 1990-й год, но в стране начались перемены, программу свернули. "Буран" оставили на Байконуре до лучших времен. Он их не дождался…

Испытательный запуск на космодроме Байконур: Буран идет на посадку
23 из 23

"Буран" вывели на орбиту 15 ноября 1988 года, он совершил два витка вокруг Земли и приземлился в беспилотном режиме. Полет стал мировой сенсацией: американцы тогда даже не пытались сажать корабли автоматически. Пуск прошел идеально. Через 205 минут челнок приземлился настолько плавно, что тормозной парашют сработал, когда уже фактически не требовался. Второй полет назначили на 1990-й год, но в стране начались перемены, программу свернули. "Буран" оставили на Байконуре до лучших времен. Он их не дождался…

© РИА Новости / Александр Моклецов
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1 из 23

Новая, космическая, эра началась 4 октября 1957 года, когда СССР запустил первый в истории искусственный спутник Земли ПС-1 (Простейший спутник-1). Шар диаметром 58 сантиметров и весом 83,6 килограмма, оснащенный четырьмя антеннами и работающими от батареек передатчиками, успешно пролетал 92 дня и совершил 1440 оборотов вокруг Земли. Его позывные приняли миллионы радиолюбителей по всему миру. Тогда еще трудно было представить, что даст этот инженерный и научный прорыв. Предусмотрительнее всех оказались разработчики ПС-1, которые уважительно обращались к спутнику на "вы".

© РИА Новости
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2 из 23

Лунная программа была важнейшим элементом советской космической стратегии, и в 1959 году автоматическая станция "Луна-2" первой в мире достигла поверхности соседней планеты. На борту она несла три символических вымпела. Это были полые шары, похожие на футбольные мячи и состоявшие из небольших пятиугольников с надписями "СССР" и "СССР. Сентябрь 1959". При посадке они разлетелись по поверхности. Место, где аппарат врезался в планету, назвали "Заливом Лунника".

© РИА Новости / Александр Моклецов
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3 из 23

В сентябре 1959 года председатель Совета министров СССР Никита Хрущев во время визита в США подарил американскому президенту Дуайту Эйзенхауэру копию сферического вымпела, доставленного на Луну.

© РИА Новости
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4 из 23

В октябре 1959 года люди увидели обратную сторону Луны. Исторические изображения получила межпланетная автоматическая станция "Луна-3". Снимки были сделаны на расстоянии 60—70 тысяч километров от поверхности планеты и переданы по радиоканалу. Изучение естественного спутника Земли продолжили с помощью станций серии "Зонд" и "Луна". Полученная информация позволила советским ученым составить первую полную карту и глобус Луны.

© РИА Новости
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5 из 23

Прежде чем отправить на орбиту человека, нужно было изучить влияние космического полета и пространства на земные организмы. После долгих обсуждений исследователи решили, что это будет собака. Физиологи знали, как ведут себя эти животные, и понимали особенности их строения. Летом 1960 года на Землю из космического полета впервые вернулись Белка и Стрелка — и вернулись живыми. В невесомости они провели почти 16 часов. До этого в космос летали собаки, но все они погибали — от стресса, перегрева и сильных перегрузок.

© РИА Новости / Александр Невежин
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6 из 23

Утром 12 апреля 1961 года люди еще не знали, что этот день навсегда будет записан в летописи человечества.

Советский летчик Юрий Гагарин проснулся в 5:30.

В 6:50 он вышел из автобуса, который привез его на стартовую площадку космодрома.

В 7:10 занял место в космическом корабле.

В 9:06 минут объявили минутную готовность.

В 9:07 была дана команда "зажигание". В эфире прозвучало знаменитое "Поехали!.."

Следующие 108 минут изменили мир.

© РИА Новости / Алексей Свердлов
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7 из 23

Корабль "Восток" с первым космонавтом на борту совершил один виток вокруг Земли. В Саратовской области приземлился уже не обычный 27-летний парень Юра, а герой планеты. Полет в космос сделал его одним из самых знаменитых людей в истории.

© РИА Новости
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8 из 23

Через два дня Гагарина приветствовала Москва. Тысячи людей хотели увидеть героя своими глазами. Новость о том, что человек преодолел земное притяжение, вызвала небывалый ажиотаж. Космонавта приглашали в разные города и страны. Гагарин побывал чуть ли ни в каждом уголке Земли, общаясь со всеми, кто этого хотел. Встретиться с первым гражданином Вселенной считали за честь короли и президенты, ученые и артисты. О нем слагали песни, снимали фильмы, его именем называли сыновей.

© РИА Новости / Лев Поликашин
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9 из 23

Советская космонавтика набирала силу. 18 марта 1965 года Алексей Леонов совершил первый в истории выход в открытый космос, провел там более 12 минут и "отплывал" более чем на пять метров. Без приключений не обошлось. Специально для миссии разработали скафандр "Беркут". Вот только смоделировать на Земле космический вакуум было невозможно, и когда Леонов вышел из корабля, его костюм раздулся. Это грозило тем, что космонавт не сможет втиснуться в шлюзовую камеру. Леонов спасся, нарушив инструкцию: снизил давление в скафандре — и тот сел на "место".

© РИА Новости
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10 из 23

Летчики-космонавты Павел Попович, Алексей Леонов и Юрий Гагарин изучают первое изображение поверхности Луны, полученное с автоматической межпланетной станции "Луна-9".

© РИА Новости
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11 из 23

В 1963 году произошло еще одно эпохальное событие: в космос впервые полетела женщина. В отборе участвовали почти 800 кандидаток. Валентина Терешкова отлично подходила на роль народной героини: родилась в деревне, выросла в простой семье, работала на ткацкой фабрике, а еще была юной и привлекательной. Она провела на орбите двое суток 22 часа 50 минут и совершила 48 витков вокруг Земли.

© РИА Новости
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После Терешковой женщина отправится в космос лишь через 19 лет.

На фото — торжественная встреча в Москве космонавтов Валентины Терешковой и Валерия Быковского.

© РИА Новости / Василий Малышев
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Ближайшая к нам планета Солнечной системы Венера скрыта плотной атмосферой и облаками, изучать ее непросто. Космические исследования Венеры начались в 1961 году с запуска советской автоматической межпланетной станции "Венера-1", пролетевшей в 100 000 километров от поверхности. Старты "Венер" после этого продолжились.

© РИА Новости / Павел Барашев
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14 из 23

"Венера-4", запущенная в июне 1967 года, выполнила свою миссию полностью. Она долетела до планеты, при входе в атмосферу отделился спускаемый аппарат, включились приборы и начали передавать научную информацию. Главным результатом полета станции стало проведение первых прямых измерений температуры, плотности, давления и химического состава атмосферы Венеры. Аппараты летали к планете до 1980-х.

© РИА Новости / Павел Барашев
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15 из 23

Первый шаг по Луне сделал в 1970 году советский "Луноход-1". Автоматический самоходный аппарат курсировал по поверхности около 300 земных суток (11 лунных), прошел более десяти километров, передал 20 тысяч снимков, в том числе стереоскопические изображения наиболее интересных особенностей рельефа, и провел исследования грунта. Планетоход перевыполнил свою программу и остался на Луне. Ученые многие годы не знали, где именно он находится, пока группа физиков из Калифорнийского университета не заметила космический внедорожник на снимках зонда Lunar Reconnaissance Orbiter.

© РИА Новости / Б. Борисов
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16 из 23

Наша страна первой шагнула и на Марс. Это было в 1971 году. С начала пилотируемых полетов в космос не прошло и десяти лет, портативных компьютеров не существовало, ракеты-носители сильно уступали современным, и даже просто "попасть в Марс" ракетой с Земли было непросто. Отечественные ученые и космическая промышленность сделали почти невозможное, создав станции "Марс-3" и "Марс-2". "Марс-3" стал первым космическим аппаратом землян на поверхности Красной планеты. И пусть он передавал данные всего 14,5 секунды после посадки, это была победа.

© РИА Новости
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17 из 23

Автоматическая станция "Марс-3" — советская АМС третьего поколения из серии КА "Марс", предназначенная для исследования Марса как с орбиты, так непосредственно и с поверхности планеты. Разработана в НПО имени Лавочкина.

© РИА Новости
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18 из 23

Первая советская долговременная орбитальная станция "Салют" представляла собой новый тип космического аппарата, позволявший автоматически и с участием человека проводить комплексные научные исследования в условиях продолжительного полета. "Салют" вывели на орбиту 19 апреля 1971 года, а первая экспедиция к нему стартовала уже 23 апреля.

© РИА Новости / Александр Моклецов
Перейти в медиабанк
19 из 23

За время работы "Салюта" здесь провели множество научных экспериментов, отработали систему жизнедеятельности космонавтов. Конструкция "Салюта" стала основой создания комплекса "Мир" и российского сегмента Международной космической станции (МКС).

© РИА Новости / Александр Моклецов
Перейти в медиабанк
20 из 23

Орбитальный комплекс "Мир" стал первой в мире многомодульной орбитальной станцией. Сборка ее происходила путем последовательного добавления доставленных в космос блоков научного и хозяйственного значения. Первый элемент вывели на орбиту 20 февраля 1986 года, а полностью строительство завершилось в 1996-м.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
21 из 23

"Мир" находился в эксплуатации 14,5 года вместо предусмотренных пяти и завершил свой полет 23 марта 2001 года. Комплекс был своеобразным полигоном для испытаний в реальных условиях многих технических решений и процессов, используемых на МКС. Здесь было совершено 78 выходов в открытый космос, выполнено более 23 тысяч научных экспериментов и исследований, многим из которых нет аналогов в мире, установлены мировые рекорды по длительности орбитального полета и продолжительности пребывания в космосе.

© Фото : Госкорпорация "Роскосмос"
22 из 23

Завершает наше небольшое путешествие во времени история единственного советского космического челнока. В 1980-е многоразовый корабль "Буран" был самой сложной машиной, созданной человечеством. Проект, явившийся ответом на разработку американской многоразовой транспортной системы, объединил два НПО, 70 министерств и полторы тысячи предприятий. Специально для "Бурана" изобрели принципиально новые материалы и технологии.

© РИА Новости / Александр Моклецов
Перейти в медиабанк
23 из 23

"Буран" вывели на орбиту 15 ноября 1988 года, он совершил два витка вокруг Земли и приземлился в беспилотном режиме. Полет стал мировой сенсацией: американцы тогда даже не пытались сажать корабли автоматически. Пуск прошел идеально. Через 205 минут челнок приземлился настолько плавно, что тормозной парашют сработал, когда уже фактически не требовался. Второй полет назначили на 1990-й год, но в стране начались перемены, программу свернули. "Буран" оставили на Байконуре до лучших времен. Он их не дождался…

© РИА Новости / Александр Моклецов
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